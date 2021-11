Song Hye Kyo dùng nước hoa gì mà tình trẻ đổ "đứ đừ", đã quyến rũ còn cực sang

Bộ phim Now We Are Breaking Up của bộ đôi Song Hye Kyo - Jang Ki Yong đang thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Sánh đôi cùng đàn em kém 9 tuổi, Song Hye Kyo vẫn tự tin khoe visual đình cao thậm chí còn khiến tình trẻ đổ đứ đừ mãi không quên. Bên cạnh tuyệt chiêu trang điểm và làm đẹp da thì nước hoa cũng là vũ khí bí mật giúp Song Hye Kyo ghi dấu ấn khó phai.



Và mới đây, dân tình đã tinh mắt soi ra danh tính chai nước hoa mà Song Hye Kyo sử dụng trong phim. Được nữ diễn viên ưu ái dành hẳn 1 góc chễm chệ trên bàn làm việc, có thể nói đây chính là chai nước hoa mà Song Hye Kyo vô cùng yêu thích. Và danh tính của em nó là Guerlain Ginger Piccante.

Ngay từ thiết kế, chai nước hoa này đã khiến dân tình mê mẩn với lớp vỏ bằng thủy tinh khắc nổi hoa văn tạo cảm giác sang trọng, khi cầm chắc tay. Phần nắp mang tông vàng đồng óng ánh nổi bật. Đây vốn là dòng nước hoa unisex với hương chủ đạo là hương gừng nhưng không hề cay nồng khó chịu mà còn được hòa quyện thêm những nốt hương của cam quýt tạo cảm giác vừa ấm áp lại vừa thanh nhã.

Ngoài ra, dòng nước hoa này còn có thêm sự hòa quyện của hương hoa hồng, tiêu, cam tự nhiên. Độ lưu hương của em nó được đánh giá khá tốt, vào khoảng 4 – 5h, những nốt xạ hương cuối cùng tạo cảm giác vấn vương, quyến rũ.

Chính vì hương thơm vừa cay nồng lại vừa thanh nhã, sang trọng nên em nước hoa này không quá kén chọn. Có thể dễ dàng diện hàng ngày hoặc đi dự sự kiện, dạo phố.

Được Song Hye Kyo sử dụng để quyến rũ tình trẻ, dự đoán chai nước hoa này sẽ sớm thành hot item được người người nhà nhà tìm mua theo.