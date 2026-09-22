Gia đình 2 triệu follow Dương - Thảo: Đằng sau những clip hài hước là cả một sự đồng cam thầm lặng

Trên mạng xã hội, Hoàng Dương thường là người mang đến tiếng cười, còn Thảo Nguyễn nhiều khi trở thành “nhân vật chính” trong những màn trêu chọc rất đỗi đời thường của chồng. Phía sau những video vui vẻ ấy là câu chuyện về một gia đình từng đi qua những ngày tài chính chưa thuận lợi, cùng nhau học nghề bán xôi, thức dậy từ một, hai giờ sáng và nỗ lực gây dựng cuộc sống từ những điều nhỏ bé nhất.

Gia đình ấy cũng từng trải qua một mất mát không dễ gọi tên: em bé thứ hai không thể ở lại. Nhưng thay vì để nỗi buồn kéo mọi người về những phía riêng, Dương, Thảo và gia đình hai bên đã chọn ở cạnh nhau bằng những cách lặng lẽ nhất. Với họ, “Nhà Mình Có Nhau” không phải là một câu nói đẹp trên mạng xã hội, mà là sự hiện diện của người này trong những lúc người kia không còn đủ sức.

Từ gánh xôi lúc rạng sáng đến niềm tin cùng nhau đi lên

Dương không muốn gọi những ngày hai vợ chồng học nghề bán xôi là quãng thời gian khó khăn đến mức phải thay đổi cuộc đời. Theo anh, đó chỉ là lúc tài chính chưa thuận lợi và cả hai quyết định tìm một hướng đi mới từ nghề bán xôi của gia đình bác.

Những ngày ấy bắt đầu khi phố phường còn chưa thức giấc. Dương và Thảo cùng dậy từ một, hai giờ sáng, mỗi người làm một phần việc. Thảo vốn khéo tay nên đứng bếp nấu xôi; Dương đảm nhận những việc lặt vặt và tìm cách làm marketing cho quán.

Điều khiến tôi tin rằng chỉ cần còn có nhau thì cuộc sống sẽ tốt hơn, trước hết là chính bản thân mình. Mình phải tin mình làm được đã, rồi sau đó phải tin đối phương nữa. Vì nhau, hiểu nhau, đốc thúc nhau cùng tư duy và làm việc, tôi luôn tin như vậy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hoàng Dương

Sự phân công giữa hai vợ chồng hình thành tự nhiên từ những thế mạnh khác nhau. Thảo là người kiên nhẫn, khéo léo với công việc bếp núc; Dương có khả năng tạo tiếng cười và đưa câu chuyện của quán xôi đến gần hơn với mọi người. Một người làm ra món ăn, một người kể câu chuyện về công việc ấy.

Ông bố trẻ hài hước tự nhận: “Mặc dù ngày nào cũng cãi nhau nhưng những cuộc cãi vã ấy lại làm chúng tôi hiểu nhau hơn”.

Có lẽ, chính từ những buổi sớm cùng làm việc, cùng mệt và cùng tìm cách giải quyết những bất đồng, hai người đã hiểu rằng một cuộc sống tốt hơn không đến từ việc một người phải gồng lên thay cho người còn lại. Nó được tạo nên khi cả hai cùng bước về một hướng.

Khi một người mệt, cả gia đình cùng bước vào gánh vác

Hành trình của Dương và Thảo chưa bao giờ chỉ có hai người. Khi Thảo mang thai, cô không còn phải một mình thức dậy từ hai, ba giờ sáng để nấu xôi. Mẹ chồng chủ động xuống làm cùng con dâu, còn Dương đảm nhận những phần việc nặng hơn.

Trong gia đình, không ai cần ngồi lại để chia việc thật rạch ròi. Mọi người nhìn thấy ai đang mệt, ai cần được đỡ, rồi tự nhiên bước vào phần việc còn thiếu. Có hôm Dương mệt, mẹ anh xuống nấu xôi cùng Thảo, bố anh đèo xôi ra điểm bán. Khi cả hai vợ chồng đều bận, bố mẹ thay họ nấu, mang xôi đi bán, rồi hỗ trợ chăm con, chăm cháu.

