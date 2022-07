11 thực phẩm hút cạn collagen, càng ăn da càng nổi mụn, nhăn nheo cực nhanh

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ tàn phá làn da theo thời gian, nhất là không bôi kem chống nắng đều đặn. Thói quen chăm sóc da hàng ngày có thể ngăn mụn trứng cá, khô da, vết thâm. Nhưng bạn có biết chế độ ăn cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đến vẻ ngoài của làn da?

Danh sách 11 thực phẩm hút cạn collagen dưới đây là điều chị em nào cũng nên biết:

Thịt chế biến sẵn có chứa một lượng lớn chất béo bão hòa và nitrat dẫn đến viêm nhiễm, ví dụ như xúc xích, thịt xông khói và pepperoni. Sử dụng loại thịt này thường xuyên khiến da có nguy cơ bị già nhanh hơn.

2. Thịt có hàm lượng chất béo cao

Thịt có hàm lượng chất béo bão hòa cao là một trong những nguyên nhân gây mụn trứng cá. Bởi lẽ, loại thịt này có liên quan đến nồng độ cao của yếu tố tăng trưởng insulin. Yếu tố tăng trưởng insulin kích thích sản xuất hormone giới tính (androgen), đẩy mạnh sản xuất bã nhờn, hình thành mụn trứng cá.

Thay vì ăn thịt có hàm lượng chất béo cao, bạn có thể ăn thịt gà thông thường, thịt gà tây, cá sẽ hạn chế tình trạng lên mụn.

3. Sữa bò và các sản phẩm từ sữa khác

Các sản phẩm từ sữa bò được chứng minh kích thích yếu tố tăng trưởng giống insulin 1 (IGF-1), tăng kích thước tuyến bã nhờn trên da, dẫn đến nổi mụn nhiều hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện, điều này có thể do hàm lượng đường cao trong sữa.

Vì thế, chị em dùng sữa nên chọn các sản phẩm sữa không đường hoặc ít đường sẽ có lợi với làn da hơn.

4. Whey protein

Theo TS Anna Guanche (bác sĩ da liễu tại Mỹ), whey protein có thể gây ra mụn trứng cá. Cụ thể, sữa lắc làm từ whey protein có thể làm tăng sản xuất androgen, giúp xây dựng cơ bắp nhưng cũng tăng sản xuất dầu thừa, tạo môi trường hoàn hảo cho da nổi mụn trứng cá.

5. Thức ăn được quay trong lò vi sóng

Thức ăn đựng trong hộp nhựa được quay trong trong lò vi sóng có liên quan đến tổn thương da vì nguy cơ nhựa chảy vào thức ăn. Thông thường, những món ăn được quay kiểu này thường là dạng mặn. Điều này cũng ảnh hưởng đến yếu tố insulin, có tác động tiêu cực đến làn da của bạn.

6. Mayonaise

TS O'Connell (chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn tại Eat this! Not that!) cho biết, mayonnaise chứa nhiều dầu giàu omega-6 kích thích các quá trình viêm, làm cho làn da trở nên kém hoàn hảo.

7. Bánh nướng

Bánh nướng như bánh rán và bánh ngọt dù rất ngon miệng nhưng lại chứa nhiều đường. Không chỉ dễ lên mụn, da của chị em còn dễ hình thành nếp nhăn.

TS Green (chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn tại Eat this! Not that!) cho hay, collagen giữ cho làn da trẻ trung, dẻo dai và săn chắc. Khi quá trình sản xuất collagen giảm, khả năng chống lại nếp nhăn cũng ít đi. Làn da bạn sẽ xuống cấp nhanh chóng.

8. Bánh quy

Do hàm lượng natri cao, bánh quy có thể tàn phá làn da của bạn. Theo TS Michele Farber (làm việc tại Schweiger Dermatology Group, Philadelphia), muối và các thành phần khác làm mất nước trên da, bao gồm rượu và cà phê, có thể góp phần làm xuất hiện nếp nhăn.

9. Thực phẩm chứa chất làm ngọt nhân tạo

BS da liễu Hadley King (làm việc tại New York) giải thích, chất làm ngọt nhân tạo được chứng minh có thể ảnh hưởng đến hormone giống như đường. Do đó, chúng cũng có thể góp phần gây ra mụn trứng cá và nếp nhăn.

Thực phẩm có thể chứa chất làm ngọt nhân tạo bao gồm mọi thứ, từ kẹo đến kem, thậm chí là một số loại yến mạch ăn liền.

10. Bánh mì trắng

BS da liễu Joshua Zeichner (làm việc tại New York) giải thích, carbs tinh chế như bánh mì trắng là một trong những yếu tố góp phần lớn nhất vào quá trình glycation, khiến đường gắn vào collagen.

Chúng khiến collagen bị cứng và đứt gãy, da bạn sẽ ngày càng già nhăn. Vì vậy, hãy ăn bánh mì nguyên hạt. Chúng là sự thay thế tốt hơn cho làn da, đồng thời cung cấp chất xơ, giúp no lâu.

11. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao

GS Diane Madfes (Trường Y Mount Sinai) cho biết, đường - thực phẩm có chỉ số đường huyết cao là kẻ thù của collagen trong da. Từ những thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên đến nước soda... chúng đều có mặt. Đường làm tăng nồng độ insulin gây viêm và tổn thương các gốc tự do. Glucose tăng cao trong máu cũng làm hỏng các mạch máu nhỏ, góp phần gây ra bệnh vi mạch.

Các nghiên cứu trên bệnh nhân tiểu đường cho thấy độ đàn hồi của da kém, vết thương chậm lành và da lão hóa nhanh với dấu hiệu xuất hiện nếp nhăn và đốm nâu.

(Nguồn: Eat this, Health)

https://afamily.vn/11-thuc-pham-hut-can-collagen-cang-an-da-cang-noi-mun-nhan-nheo-cuc-nhanh-20220704160253125.chn