Song Seung Hun lợi dụng Lưu Diệc Phi để đánh bóng tên tuổi tại thị trường Trung Quốc; Dương Tử vì Tiêu Chiến mà bị công kích?

Sạp dưa Cbiz là nơi chuyên "tám" những câu chuyện xung quanh giới giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt là những tin đồn liên quan đến hàng loạt mỹ nhân và nam thần hàng đầu Cbiz đang râm ran khắp mạng xã hội hoặc xuất hiện trên các tờ báo nóng hổi.

Sự nổi tiếng của La Chí Tường là nhờ Châu Dương Thanh mới có?



Tin đồn trên QQ

Khi Châu Dương Thanh và La Chí Tường còn ở bên nhau, vấn đề tiền bạc đều là trao đổi lẫn nhau. La Chí Tường mua tặng bạn gái cũ đồ gì thì cô ấy cũng sẽ có đồ gửi lại. La Chí Tường khi tham gia "Thử thách cực hạn" cũng là Châu Dương Thanh vận dụng những mối quan hệ của bản thân để giúp nam ca sĩ.



Mối quan hệ giữa Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba?



Tin đồn trên QQ

Làng giải trí cạnh tranh khốc liệt, Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những lưu lượng và tiểu hoa nổi tiếng có lượng fan hùng hậu. Thật ra thì họ cũng không đụng chạm quá nhiều về cách chọn kịch bản cũng như phong cách nhưng không thể không nói, trong làng giải trí it có tiểu hoa nào sau 90 có nhiều tài nguyên như vậy, do đó hai người cũng thường xuyên bị đem ra so sánh. Khi Trịnh Sảng trở lại tập trung cao độ cho sự nghiệp, cuộc chiến giữa hai người cũng trở nên khốc liệt hơn. Fan vì muốn giữ thể diện cho nhà mình nên sẽ công kích nhà đối thủ, đối với nhau chính là thủy hỏa bất dung (thủy hỏa bất dung: ý chỉ việc không hợp nhau).



Dù fan có chiến tranh nhưng lại không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên ngoài thì họ không liên hệ quá nhiều nhưng ngoài đời vẫn luôn giữ liên lạc, tại sự kiện khi gặp nhau vẫn rất vui vẻ. Trong một sự kiện đầu năm nay, hai người không chỉ ngồi cạnh nhau mà còn cười, lên trên sân khấu nhận giải thưởng xong lúc xuống còn nắm tay và bước đi cùng nhau. Trước đây Trịnh Sảng còn dùng nick phụ để bày tỏ với Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tình hình gần đây của Đặng Luân?

Tin đồn trên QQ

Tình hình gần đây của Đặng Luân không phải đặc biệt tốt, có thể nhận được show nào thì đều nhận hết, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng, cơ thể căn bản là không chịu được.



Quách Bích Đình bị mẹ chồng kiểm soát?

Tin đồn trên QQ

Quách Bích Đình đang mang thai, nhưng vì chưa được 3 tháng nên không công khai, bên Hong Kong cũng mê tín hơn Đại Lục nhiều. Với lại cũng không nguyện ý tiết lộ giai đoạn mang thai, giai đoạn sinh nở vì sợ kẻ thù kiếm chuyện làm loạn lên. Bà Hướng kiểm soát Quách Bích Đình rất chặt, trước người đẹp có nhuộm tóc, bà Hướng rất không thích nên nói vào một câu, ngày hôm sau cô ấy liền đi nhuộm đen. Và những bộ đồ mà Quách Bích Đình mặc khi xuất hiện ở nơi công cộng về cơ bản đều là do bà Hướng chọn, bản thân cô ấy không có quyền nói gì.



Mối quan hệ giữa Ngô Lỗi và Quan Hiểu Đồng?

