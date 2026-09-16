‏Có những câu chuyện gia đình bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường: Một khoảnh khắc mẹ chăm con, một bữa cơm có đủ tiếng cười, một người bố luôn có mặt trong những việc nhỏ nhất hay một mẹ bầu vẫn giữ tinh thần vui vẻ, chủ động trong hành trình chờ đón con. Cũng có khi, đó chỉ đơn giản là tiếng cười trong trẻo của một em bé lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương.‏

‏Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, khi được kể bằng sự chân thành, lại có sức chạm đặc biệt. Một câu chuyện có thể khiến người khác mỉm cười, một kinh nghiệm có thể giúp một bà mẹ bớt lo lắng, hay một khoảnh khắc gia đình có thể khiến ai đó nhận ra rằng hành trình làm cha mẹ của mình không hề đơn độc.‏

‏Đó cũng là những giá trị mà WeFamily Awards 2026, với chủ đề ‏ ‏"Phi Thường Mẹ Ơi!"‏ ‏, tìm kiếm và tôn vinh những điều phi thường rất đỗi giản dị.‏

‏Sau một tuần chính thức mở cổng đề cử, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng với hàng nghìn câu chuyện được gửi về. Đằng sau những đề cử ấy là nhiều lát cắt khác nhau của đời sống gia đình: Có sự hy sinh, đồng hành, sẻ chia, có cả những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước và rất đời thường. Nhưng điểm chung là tất cả đều mang theo nguồn năng lượng tích cực, cho thấy tình yêu thương trong gia đình luôn có nhiều cách để được thể hiện và lan tỏa.‏

‏Cổng đề cử sẽ chính thức khép lại vào ‏ ‏16/9/2026‏ ‏. Khi thời gian đang dần được đếm ngược, đây là lúc để những câu chuyện đẹp không bị bỏ lại phía sau và những cái tên xứng đáng có cơ hội được cộng đồng biết đến.‏

‏Có những câu chuyện rất bình thường nhưng xứng đáng được gọi tên‏

‏WeFamily Awards 2026 mở ra 4 hạng mục gồm ‏ ‏"Phi Thường Mẹ Ơi!", "Mẹ Bé Triệu View", "Nhà Mình Có Nhau" và "Mẹ Bầu Thảnh Thơi"‏ ‏. Mỗi hạng mục là một lát cắt riêng về hành trình gia đình, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Trân trọng những giá trị tích cực được tạo nên từ đời sống thật.‏

‏Bởi làm mẹ chưa bao giờ là một hành trình có sẵn công thức. Có người mẹ mạnh mẽ theo cách luôn chủ động tìm hiểu, học hỏi để đồng hành cùng con. Có người mẹ phi thường bởi những việc chẳng mấy khi được kể tên: Những đêm thức trắng, những bữa cơm vội, những lần kiên nhẫn dỗ dành con hay đơn giản là luôn có mặt khi con cần.‏

‏Và cũng có những gia đình không cần một câu chuyện quá lớn để trở nên đặc biệt. Đó là khi bố mẹ cùng nhau chăm con, cùng chia sẻ việc nhà, cùng cười trước những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đó là khi một người mẹ mang thai vẫn tận hưởng những ngày tháng chờ đón con bằng tâm thế tích cực, khỏe mạnh. Hay khi một em bé được lớn lên trong sự yêu thương, tự do khám phá và có bố mẹ luôn đồng hành.‏

‏Bốn hạng mục vì thế không chỉ tìm kiếm những câu chuyện "đặc biệt" theo nghĩa thông thường. WeFamily Awards 2026 còn muốn nhìn thấy vẻ đẹp của những điều gần gũi, nơi mỗi gia đình có một cách riêng để yêu thương và cùng nhau trưởng thành.‏

‏Đặc biệt, ‏ ‏"Mẹ Bé Triệu View"‏ ‏ cho thấy sức ảnh hưởng trong thời đại số đôi khi được tạo nên từ chính những khoảnh khắc giản dị nhất.‏

