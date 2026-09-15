Bùng nổ đường đua: Hé lộ những con số ấn tượng từ cổng đề cử WEFAMILY AWARDS 2026

Con số 1.116 đề cử không chỉ cho thấy sức nóng của WeFamily Awards 2026, mà phía sau đó còn là 1.116 câu chuyện được ai đó nhìn thấy, trân trọng và muốn lan tỏa. Có thể là một người mẹ đã đi qua những tháng ngày không dễ dàng, một gia đình luôn có nhau trong những thời điểm cần nhất, một mẹ bỉm biến những chuyện rất đời thường thành nội dung được hàng triệu người yêu thích, hay một mẹ bầu chọn bước vào thai kỳ với tâm thế chủ động và nhẹ nhàng hơn.

Sau những ngày đầu mở cổng, cả 4 hạng mục của WeFamily Awards 2026 đều ghi nhận lượng đề cử đáng chú ý. Mỗi hạng mục có một màu sắc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Những câu chuyện về gia đình đang được kể từ rất nhiều góc nhìn khác nhau.

256 câu chuyện ở “Phi thường mẹ ơi”: Những con số phía sau hành trình vượt giới hạn

Hạng mục “Phi thường mẹ ơi” hiện ghi nhận 256 đề cử hợp lệ.

Con số này không chỉ đơn thuần cho thấy sức hút của hạng mục mà còn mở ra một lát cắt rất thật về hành trình làm mẹ. Đó là những người mẹ đã dũng cảm trước biến cố, thích nghi với những hoàn cảnh không nằm trong kế hoạch; là những người mẹ trút bỏ những áp lực vô hình để đón nhận hành trình nuôi con bằng sự thảnh thơi và an yên trong tâm trí, với tâm thế chủ động rạng ngời; là người mẹ trong hành trình nuôi con cũng đã học được cách thương lấy chính mình…

Điều đáng chú ý là “phi thường” ở đây không nhất thiết phải là một câu chuyện quá lớn lao. Những câu chuyện được gửi về cho thấy sự phi thường đôi khi nằm ngay trong những việc rất bình thường.

Đó cũng chính là tinh thần mà WeFamily Awards hướng tới: Không dùng những tiêu chuẩn quá xa vời để định nghĩa một người mẹ phi thường, mà nhìn vào những giới hạn cô ấy đã từng vượt qua. Sau hơn 3 ngày mở cổng, riêng hạng mục này đã liên tục nhận thêm những câu chuyện khiến người đọc xúc động.

“Mẹ bé triệu view”: 160 đề cử và một thế hệ mẹ bỉm đang kể chuyện theo cách rất khác

“Mẹ bé triệu view” lại có một sức hút rất khác bởi những câu chuyện đời thường về gia đình, hành trình nuôi con và nguồn cảm hứng tích cực được lan tỏa đến cộng đồng. Hiện hạng mục ghi nhận 160 đề cử, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rõ của những người mẹ trên không gian mạng.

Trước đây, hình ảnh mẹ bỉm thường gắn với những câu chuyện xoay quanh bỉm sữa, chăm con, thiếu ngủ và hàng loạt công việc không tên. Còn ngày nay, nhiều bà mẹ đang tự tạo ra một “sân khấu” riêng trên mạng xã hội: Chia sẻ cách nuôi con, ghi lại những khoảnh khắc gia đình, kể chuyện hài hước trong đời sống bỉm sữa hoặc đơn giản là cho mọi người thấy một người mẹ hiện đại có thể sống năng động như thế nào.

Nhưng “triệu view” không chỉ là chuyện có bao nhiêu người xem.

Tinh thần của hạng mục đặt trọng tâm vào những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng văn minh, biết chia sẻ những giá trị tích cực và quan trọng hơn là tôn trọng sự riêng tư, an toàn của trẻ. Một video có hàng triệu lượt xem sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu phía sau nó là việc khai thác hình ảnh con trẻ bằng mọi giá. Ngược lại, những nội dung xuất phát từ đời sống thật, mang đến tiếng cười, kinh nghiệm hữu ích hoặc một góc nhìn mới về chuyện làm mẹ lại có khả năng ở lại lâu hơn với người xem.

Vì thế, 160 đề cử hiện có ở hạng mục này cũng có thể xem như một tín hiệu về sự thay đổi của cộng đồng mẹ bỉm: Người mẹ không chỉ là người chăm sóc con, mà còn có thể là một người sáng tạo, một người kể chuyện và một nhân vật có tiếng nói trong cộng đồng.

271 đề cử “Nhà mình có nhau”: Khi nuôi con không còn là việc của riêng mẹ

Với 271 đề cử, “Nhà mình có nhau” đang là một trong những hạng mục nhận được sự quan tâm nổi bật. Tên gọi của hạng mục có lẽ cũng đã nói lên điều quan trọng nhất: Một người mẹ không nên phải xoay xở với tất cả mọi thứ một mình.

