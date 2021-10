Bỏ mặc Shin Min Ah, Kim Woo Bin nên duyên cùng người đẹp chân dài Esom

Ngoài cái tên Kim Woo Bin, Delivery Knight còn có sự tham gia của Esom. Xuất thân với vai trò người mẫu, Esom sở hữu một lượng lớn người hâm mộ quốc tế sau nhiều bộ phim xuất sắc như Scarlet innocence, Likes for likes, My little brother,... Bằng tài năng diễn xuất, nữ diễn viên từng nhận về hàng loạt đề cử tại các giải thưởng danh giá như Chuông Vàng, Rồng Xanh và Giải thưởng nghệ thuật Baeksang…

Delivery Knight dựa trên webtoon cùng tên, lấy bối cảnh tương lai nơi ô nhiễm không khí trở thành một vấn đề nghiêm trọng khiến cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn, mọi hoạt động trong cuộc sống đều phải nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh. Trong bối cảnh đó, bộ phim sẽ cho thấy sự tồn tại của ngành chuyển phát nhanh trong cuộc sống hàng ngày của mọi người quan trọng như thế nào.