Loại nước giúp dân văn phòng hạ đường huyết, bảo vệ da khỏi bức xạ, càng uống càng trẻ ra

Đó chính là nước uống từ mướp đắng khô!

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), nước uống từ mướp đắng rất tốt cho sức khỏe, nhất là khi sử dụng đều đặn và đúng cách vào mùa hè.

Vào những ngày nắng nóng, đem vài lát mướp đắng khô ngâm với nước nóng để uống thì không còn gì tuyệt vời hơn. Thứ nước này có tác dụng hạ đường huyết, hạ huyết áp rất tốt. Người bệnh tiểu đường, tim mạch sử dụng đúng cách, cơ thể sẽ được hưởng lợi.

Riêng với chị em dân văn phòng, uống nước mướp đắng khô còn giúp làn da được hưởng lợi đủ đường. Dân công sở nói chung phải làm việc trước màn hình máy tính thường xuyên, làn da phải chịu ảnh hưởng lớn từ bức xạ máy tính. Tình trạng này kéo dài khiến làn da của bạn xuất hiện những dấu hiệu lão hóa rõ rệt như sạm nám, thâm mụn mãi không hết, da khô nhăn nheo...

Để phòng tránh sự tấn công của các tia bức xạ đến từ máy tính, điện thoại, chuyên gia khuyên, chị em có thể uống một cốc nước nhỏ ngâm 2-3 lát mướp đắng khô mỗi ngày. Cách làm rất đơn giản: Lấy 2-3 lát mướp đắng khô cho vào cốc, rót nước sôi vào, đậy kín nắp trong 10 phút rồi uống.

Nhiều người không chịu được vị đắng của mướp đắng có thể cho thêm mật ong, một chút đường nâu hoặc cỏ lá ngọt... cũng sẽ có món đồ uống hấp dẫn hơn lại tốt cho sức khỏe. Bạn cũng có thể pha thêm trà xanh để tăng cường chất chống oxy hóa, chống bức xạ. Pha chế kiểu này còn tăng tốc công dụng thải mỡ, giúp bạn duy trì vóc dáng thon thả, làn da ngày càng trắng mịn, trẻ trung.

Vì sao uống nước mướp đắng khô lại giúp hạ đường huyết, bảo vệ da khỏi bức xạ máy tính?

Theo Healthline, mướp đắng chứa các thành phần như charatin và momorcidin có vai trò chống tăng đường huyết. Thậm chí, chúng còn giảm đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Trong hạt mướp đắng còn có polypeptide P, hoạt động tương tự insullin, giúp giảm mức đường huyết trong cơ thể rất nhanh.

Riêng về khả năng bảo vệ da khỏi bức xạ máy tính, điện thoại..., nghiên cứu cho thấy, mướp đắng chứa nhiều glycoxit đắng, protid, axit amin, vitamin C có khả năng ức chế sự phát triển của sạm nám.

Do đó, dùng đều đặn, đúng cách sẽ giúp chị em có làn da trắng mịn hơn, ít sạm nám hơn. Đặc biệt là cơ chế bảo vệ da từ sâu bên trong, là trợ thủ đắc lực của những phương pháp phòng chống lão hóa da bên ngoài như bôi kem chống nắng.

Sử dụng nước uống từ mướp đắng khô cần lưu ý điều gì?

1. Đối tượng không nên dùng

Mướp đắng rất tốt cho sức khỏe nhưng cần dùng đúng liều lượng và đối tượng. 5 nhóm người sau nên thận trọng khi dùng mướp đắng bất kể sử dụng ở dạng nào:

- Phụ nữ có thai, cho con bú: Nghiên cứu cho thấy, mướp đắng gây co thắt tử cung, gây xuất huyết, hư thai, sinh non, chưa kể có khả năng gây đột biến gen. Do đó, phụ nữ mang thai không nên dùng, nhất là ở giai đoạn đầu. Với phụ nữ cho con bú, mướp đắng có một số thành phần mang độc tính nhẹ có thể truyền qua sữa mẹ, tốt nhất cũng không nên dùng.

- Người có huyết áp thấp: Dùng mướp đắng có nguy cơ bị đau đầu, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu. Do đó muốn dùng phải tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Người bị bệnh gan, thận: Mướp đắng khó tiêu, gây đầy hơi nên người bệnh thận, gan nên tránh ăn loại quả này.

- Người có vấn đề ở hệ tiêu hóa: Ăn mướp đắng có thể bị tiêu chảy, dễ gặp các vấn đề dạ dày...

- Người vừa phẫu thuật: Dùng mướp đắng có thể cản trở quá trình kiểm soát lượng đường huyết trong và sau khi phẫu thuật.

2. Không lạm dụng dù bất cứ mục đích gì

Với liều lượng khuyến cáo như trên dùng đều được cho mỗi ngày, chuyên gia vẫn khuyến cáo không uống quá 3 tháng liên tiếp. Tốt nhất nên đi thăm khám bác sĩ Đông y, lương y... để biết tình trạng bản thân có vấn đề gì không trước khi sử dụng.