Tin đồn trên QQ

Ngô Lỗi và Quan Hiểu Đồng đều là sao nhí, từ khi còn nhỏ đã biết nhau, mối quan hệ ngoài đời cũng rất tốt. Trước đây cũng từng hợp tác qua vì thế nên có một khoảng thời gian vướng tin đồn, đoàn đội khi đó cũng cự tuyệt điều này. Hiện tại Quan Hiểu Đồng có bạn trai là Lộc Hàm, Ngô Lỗi cũng rất có chừng mực. Cách đây một thời gian Ngô Lỗi và Lộc Hàm có hợp tác trong một bộ phim, mối quan hệ cũng rất tốt.



Dương Tử vì Tiêu Chiến mà bị công kích?

Tin đồn trên QQ

Bây giờ đối thủ của Tiêu Chiến đã bỏ tiền mua tin, dẫn dắt công chúng công kích những nữ nghệ sĩ có phim hợp tác với Tiêu Chiến nên Dương Tử gần đây bị mắng rất nhiều. Bộ phim hai người hợp tác "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" cũng vì thế mà bị ảnh hưởng khi thu hút đầu tư, Dương Tử đặc biệt quan tâm đến bộ phim này nhưng giờ bị ảnh hưởng lớn như vậy, bộ phim cũng bị kìm hãm rất nhiều.



Lý Dịch Phong đối với fan thế nào?

Tin đồn trên Baidu

Lý Dịch Phong đối với fan rất tốt, ngày trước quay phim có fan đến thăm, sau khi anh ấy quay xong còn mời fan đi ăn, còn mua cho fan nước hoa và còn dặn họ hãy chú ý đừng để bị muỗi đốt.



Sao nữ C xung đột với cả bên hải quan?

Tin đồn trên Baidu

Sao nữ C khi ở cửa kiểm tra an ninh, vì từ chối kiểm tra nên đã xung đột với hải quan. Đoàn đội đã tốn không ít tâm sức để dìm chuyện này xuống.



Lâm Phong từng theo đuổi Chung Gia Hân?

Tin đồn trên Baidu

Lâm Phong trước đây từng rất thích Chung Gia Hân, cũng có theo đuổi cô ấy suốt một thời gian dài nhưng người đẹp TVB đối với anh ấy không có cảm giác nên hai người chẳng thể thành đôi được.



Mối quan hệ giữa Thái Từ Khôn và Angelababy?

Tin đồn trên Baidu

Thái Từ Khôn gần đây cũng rất gần gũi với Angelababy, cô cũng có ý định kéo Thái Từ Khôn vào hội của mình. Trong thời gian này Angelababy giới thiệu cho Thái Từ Khôn không ít tài nguyên, cô ấy cũng muốn cùng Thái Từ Khôn hợp tác quay phim. Đoàn đội Thái Từ Khôn cũng muốn lấy được tài nguyên điện ảnh nên họ cũng đang trông chờ vào kịch bản mà Angelababy đẩy qua. Hai người gần đây cũng tung ra khá nhiều tin tức, phía Angelababy cũng âm thầm gán ghép cặp đôi, lợi dụng Thái Từ Khôn mà lập nên hình tượng bất lão thiếu nữ. Màn tiếp thị hiện tại khá thành công, giúp Angelababy thu hút được không ít người qua đường.

Phía Song Seung Hun muốn lợi dụng Lưu Diệc Phi để thu hút sự chú ý?

Tin đồn trên Baidu

Song Seung Hun ở Trung Quốc giờ không được chú ý nhiều, không nổi tiếng như những năm trước nữa. Anh ấy đột nhiên like Weibo của Lưu Diệc Phi và thông qua công ty làm rõ rằng nhân viên trượt tay khi đăng nhập tuyên truyền. Thật ra thì cũng có kế hoạch cả, Song Seung Hun muốn tuyên truyền phim mới của mình ở Trung Quốc, nên nhân viên đã lợi dụng Lưu Diệc Phi để thu hút sự chú ý.



Nguồn: Weibo, QQ, Baidu