Những câu chuyện được gửi về không chỉ nói về tình cảm vợ chồng, mà rộng hơn là sự chia sẻ của cả một gia đình. Có thể là người chồng chủ động chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, ông bà hỗ trợ con cháu, anh chị em có mặt khi gia đình cần hoặc những thành viên trong nhà cùng nhau vượt qua một giai đoạn khó khăn.

Đây cũng là điểm khiến “Nhà mình có nhau” khác với cách kể chuyện gia đình quen thuộc. Hạng mục không tìm kiếm những gia đình hoàn hảo hay những bức ảnh lúc nào cũng vui vẻ. Điều được nhìn đến là những hành động cụ thể cho thấy các thành viên thực sự có mặt trong cuộc sống của nhau.

Một người bố thức đêm thay vợ chăm con. Một người ông đón cháu mỗi ngày. Một người bà tôn trọng cách nuôi con của thế hệ trẻ thay vì áp đặt kinh nghiệm của mình. Hay đơn giản là hai vợ chồng biết chia nhau việc nhà sau một ngày cả hai đều mệt. Những việc ấy nghe nhỏ, nhưng chính chúng quyết định một gia đình có thực sự “có nhau” hay không. Đây cũng là tinh thần được nhấn mạnh trong các câu chuyện của hạng mục: nuôi con chưa bao giờ nên là hành trình đơn độc của riêng người mẹ.

“Mẹ bầu thảnh thơi” dẫn đầu với 429 đề cử

Gây ấn tượng nhất về số lượng hiện tại là “Mẹ bầu thảnh thơi” với 429 đề cử. Con số này khá thú vị nếu nhìn vào sự thay đổi trong cách phụ nữ hiện đại nói về thai kỳ.

Mang thai từng thường được nhắc đến cùng hàng loạt chữ “không”: Không được ăn món này, không được làm việc kia, không được vận động, không được thay đổi quá nhiều thói quen... Trong khi đó, thế hệ mẹ bầu hiện nay đang ngày càng chủ động tìm kiếm kiến thức, lắng nghe cơ thể, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và cố gắng tận hưởng những tháng ngày đặc biệt này thay vì chỉ chờ ngày sinh em bé.

“Thảnh thơi” vì thế không có nghĩa là một thai kỳ hoàn toàn không có lo lắng.

Đó có thể là việc một mẹ bầu vẫn đi làm, vẫn chăm sóc bản thân, vẫn gặp gỡ bạn bè, vận động phù hợp hoặc dành thời gian cho những sở thích riêng trong giới hạn an toàn. Quan trọng hơn, cô ấy không để những lời truyền miệng hay các quan niệm kiêng cữ thiếu cơ sở quyết định toàn bộ trải nghiệm mang thai của mình.

Những câu chuyện gửi về “Mẹ bầu thảnh thơi” thời gian qua cũng cho thấy một bức tranh khá đa dạng: mỗi người có một hoàn cảnh, một cách chăm sóc thai kỳ và một định nghĩa khác nhau về sự thoải mái. Điểm chung là họ đang cố gắng biến thai kỳ thành một phần của cuộc sống, thay vì cảm thấy mình phải tạm “đóng băng” mọi thứ chỉ vì đang mang thai.

Cổng đề cử WeFamily Awards 2026 vẫn đang mở đến hết ngày 16/9/2026, tiếp tục chờ đón những câu chuyện mới từ cộng đồng.

Vì vậy, nếu trong gia đình bạn có một người mẹ mà bạn luôn nghĩ rằng cô ấy thật đặc biệt, một người bố luôn âm thầm san sẻ việc chăm con, một gia đình khiến bạn tin rằng “có nhau” quan trọng đến thế nào, hay một mẹ bỉm đang dùng mạng xã hội theo cách tích cực và văn minh, đây là lúc câu chuyện ấy được kể. Đừng chỉ nói với cô ấy rằng cô ấy tuyệt vời. Hãy để câu chuyện của cô ấy được gọi tên.

WeFamily Awards 2026 không tìm kiếm những gia đình hoàn hảo hay những người mẹ không bao giờ mệt mỏi. Điều chương trình muốn tìm là những câu chuyện thật: Có vất vả, có tiếng cười, có những ngày chật vật, có những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ để một người thấy mình được yêu thương và đồng hành.

Và khi cổng đề cử đang tiếp tục mở, 1.116 vẫn chưa phải con số cuối cùng. Có thể ngay lúc này, đâu đó vẫn còn một câu chuyện chưa được gửi đi - một người mẹ chưa được gọi tên, một gia đình chưa được kể lại hành trình của mình.

Hãy tiếp tục đề cử WeFamily Awards 2026, bởi phía sau mỗi con số là một câu chuyện gia đình đang chờ được nhìn thấy.