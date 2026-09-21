An Japan và hành trình làm mẹ từ những bỡ ngỡ đến bình yên bên con

Trước khi trở thành mẹ, An Japan thích những chuyến đi. Tính cách hướng ngoại cùng công việc khiến cô quen với việc ra ngoài, gặp gỡ và khám phá những nơi mới. Sau khi kết hôn, An và chồng vẫn dành thời gian đi nhiều nơi cùng nhau, tận hưởng cuộc sống của hai người trước khi đón bé Tép.

Rồi con xuất hiện, mang theo những thay đổi từ điều nhỏ nhất. Danh sách mua sắm từng có giày dép, túi xách, quần áo, mỹ phẩm và đôi món quà cho chồng dần được lấp đầy bởi sữa, tã, đồ ăn dặm. Những lần ra ngoài bắt đầu đi cùng cảm giác mong đến giờ trở về. Trong các dự định, An luôn nghĩ đến con đầu tiên.

Được nhiều người biết đến từ khi còn rất trẻ, cô đã quen với sự quan tâm của cộng đồng. Nhưng làm mẹ mở ra một phần cuộc sống mà An vẫn phải học từ đầu: chăm sóc một em bé, đi qua những lo lắng của mình và tìm sự cân bằng khi cuộc sống có thêm một người để yêu thương.

Trong cuộc trò chuyện dành cho hạng mục “Mẹ bé triệu view” của WeFamily Awards 2026, An kể về hành trình ấy bằng những trải nghiệm gần gũi. Có niềm vui nhìn con lớn lên, có những ngày mệt mỏi vì quá cầu toàn và có cả sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận một người mẹ hạnh phúc.

Ngày đón con về cũng là ngày mẹ bắt đầu học lại

Khoảnh khắc khiến An cảm nhận rõ nhất cuộc sống đã sang một chương mới là khi hai mẹ con từ bệnh viện trở về nhà. Ở viện, cô còn có các y tá, điều dưỡng hỗ trợ. Về nhà, câu hỏi “Giờ mình sẽ phải chăm sóc một em bé như thế nào đây?” trở nên thật cụ thể. Trước mắt là một em bé cần được chăm sóc mỗi ngày, còn bản thân cô vừa bước vào vai trò hoàn toàn mới.

An nhớ mình khi ấy vừa lo lắng, vừa háo hức. Trước khi sinh, cô đã cố gắng chuẩn bị một tâm thế thoải mái. Biết làm mẹ không dễ dàng, An tự nhủ đừng quá cầu toàn, đừng tạo thêm áp lực. Cô từng nghĩ có thể chăm con “phiên phiến” một chút, miễn em bé khỏe mạnh và mẹ giữ được tinh thần nhẹ nhõm.

Nhưng khi con chào đời, mong muốn ấy không dễ thực hiện. “Có lẽ vì lúc nào mình cũng chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho con, điều gì không theo ý mình cũng làm mình cảm thấy stress”, An chia sẻ. Cô muốn trở thành một người mẹ thư giãn, nhưng thực tế lại khó thả lỏng.

Thời gian dành cho bản thân thu hẹp. Tâm trí cô tập trung vào chuyện con ăn có đủ không, ngủ có tốt không, mình có đủ sữa cho con không. Những lần tắc sữa, lời nói của người xung quanh và các công việc lặp đi lặp lại trong những ngày ở cữ đều có thể khiến cô thêm căng thẳng.

Ngay cả khi có người hỗ trợ, An vẫn khó yên tâm giao bé cho người khác chăm. Những ngày chỉ quanh quẩn trong nhà vì thế có lúc trở nên ngột ngạt. Mong muốn theo sát con và nhu cầu được nghỉ ngơi cùng hiện diện, khiến người mẹ trẻ chưa dễ tìm được sự cân bằng.

Hành trình sữa mẹ là một trong những trải nghiệm khiến An nhớ nhiều nhất. Có những lần tắc sữa đau đớn, có những lúc hút và kích sữa quá mệt mà lượng sữa vẫn chưa đủ cho con. Cô từng muốn dừng lại. Nhìn về bản thân của những ngày ấy, điều An muốn nói đầu tiên là một lời cảm ơn vì đã cố gắng rất nhiều.

Sau trải nghiệm của mình, cô có cách nhìn nhẹ nhàng hơn: luôn cố gắng để nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng vẫn có thể linh động dặm thêm sữa công thức nếu mẹ không đủ sữa. Với An, sức khỏe của con và trạng thái tinh thần của mẹ đều cần được quan tâm trong một hành trình dài.