‏Một video về bữa ăn của con. Một câu chuyện hài hước trong quá trình chăm trẻ. Một khoảnh khắc bố mẹ cùng nhau xử lý tình huống bất ngờ. Hay những kinh nghiệm được chia sẻ sau một ngày dài làm mẹ.‏

‏Không phải lúc nào những nội dung ấy cũng được bắt đầu với mục tiêu tạo nên một con số lớn. Nhưng sự chân thật khiến người xem tìm thấy chính mình trong đó. Một bà mẹ sau sinh có thể bật cười khi nhìn thấy một tình huống quen thuộc. Một người lần đầu làm mẹ có thể tìm được lời giải đáp cho điều mình đang băn khoăn. Một gia đình trẻ có thể nhận ra rằng việc nuôi con sẽ nhẹ nhàng hơn khi có sự đồng hành.‏

‏Vì thế, phía sau những con số triệu view không chỉ là lượt xem hay lượt yêu thích. Đó còn là sức ảnh hưởng được tạo nên từ niềm tin, sự đồng cảm và những giá trị tích cực được trao đi.‏

‏Trong những ngày cuối của cổng đề cử, có thể bạn đã nghĩ đến một cái tên.‏

‏Đó có thể là người mẹ vẫn âm thầm chăm sóc gia đình mỗi ngày mà chẳng mấy khi nghĩ mình đang làm một điều "phi thường". Có thể là một người bạn đang tận hưởng hành trình làm mẹ theo cách rất riêng. Là một gia đình luôn khiến bạn cảm nhận được sự đồng hành, hay một nhà sáng tạo nội dung đang dùng sức ảnh hưởng của mình để chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích, truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng.‏

‏Cũng có thể, câu chuyện ấy chính là câu chuyện của bạn.‏

‏Bởi WeFamily Awards 2026 không đặt ra giới hạn rằng ai mới là người xứng đáng được kể. Điều quan trọng là câu chuyện ấy có giá trị, có sự chân thành và có thể mang đến một điều tích cực cho những người đang cùng bước trên hành trình gia đình.‏

‏Sau khi cổng đề cử khép lại, WeFamily Awards 2026 sẽ bước vào ‏ ‏vòng bình chọn cộng đồng từ ngày 23/9 đến 2/10‏ ‏. Những câu chuyện tiêu biểu sẽ tiếp tục được lan tỏa trước khi các nhân vật, gia đình xứng đáng được gọi tên tại ‏ ‏Gala WeFamily Awards 2026 vào ngày 4/10‏ ‏.‏

‏Nhưng trước khi một câu chuyện có cơ hội bước lên sân khấu, điều đầu tiên cần có đôi khi chỉ là một người nhìn thấy giá trị của nó.‏

‏Một lời đề cử có thể là cách bạn nói với một người mẹ rằng những nỗ lực âm thầm của họ không hề vô nghĩa. Rằng những ngày tháng chăm con, những lựa chọn vì gia đình, những kinh nghiệm được sẻ chia hay những khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ đều có thể trở thành nguồn động viên cho một người khác.‏

‏Bởi có những người mẹ đã quen với việc cho đi mà quên mất rằng chính mình cũng xứng đáng được ghi nhận. Có những gia đình đã cùng nhau đi qua rất nhiều chặng đường nhưng chưa từng gọi tên những điều họ đã làm được. Và có những câu chuyện đẹp vẫn đang ở đâu đó, chờ một người nói rằng: "Câu chuyện này xứng đáng được nhiều người biết đến."‏

‏Cổng đề cử WeFamily Awards 2026 chỉ còn mở đến hết ‏ ‏16/9/2026‏‏

‏Nếu bạn biết một người mẹ, một gia đình hay một hành trình nuôi con truyền cảm hứng, đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện ấy. Bởi đôi khi, một lời đề cử không chỉ là một lượt tham gia, mà còn là món quà dành cho những người đã âm thầm yêu thương, đồng hành và vun đắp cho gia đình mỗi ngày.‏

‏Hãy cùng WeFamily Awards 2026 gọi tên những điều phi thường vẫn hiện diện trong những khoảnh khắc bình dị nhất của mỗi gia đình.‏