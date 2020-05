Lộ diện 4 cái tên kế thừa danh hiệu huyền thoại của Hoắc Kiến Hoa, Kiều Chấn Vũ, Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan: Đẹp thì có đẹp nhưng sao lại gây tranh cãi thế này?

Năm 2011, lần đầu tiên danh sách những mỹ nam đẹp trai nhất màn ảnh Hoa Ngữ được đưa ra bình chọn và nhận được sự quan tâm của mọi người. Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá nhất, Hoắc Kiến Hoa cùng Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ đã trở thành 4 cái tên cuối cùng trong Thiên Nhai Tứ Mỹ.

Thiên Nhai Tứ Mỹ.

Theo bình chọn của cư dân mạng, Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ không chỉ đơn thuần là những nam diễn viên điển trai họ còn mang trong mình thần thái thoát tục, không vướng "bụi trần" và đặc biệt đời tư trong sạch.

Theo nhiều người, Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ được xem là lựa chọn hoàn hảo với danh hiệu này bởi bất luận danh tiếng, diễn xuất hay dung mạo đều trải qua sự bào mòn theo năm tháng mà vẫn đẹp đẽ quyến rũ như vậy, là điều mà các diễn viên bây giờ ít ai có được.

Nhiều năm trôi qua, mỗi năm người ta lại tổ chức các cuộc bình chọn "Tân Thiên nhai tứ mỹ". Nếu như năm 2019, "Tân Thiên nhai tứ mỹ" gọi tên Dương Dương, Trần Hiểu, Chu Nhất Long và Tiêu Chiến thì năm 2020 những cái tên khác lại lộ diện.

Tân Thiên Nhai Tứ Mỹ 2020.

Trong một cuộc bình chọn vào tháng 4/2020, 3/4 cái tên trong danh sách năm 2019 đã thay đổi. Chỉ duy nhất Trần Hiểu còn trụ lại còn 3 vị trí khác thuộc về La Vân Hi, Nhậm Gia Luân, Hứa Khải.

Tuy nhiên, danh sách này lại không được lòng nhiều người bởi theo fan hâm mộ đến thời điểm này vẫn chưa ai có thể kế thừa lại "Thiên Nhai Tứ Mỹ" hoàn hảo năm xưa.

Trần Hiểu là cái tên hiếm hoi trụ lại trong danh sách "Tân Thiên Nhai Tứ Mỹ" sau nhiều năm bình chọn. Từ khi "xuất đạo" đến nay, nhan sắc của nam thần họ Trần vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.

Mặc dù hiện tại Trần Hiểu đã kết hôn với Trần Nghiên Hy nhưng những ồn ào xung quanh cuộc tình của nam tài tử họ Trần và Triệu Lệ Dĩnh vẫn liên tục bị đào bới. Không chỉ vậy, những tin đồn xung quanh cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu cũng liên tục xuất hiện khiến danh tiếng của ngôi sao "Tân Thần Điêu Đại Hiệp" bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy nhiên, so với 3 cái tên còn lại thì Trần Hiểu vẫn được lòng hơn cả.

Nhậm Gia Luân

Năm 2020 được xem là một năm khởi sắc đối với Nhậm Gia Luân. Việc luôn góp mặt trong những tác phẩm chất lượng giúp tên tuổi Nhậm Gia Luân nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Nhậm Gia Luân còn nhận được nhiều lời khen về thái độ sống khiêm nhường của mình cùng sự chung thủy của mình.

Ngay khi danh tiếng đang vô cùng nở rộ, Nhậm Gia Luân bất ngờ công khai bạn gái - người đã bên cạnh anh từ khi chỉ là một diễn viên vô danh. Hành động của Nhậm Gia Luân nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người trong bối cảnh Cbiz có quá nhiều tra nam.

Sau đó không lâu, Nhậm Gia Luân cũng tiết lộ chuyện mình kết hôn và có con nhỏ khiến mọi người vô cùng yêu thích.

Mặc dù nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhưng theo nhiều người ngoại hình của Nhậm Gia Luân chưa xuất sắc tới mức xếp vào Tân Thiên Nhai Tứ Mỹ.

Hứa Khải

Sau thành công của bộ phim cung đấu "Diên Hi Công Lược", Hứa Khải trở thành cái tên được săn đón tại Cbiz. Sau khi "một đêm thành sao", đời tư của Hứa Khải nhanh chóng bị đào bới, bạn gái cũ bỗng nhiên tố cáo Hứa Khải lăng nhăng, thích bạo hành.

Trước những cáo buộc từ phía bạn gái cũ, Hứa Khải đã lên tiếng phân trần, thừa nhận mình từng có tuổi trẻ bồng bột, sống không tốt, nhưng phủ nhận hành vi bạo lực. Dù lên tiếng phủ nhận nhưng "vết nhơ" này ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp và danh tiếng của Hứa Khải.

Về sau, Hứa Khải dùng khả năng diễn xuất của mình để nỗ lực lấy lại hình ảnh và nhận được sự đón nhận của fan hâm mộ. Mặc dù vậy, theo nhiều người ngoại hình của Hứa Khải chưa thật sự xứng đáng lọt vào top "Tân Thiên Nhai Tứ Mỹ".

La Vân Hi

Sau vai diễn Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương, dù chỉ là nam thứ nhưng La Vân Hi vẫn có được lượng lớn người hâm mộ bởi tạo hình cổ trang. Chính vai diễn trên đã giúp anh chàng được phong là mỹ nam thế hệ mới của Cbiz.

La Vân Hi cũng được đánh giá là nam diễn viên sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng.

Tuy nhiên, theo nhiều người, La Vân Hi vẫn bị đóng khung vào những vai nam cổ trang đầy bi lụy có số phận bi thảm. Ở những vai diễn khác, La Vân Hi chưa thể hiện tốt được khả năng của mình.

La Vân Hi có đời tư khá trong sạch. Một trong những ồn ào hiếm hoi liên quan tới La Vân Hi chính là việc nữ trợ lý của La Vân Hi đăng lên mạng "nhật ký ngọt ngào" của hai người khiến cộng đồng netizen "dậy sóng".

Cụ thể, nữ trợ lý đã chia sẻ lên trang cá nhân những chuyện đơn giản cho đến ngày sinh nhật La Vân Hi đã chuyển khoản và đổi điện thoại mới cho cô. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng có nhiều fan hâm mộ lại thấy khó chịu, việc chia sẻ những việc này khiến họ cảm thấy trợ lý và La Vân Hi như đang yêu đương.