Khi đang ở giữa giai đoạn khó khăn, cô tìm thấy động lực từ những điều gần gũi: ôm con trong vòng tay, nhìn con ngủ ngoan, thấy con lớn lên từng ngày. An tự nhủ con rồi sẽ lớn, giai đoạn này cũng sẽ qua. Bây giờ nhớ lại, cô gọi đó là một kỷ niệm đáng nhớ, dù khi đang trải qua, mọi thứ thực sự không dễ dàng.

Học cách hiểu con thay vì chạy theo sự hoàn hảo

Với một người mẹ luôn muốn chuẩn bị chu đáo như An, mạng xã hội vừa là nơi tìm kiến thức, vừa đem đến thêm những băn khoăn. Cô từng bị choáng trước lượng thông tin về chăm sóc trẻ nhỏ. Có nhiều phương pháp, lời khuyên và trải nghiệm để đọc, đối chiếu, trong khi bản thân vẫn đang làm quen với những thay đổi của con.

An muốn chọn thông tin chính xác, có cơ sở. Nhưng càng mong làm đúng, cô càng dễ đặt ra những yêu cầu khắt khe cho mình. “An thì luôn cố gắng chăm con khoa học nên đôi khi mình bị quá cầu toàn và rập khuôn khiến mình dễ stress”, cô thừa nhận.

Có thời gian, An liên tục tìm đọc các hội nhóm, tìm những em bé có biểu hiện giống Tép để hiểu hơn chuyện đang xảy ra. Ở đó, cô cũng nhận được sự đồng cảm. Biết nhiều gia đình từng gặp những tình huống tương tự, biết có những người mẹ cũng hoang mang như mình giúp An yên tâm hơn. Dù vẫn phải cân nhắc giữa nhiều cách chăm con, cô bớt cảm giác đơn độc trước những băn khoăn.

Chuyện ăn uống của Tép là một ví dụ. Khi con ăn chưa tốt, An đã đăng ký nhiều lớp hướng dẫn. Lúc ấy, chỉ cần thấy một hy vọng có thể giúp con cải thiện, cô đều muốn tìm hiểu. Sự sốt ruột xuất phát từ mong muốn con ăn tốt hơn, nhưng cũng khiến người mẹ khó thả lỏng.

Qua những lần học, An nhận thấy bản thân mình cũng cần điều chỉnh. Cô chưa đủ vững tâm vì sợ con khóc, sợ làm sai lại khiến tình hình khó khăn hơn. Hiểu được sự cầu toàn đang tự làm khó mình, An quyết định thả lỏng và nương theo con một thời gian.

Đến khi Tép gần sáu tháng, chuẩn bị bước vào hành trình ăn dặm, An mới quyết tâm điều chỉnh thói quen ăn uống của con dựa trên những kiến thức đã tiếp thu. Theo chia sẻ của cô, Tép sau đó ăn tốt hơn, giúp mẹ giải tỏa một áp lực tâm lý lớn. Đó là trải nghiệm riêng của hai mẹ con trong quá trình tìm nếp sinh hoạt phù hợp.

Sau hơn một năm, An vẫn thấy những phương pháp mình lựa chọn phù hợp với Tép. Con có lịch sinh hoạt ổn định hơn, mẹ hiểu nhu cầu của con hơn và cuộc sống của cả hai dần vào nếp. Sự tự tin đến từ những thay đổi thực tế ấy, sau nhiều lần cô quan sát và điều chỉnh.

Cũng trong quá trình đó, hình dung về “người mẹ hoàn hảo” của An thay đổi. Trước khi có con, những nội dung trên mạng từng tạo nên trong cô một số hình mẫu. Đến khi tự mình chăm bé, cô hiểu cuộc sống có nhiều tình huống cần linh hoạt hơn những điều từng tưởng tượng.

“An nhận ra làm mẹ không phải là cố gắng trở thành một hình mẫu nào đó, mà là học cách hiểu con và hiểu chính mình mỗi ngày”, cô nói. Hiện tại, An cho phép bản thân có những ngày chưa làm được mọi thứ như mong muốn. Biết mình đang cố gắng hết sức, hạnh phúc với hành trình đang đi và có mặt bên con trở thành những điều cô coi trọng.

“Vì sau cùng, con không cần một người mẹ hoàn hảo, con cần một người mẹ thật sự hiện diện và hạnh phúc bên mình.”

“Vì sau cùng, con không cần một người mẹ hoàn hảo, con cần một người mẹ thật sự hiện diện và hạnh phúc bên mình.” An Japan

Có gia đình sẻ chia để mẹ tiếp tục là chính mình

Trong hành trình chăm Tép, An nhiều lần nhắc đến sự may mắn khi có gia đình đồng hành. Ba Tôm là chỗ dựa tinh thần, lắng nghe mong muốn của vợ và chia sẻ việc chăm con trong khả năng của mình. Sự hỗ trợ ấy giúp tình cảm vợ chồng tiếp tục gắn kết sau khi đón em bé.

