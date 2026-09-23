Lộ diện các đề cử xuất sắc nhất WeFamily Awards 2026: Những hành trình phi thường bước ra ánh sáng

Sau chặng đường tiếp nhận hồ sơ với hàng ngàn câu chuyện cùng những lát cắt đầy cảm xúc gửi về từ khắp mọi miền đất nước, WeFamily Awards 2026 chính thức chuyển sang giai đoạn quan trọng nhất: Mở cổng bình chọn Top 20 gương mặt xuất sắc nhất tại các hạng mục của WeFamily Awards 2026.

Sự kiện đánh dấu thời điểm công bố Top 550 đề cử tiêu biểu chính thức bước ra ánh sáng, sẵn sàng cho cuộc đua bình chọn để tìm ra những cái tên xuất sắc bước vào Lễ Vinh danh sẽ diễn ra vào ngày 04/10 tại Sân vận động Quần Ngựa.

Để chắt lọc được 550 mảnh ghép cảm xúc đắt giá nhất từ hàng ngàn hồ sơ gửi về, Hội đồng thẩm định cùng Ban tổ chức đã trải qua nhiều vòng làm việc nghiêm túc, công tâm và thấu đáo.

Mỗi hồ sơ đều được lắng nghe, phân tích không chỉ ở quy mô lan tỏa mà còn ở chiều sâu nhân văn và giá trị thực tế mang lại cho cộng đồng.

Vì thế, những cái tên xuất hiện trong danh sách không đại diện cho một hình mẫu duy nhất. Có người mạnh mẽ, có người từng yếu lòng. Có người chọn chia sẻ, có người lặng lẽ làm. Có gia đình đi qua thử thách cùng nhau, cũng có những người mẹ chỉ đơn giản muốn mỗi ngày của con được bình yên hơn.

"Phi thường" không nhất thiết phải là làm nên những điều hoàn hảo không tì vết. Đôi khi, sự phi thường chỉ đơn giản là một người mẹ vẫn kiên cường bước tiếp trong những ngày tưởng như không còn đủ sức, hay bình tĩnh đón nhận một hành trình nuôi con đến ngoài mọi dự tính.

Đó là ca sĩ Ngọc Khuê, người ở tuổi 42 bất ngờ mang thai bé Dino sau 18 năm kể từ lần đầu làm mẹ. Thai kỳ có nhiều lo lắng khi cô đối mặt với tình trạng nhau cài răng lược. Dino chào đời ở tuần 36+5, nặng 3kg, sau một ca phẫu thuật mà gia đình từng chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất. Với Ngọc Khuê, hành trình ấy giúp cô hiểu rằng: "Phi thường không phải là không biết sợ, mà là dù sợ vẫn lựa chọn bước tiếp".

Ca sĩ Ngọc Khuê - 1 trong 10 nhân vật đề cử hạng mục "Phi thường mẹ ơi" tại WeFamily Awards 2026

Là Mẹ Dung (bé Bánh Mì), người bước vào hành trình làm mẹ ở tuổi 20 bằng một thử thách không ai chuẩn bị trước: con gái Bánh Mì chào đời với dị tật mắt bẩm sinh ở cả hai bên.

Từ những ngày đầu tuyệt vọng, Dung cùng chồng đưa con đi thăm khám tại nhiều bệnh viện trong nước, sang Ấn Độ và tiếp tục tìm kiếm những cơ hội điều trị cho con. Không thể rời con để đi làm, Dung chọn bán hàng online, livestream để vừa mưu sinh vừa có thể ở bên chăm sóc con.

Mẹ Dung (bé Bánh Mì) - nhân vật đề cử hạng mục "Phi thường mẹ ơi" tại WeFamily Awards 2026

Cùng hạng mục là Mẹ Hương Phạm (Cùng Đậu Lớn Khôn), Diệu Linh, An Vũ, Em bé Vip, Trần Thương, Đỗ Thị Bích Phương, chị Thủy (mẹ bé Xíu) và Hoa hậu Ngọc Hân - những câu chuyện được gọi tên bởi nghị lực, tình yêu thương và cách mỗi người mẹ đi qua những thử thách của riêng mình.