May mắn là gia đình tôi không giàu có về tài chính nhưng rất giàu về tình cảm. Không ai bảo ai, cả nhà đều hỗ trợ nhau dù đối phương chưa mở lời. Thực sự chúng tôi rất biết ơn bố mẹ. Hoàng Dương

Sự yêu thương trong gia đình ấy không ồn ào. Đó có thể là một nồi xôi được nấu thay, một chuyến xe chở hàng hay vài giờ ông bà trông cháu để các con được nghỉ. Nhưng từ những điều nhỏ bé đó, Dương và Thảo hiểu rằng mình không phải tự mình gánh vác mọi thứ.

Gia đình cũng từng cùng nhau đi qua biến cố mất em bé thứ hai. Dương nhớ lại: “Gia đình tôi đều rất buồn, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện cũ. Mọi người thay nhau vào chơi, giúp đỡ, nói chuyện chia sẻ. Bố mẹ thì nấu món này, món kia. Tôi cũng động viên Thảo. Chúng tôi chọn gác lại chuyện đó vì đó là quá khứ, để trân trọng hiện tại và tương lai. Hiện tại của chúng tôi là bé Sâu và em bé sắp chào đời”.

Với họ, gác lại không có nghĩa là quên đi. Đó là cách cả gia đình nắm tay nhau bước tiếp, gìn giữ những người đang ở bên và dành tình yêu cho hiện tại.

Gia đình đáng quý không nằm ở tiền bạc, mà ở cách người ta đối đãi với nhau

Từ gánh xôi ngày nào, cuộc sống của Dương và Thảo đã ổn định hơn.

Dương tâm sự: “Bây giờ chúng tôi đỡ khó khăn hơn thôi, chứ không phải giàu có gì cả. Chỉ là tôi đã có thể mua cho vợ thứ vợ thích, đưa con đi du lịch. Định nghĩa về một gia đình có cuộc sống tốt thì mỗi người mỗi khác. Còn với gia đình tôi, đơn giản là không phải cãi nhau vì tiền. Bố mẹ phải hạnh phúc thì con cái mới vui được. Quan trọng nhất là khi khó khăn, chúng ta vẫn ở cùng nhau. Khi thoải mái hơn thì chúng ta càng phải hạnh phúc”.

Nếu những video trên mạng thường ghi lại một gia đình vui vẻ, thì điều Dương muốn các con nhớ về mái nhà của mình lại nằm ở một điều giản dị hơn: khi ai đó cần, mọi người sẽ tìm đến.

Tôi muốn các con nhớ rằng gia đình mình luôn có nhau. Khi một người cần, những người còn lại sẽ tìm cách có mặt. Bởi gia đình là một đội, nơi mọi người cùng yêu thương, nâng đỡ và giúp nhau trở nên tốt hơn. Thảo Nguyễn

Có lần, Dương tâm sự với bé Sâu rằng bố và bà nội đang có một vài điều chưa thể nói ra. Sau khi lắng nghe, cô bé bất ngờ đáp: “Bà chỉ muốn tốt cho bố mẹ thôi”. Câu nói khiến Dương xúc động, bởi đôi khi trẻ con có thể nhìn thấy tình yêu trong một mối quan hệ theo cách trong trẻo và sáng rõ hơn người lớn.

“Có nhiều khi người lớn cũng không nghĩ được như vậy. Tôi mong sau này các con không cần phải giàu có, chỉ cần mọi người tử tế với nhau, thương yêu lẫn nhau là đủ”.

Câu chuyện của Dương và Thảo bắt đầu từ những buổi sớm nấu xôi, khi cả hai cùng tin rằng chỉ cần cố gắng và còn có nhau, cuộc sống rồi sẽ mở ra một lối đi khác. Từ công việc, hôn nhân đến những biến cố không ai mong muốn, họ chưa bao giờ phải bước qua một mình.

“Nhà Mình Có Nhau” vì thế không nằm ở việc gia đình có bao nhiêu tiền, sở hữu những gì hay xuất hiện vui vẻ ra sao trên mạng xã hội. Đó là khi một người mệt, người khác lặng lẽ làm nốt phần việc còn dang dở; khi một người buồn, sẽ có người đến ngồi cạnh; khi cuộc sống chao đảo, mọi người vẫn chọn ở lại bên nhau.

Một gia đình có thể chưa thật giàu có để có tất cả, nhưng vẫn đủ đầy nếu những người trong đó còn tử tế, còn thương yêu và còn tin rằng hạnh phúc không phải là đi một mình thật xa, mà là cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất.

Gia đình Dương - Thảo được đề cử ở hạng mục "Nhà mình có nhau" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.