Ông bà nội ngoại không ở cùng nhưng luôn quan tâm, hỗ trợ khi cần. Hai mẹ giúp An chăm bé, đồng thời tôn trọng những lựa chọn nuôi dạy con của cô. Với An, được tin tưởng đem lại sự vững tâm rất lớn. Khi người thân sẵn sàng lắng nghe và cùng chia sẻ, cô có thêm điều kiện để tìm cách chăm con phù hợp, bớt phải tự xoay xở với những lo lắng.

Đó cũng là điều An muốn nhắn gửi khi nói về áp lực làm mẹ. Cô mong các mẹ có thể chia sẻ công việc với bạn đời, người thân hoặc những người có khả năng hỗ trợ, thay vì ôm đồm mọi việc. Dành một khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi, cân bằng lại tinh thần là điều người mẹ có thể cho phép bản thân làm.

“Suy cho cùng thì nuôi con là một hành trình rất dài, mẹ cũng nên học cách cân bằng và chăm sóc bản thân mình.” An Japan

Hiện tại, khi Tép đã đi học, An bắt đầu có thêm thời gian riêng. Nhờ con dần vào nếp sinh hoạt và sự hỗ trợ của gia đình, cô có thể nghĩ đến việc trở lại với các dự án cá nhân. An gọi đó là nỗ lực cân bằng giữa làm mẹ và làm “An Japan”. Tình yêu dành cho con hiện diện trong những lựa chọn thường nhật, còn công việc và nhu cầu cá nhân cũng dần có chỗ trong lịch sống của cô.

Với cộng đồng theo dõi mình, An giữ sự biết ơn. Nhiều người đã đồng hành từ khi cô còn rất trẻ, rồi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm khi cô trở thành mẹ. Những lời động viên, những câu chuyện cùng cảnh ngộ từng giúp cô nhẹ nhõm trong lúc bối rối.

Khi chia sẻ trải nghiệm chăm con, An cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Cô hiểu một nội dung tưởng như đơn giản có thể trở thành thông tin tham khảo để người mẹ khác đưa ra quyết định cho con. Trong khi đó, mỗi em bé có những đặc điểm và quá trình phát triển riêng.

Bởi vậy, với các vấn đề về sức khỏe, dinh dưỡng hay sự phát triển của trẻ, An cho biết cô cố gắng chọn lọc, kiểm chứng thông tin từ những nguồn đáng tin cậy. Cô cũng nhắc người đọc rằng đó là trải nghiệm cá nhân và cần cân nhắc sự phù hợp với con mình. Việc có nhiều người theo dõi khiến cô cẩn trọng hơn với những điều được đưa lên mạng.

Hình ảnh của Tép cũng được An chia sẻ có chọn lọc. Cô muốn ghi lại nhiều khoảnh khắc tuổi thơ nhưng không công khai tất cả. An hình dung một ngày cả nhà cùng xem lại những bức ảnh, nhớ về thời gian con còn nhỏ, giống như cách cô thỉnh thoảng nhìn lại hình ảnh của bản thân những năm trước.

An còn chia sẻ cả những băn khoăn rất đời thường phía sau hình ảnh hai mẹ con: chuyện ăn chưa tốt, những lần tắc sữa, cảm giác ngột ngạt và nỗi sợ mình làm chưa đúng. Chính những trải nghiệm ấy giúp cô hiểu cảm xúc của những người mẹ đang bắt đầu hành trình.

Nếu được gửi một điều đến các mẹ bỉm đang chăm con, An muốn gửi một cái ôm. Cô mong các mẹ đừng ngần ngại nói ra khó khăn để được cảm thông, thấu hiểu và tìm sự hỗ trợ phù hợp. Bởi cô cũng từng cần một lời chia sẻ, từng nhẹ lòng khi biết có người trải qua điều giống mình.

Từ cô gái thích những chuyến đi đến người mẹ mong được trở về bên con, An đã trải qua nhiều thay đổi. Giờ đây, khi Tép dần lớn, cô cũng đang tìm lại thời gian cho bản thân, chuẩn bị tiếp tục những dự định riêng. Tép học thêm những điều mới, còn An học cách yêu con hết lòng và đối xử dịu dàng hơn với chính mình.

Lê Ngọc Hoài An (An Japan) được đề cử ở hạng mục "Mẹ bé triệu view" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.