Bình chọn cho nhân vật ở hạng mục Phi Thường Mẹ Ơi để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn Tại Đây

Không chỉ chia sẻ cuộc sống gia đình thường nhật, các nhà sáng tạo nội dung trong hạng mục này còn mang đến những góc nhìn văn minh về nuôi dạy con, chăm sóc bản thân và cân bằng cuộc sống trong thời đại số.

Mai Vân Trang từng trải qua gần 3 năm thiếu ngủ, có thời điểm sức khỏe chạm đáy. Từ trải nghiệm ấy, cô nhận ra không có một công thức nào phù hợp với mọi đứa trẻ và chọn cách "nương theo con", quan sát, lắng nghe nhiều hơn. Cô cũng đặt "giới nghiêm" 4 giờ chiều để trở về bên con, chấp nhận đôi khi bỏ lỡ những cơ hội công việc.

Mai Vân Trang - nhân vật đề cử hạng mục "Mẹ bé triệu view" tại WeFamily Awards 2026

Trong khi đó, Linda Ngo chia sẻ cách nuôi con trong một gia đình đủ đầy nhưng không muốn sự đủ đầy trở thành lý do khiến trẻ thiếu khả năng tự lập. Cô gọi vui cách này là "vượt sướng": con được hưởng những điều tốt đẹp nhưng vẫn cần học cách chờ đợi, lựa chọn và tự cố gắng.

Linda Ngo - nhân vật đề cử "Mẹ bé triệu view" tại WeFamily Awards 2026

Bên cạnh đó, hạng mục còn quy tụ Blogger Trinh Phạm, MC Mai Ngọc, Thuỷ Bi, Tiêu Thố, Mẹ HANA xinh, Hotmom Bảo Linh (Lovvin' Family), Phạm Thu Hiền (Cộng đồng Mẹ Rofi - Đẻ con khéo, nuôi con khôn), Đông Có Anh, Hoài An (An Japan), Trox & Lacci, Gia đình Simple, Babykopo Home, Em Bột Mukbang, MC Ngô Mai Phương, Em Tệu - Hotmom Thương Hiền, Em bé nói tiếng Anh, Trinh Nguyễn, Quyên Lê, Bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh và Puka.

Mỗi người có một cách xuất hiện trên mạng xã hội, một nhóm khán giả và một câu chuyện riêng. Điểm đáng chú ý của hạng mục không chỉ nằm ở những con số lượt xem mà ở cách những người mẹ đưa trải nghiệm đời thường của mình đến gần hơn với cộng đồng. Từ chuyện chăm con, giữ gìn sức khỏe, cân bằng công việc đến những lựa chọn trong nuôi dạy trẻ, mỗi nội dung đều có thể mở ra một góc nhìn để những người mẹ khác thấy mình trong đó.

Bình chọn cho nhân vật ở hạng mục Mẹ bé triệ view để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn Tại Đây

Nếu "Phi thường mẹ ơi!" kể về hành trình riêng của người mẹ, thì "Nhà mình có nhau" mở rộng góc nhìn đến cả mái ấm, nơi sự yêu thương không nằm ở lời nói suông, mà hiện diện qua cách các thành viên cùng san sẻ gánh nặng, nâng đỡ nhau qua từng biến cố.

Hạng mục quy tụ Nhà Thuỷ Anh - Đăng Khôi, Gia đình mẹ Su Hào, Ly Lê (Ly Sún), Nguyễn Thư, Gia đình Vân Chấy, Gia đình Truyền Hình, Gia đình Nhung Tuấn, Gia đình Thảo Dương và Ali Thục Phương.

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh

Với Nguyễn Thư, vợ chồng cô chọn xây dựng tuổi thơ cho con bằng nhiều tương tác thật thay vì để màn hình hay đồ chơi chiếm quá nhiều không gian. Hai người cùng thống nhất cách nuôi dạy, chia sẻ việc nhà và chăm con, để việc làm cha mẹ không trở thành trách nhiệm của riêng một người.

Trong khi đó, Gia đình Thảo Dương cho thấy sự đồng hành đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Từ những ngày hai vợ chồng cùng dậy sớm nấu xôi, người lo việc bếp núc, người đảm nhận những phần việc bên ngoài, đến những lúc gia đình gặp biến cố, mỗi người đều tìm cách san sẻ phần của mình.

