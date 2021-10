Lộ hậu trường Song Hye Kyo bị tình trẻ kém 12 tuổi nhìn trộm, nhan sắc nữ thần khiến ai nấy mê đắm

Chiều ngày 26/10, nhà sản xuất phim Now, We Are Breaking Up đã tung video giới thiệu riêng về nhân vật Ha Young Eun do Song Hye Kyo đóng chính.

Trong video, một số cảnh hậu trường hiếm hoi bất ngờ được tiết lộ. Song Hye Kyo và Jang Ki Yong bị phát hiện cùng nhau đọc kịch bản và tập diễn cho cảnh quay. Jang Ki Yong đã chủ động tiến đến gần nữ diễn viên để trao đổi với cô. Khoảnh khắc nam diễn viên mím môi nhìn về phía Song Hye Kyo khiến khán giả không khỏi thích thú. Màn tương tác ngắn ngủi này đã thể hiện sự thân thiết của cặp đôi.

Video giới thiệu riêng về nhân vật Ha Young Eun

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong thân thiết tại hậu trường

Trước đó, Jang Ki Yong từng gây bão mạng xã hội với ánh mắt tình cảm dành cho Song Hye Kyo. Trong video, Jang Ki Yong liên tục nhìn Song Hye Kyo thay vì hướng mắt về màn hình. Ngay sau khi đoạn video quảng bá được tung ra, từ khóa Song Hye Kyo cũng nhanh chóng lọt top trending trên Twitter, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho nữ diễn viên lẫn dự án này là không hề nhỏ.

Ánh mắt tình cảm của Jang Ki Yong dành cho Song Hye Kyo



Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng sau khi bộ phim One The Woman kết thúc vào tháng 11 tới đây.