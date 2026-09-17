Tin cực vui từ WeFamily Awards 2026: Bất ngờ gia hạn đề cử hạng mục "Mẹ bầu thảnh thơi" đến 22/9

Hành trình đề cử của WeFamily Awards 2026 đang dần đi đến những chặng cuối cùng, nhưng những con số liên tục được cập nhật cho thấy sức nóng của chương trình vẫn chưa hề giảm. Tính đến thời điểm hiện tại, 1.363 đề cử hợp lệ đã được ghi nhận ở 4 hạng mục, tương ứng với 1.363 câu chuyện, nhân vật và hành trình gia đình được cộng đồng gọi tên.

Đáng chú ý, trong khi giai đoạn đề cử chung của chương trình đã khép lại, riêng Mẹ bầu thảnh thơi sẽ tiếp tục mở cổng đến hết ngày 22/9/2026. Điều đó đồng nghĩa với việc các mẹ bầu vẫn còn thêm thời gian để chia sẻ hành trình của chính mình, hoặc để người thân, bạn bè gửi đề cử và lan tỏa những câu chuyện đáng nhớ trong thai kỳ.

1.363 đề cử và những câu chuyện gia đình đang được gọi tên

Tính đến thời điểm hiện tại, WeFamily Awards 2026 đã ghi nhận 1.363 đề cử hợp lệ ở 4 hạng mục. Cụ thể:

- Phi thường mẹ ơi: 298 đề cử

- Nhà mình có nhau: 317 đề cử

- Mẹ bé triệu view: 163 đề cử

- Mẹ bầu thảnh thơi: 585 đề cử

Nhìn vào những con số này, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ. Phía sau mỗi đề cử là một câu chuyện rất riêng về hành trình làm mẹ và đời sống gia đình.

Ở Phi thường mẹ ơi, đó có thể là những người mẹ từng trải qua một giai đoạn không dễ dàng nhưng vẫn bền bỉ bước tiếp vì con và gia đình. Nhà mình có nhau lại ghi nhận những câu chuyện về sự đồng hành giữa các thành viên, nơi việc chăm sóc con cái hay vun vén tổ ấm không chỉ đặt lên vai một người.

Trong khi đó, Mẹ bé triệu view mở ra một lát cắt khác về thế hệ mẹ bỉm hiện đại, những người chia sẻ cuộc sống, kinh nghiệm nuôi con và những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội, từ đó tạo nên sự kết nối với cộng đồng.

Và với Mẹ bầu thảnh thơi, 585 đề cử hiện tại cũng đồng nghĩa với hàng trăm hành trình mang thai khác nhau đang được kể lại. Có những mẹ bầu vẫn đi làm, tập luyện, chăm sóc bản thân; có người lần đầu làm mẹ với đủ bỡ ngỡ; cũng có những người đã trải qua một hành trình dài mới có thể đón chờ em bé của mình. Mỗi câu chuyện một hoàn cảnh, nhưng đều ghi lại một giai đoạn rất đặc biệt trong cuộc đời người phụ nữ.

Tin vui: Hạng mục Mẹ bầu thảnh thơi tiếp tục nhận đề cử đến hết ngày 22/9

Nếu chưa kịp gửi câu chuyện của mình trong những ngày vừa qua, các mẹ bầu vẫn còn cơ hội.

Cổng đề cử hạng mục Mẹ bầu thảnh thơi chính thức được gia hạn đến hết ngày 22/9/2026.

Việc kéo dài thời gian nhận đề cử cũng mở thêm cơ hội để nhiều câu chuyện thai kỳ được biết đến hơn. Bởi một hành trình mang thai đáng nhớ không nhất thiết phải là câu chuyện không có mệt mỏi hay lo lắng. "Thảnh thơi" có thể bắt đầu từ việc người mẹ biết lắng nghe cơ thể, chủ động chăm sóc bản thân, tìm hiểu kiến thức phù hợp và tận hưởng từng cột mốc nhỏ trong những tháng chờ con.

Đó cũng có thể là câu chuyện về một người chồng luôn đồng hành trong những lần khám thai, một gia đình cùng san sẻ để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, hay đơn giản là một mẹ bầu vẫn giữ được những sở thích, công việc và niềm vui riêng trong suốt thai kỳ.

Trước đó, những câu chuyện gửi về hạng mục này đã cho thấy nhiều góc nhìn khác nhau về thai kỳ của phụ nữ hiện đại: Chủ động hơn, khoa học hơn và quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chính mình.

Vì thế, nếu bạn đang mang thai và có một hành trình muốn lưu giữ, hoặc xung quanh bạn có một mẹ bầu với câu chuyện đáng được biết đến, đừng bỏ lỡ những ngày gia hạn cuối cùng này. Một đề cử không chỉ là cơ hội xuất hiện tại WeFamily Awards 2026, mà còn là cách để một hành trình rất riêng được kể lại, được ghi nhận và có thể tiếp thêm cảm hứng cho những người mẹ khác.

Cổng đề cử Mẹ bầu thảnh thơi sẽ tiếp tục mở đến hết ngày 22/9/2026. Hãy nhanh tay gửi câu chuyện của mình và cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những hành trình mang thai tích cực, chủ động và đầy yêu thương.