Gia đình Thảo - Dương

"Nhà mình có nhau" vì thế không phải là một gia đình không có khó khăn. Đó là khi một người mệt có người làm thay, một người buồn có người ở cạnh, một việc tưởng chỉ thuộc về một người lại trở thành việc cả nhà cùng chung tay.

Bình chọn cho nhân vật ở hạng mục Nhà mình có nhau để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn Tại Đây

Khác với 3 hạng mục bình chọn, "Mẹ bầu thảnh thơi" là hạng mục đặc biệt sôi động của WeFamily Awards 2026 với 500 đề cử được lựa chọn đi tiếp vào vòng sau.

"Thảnh thơi" không có nghĩa là chủ quan hay bỏ qua những điều cần chuẩn bị cho thai kỳ. 20 mẹ bầu được lựa chọn ở hạng mục này mang đến một cách tiếp cận tích cực hơn: chủ động trang bị kiến thức, chăm sóc sức khỏe, lắng nghe cơ thể và giữ tinh thần thoải mái thay vì để những kiêng khem hay nỗi lo lắng trở thành trung tâm của thai kỳ.

Họ cho thấy hành trình chờ đón một em bé vẫn có thể là những tháng ngày được sống trọn vẹn, vui vẻ và đầy háo hức.

Một vài trong số rất nhiều đề cử cho hạng mục "Mẹ bầu thảnh thơi" trên website chính thức của WeFamily Awards 2026

Bình chọn cho nhân vật ở hạng mục Mẹ bầu thành thơi để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn Tại Đây

550 đề cử được lựa chọn của 4 hạng mục, không ai trong số họ giống ai. Mỗi người có một hoàn cảnh, một lựa chọn và một cách riêng để yêu thương gia đình mình.

Trong số đó, 20 gương mặt có tổng số điểm chung cuộc cao nhất sẽ được vinh danh tại buổi lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026, diễn ra ngày 4/10.

Ở hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi" sẽ có 5 gương mặt xuất sắc nhất trong top 10 đề cử chính thức được vinh danh.

Ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View", 5 gương mặt tiêu biểu nhất trong top 30 đề cử chính thức sẽ được vinh danh.

Ở hạng mục "Nhà Mình Có Nhau", 5 đại diện trong top 10 đề cử xuất sắc sẽ được xướng tên tại lễ vinh danh.

Và ở hạng mục "Mẹ Bầu Thảnh Thơi", 5 gương mặt nổi bật trong số 500 mẹ bầu thuộc danh sách đề cử chính thức sẽ được vinh danh tại lễ vinh danh.

Phần thưởng dành cho vị trí cao nhất bao gồm cúp, kỷ niệm chương cùng quà tặng; các gương mặt còn lại sẽ nhận kỷ niệm chương và quà.

Vậy ai sẽ là những gương mặt cuối cùng được gọi tên? Câu trả lời không chỉ nằm ở những câu chuyện đã được kể mà còn ở tiếng nói của cộng đồng.

Nếu có một người mẹ khiến bạn cảm phục, một gia đình khiến bạn đồng cảm, hay một hành trình khiến bạn thấy đâu đó hình ảnh của chính mình, từ 23/9 đến hết ngày 2/10, hãy dành cho họ một lượt bình chọn nhé!

Cách thức bình chọn:

Bước 1: Truy cập website WeFamily Awards 2026 tại link https://wefamily.kidsplaza.vn/

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc SĐT

Bước 3: Lựa chọn các hạng mục đề cử bạn muốn bình chọn

Bước 4: Tìm kiếm theo tên đề cử

Bước 5: Bình chọn cho đề cử bạn mong muốn

Có những điều lớn lao bắt đầu từ những việc rất đỗi bình thường. Và có những người xứng đáng được gọi tên không phải vì họ hoàn hảo mà vì họ đã bền bỉ yêu thương, chăm sóc và cùng gia đình đi qua từng ngày. Những điều bình dị ấy có thể không cần một sân khấu để trở nên ý nghĩa, nhưng hoàn toàn xứng đáng được cộng đồng nhìn thấy và trân trọng.

Hãy cùng WeFamily Awards 2026 trao gửi một lá phiếu cho câu chuyện khiến bạn đồng cảm và tin hơn vào những điều tốt đẹp nhé!