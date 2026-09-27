“Đường đua” WeFamily Awards 2026 đang nóng hơn bao giờ hết: Nhiều đề cử bám nhau sát nút, cập nhật theo từng phút!

WeFamily Awards 2026 đã chính thức bước vào giai đoạn bình chọn từ 10h ngày 23/9 đến 10h ngày 2/10/2026. Trên website chính thức, độc giả có thể theo dõi danh sách đề cử thuộc 4 hạng mục gồm "Phi Thường Mẹ Ơi!", "Mẹ Bé Triệu View", "Nhà Mình Có Nhau" và "Mẹ Bầu Thảnh Thơi".

Những hình ảnh cập nhật lượt bình chọn hiện tại cho thấy không khí đang khá sôi động. Nhiều cái tên đã vượt mốc 2.000, 3.000, thậm chí có đề cử đạt hơn 9.000 lượt bình chọn. Đáng chú ý, khoảng cách giữa các vị trí ở một số hạng mục vẫn còn đáng kể, trong khi một số nhóm đề cử lại đang tạo nên thế bám đuổi khá rõ rệt.

"Mẹ Bé Triệu View" nổi bật với đề cử vượt 9.000 lượt bình chọn

Trong các hình ảnh cập nhật, "Mẹ Bé Triệu View" đang thu hút sự chú ý với những con số bình chọn rất đáng kể. Hạng mục này quy tụ các Hot Mom và nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực Mẹ & Bé, những người được cộng đồng biết đến qua các nội dung về chăm con, gia đình và đời sống mẹ bỉm. Mùa giải năm nay, hạng mục có 30 đề cử và 5 giải thưởng sẽ được trao.

Tại thời điểm được ghi nhận, Vidhia Rahma đang có 9.294 lượt bình chọn. Đứng sau là Quyên Lê với 3.681 lượt, Trox & Lacci với 2.331 lượt, Gia đình Simple đạt 2.035 lượt và Hoài An (An Japan) có 1.777 lượt.

Điểm đáng chú ý của "Mẹ Bé Triệu View" là mỗi đề cử lại sở hữu một màu sắc nội dung khác nhau. Có người được biết đến nhờ những video đời thường về gia đình, có người chia sẻ kinh nghiệm chăm con, có người xây dựng nội dung xoay quanh hành trình làm mẹ hoặc câu chuyện gia đình theo cách hài hước, gần gũi.

Đây cũng là tinh thần của hạng mục khi WeFamily Awards hướng tới những nhà sáng tạo nội dung có nội dung chất lượng, văn minh và an toàn, thay vì chỉ nhìn vào con số lượt xem.

"Nhà Mình Có Nhau": Những gia đình được cộng đồng tiếp sức bằng hàng nghìn lượt bình chọn

Nếu "Mẹ Bé Triệu View" gây chú ý bởi sức lan tỏa trên mạng xã hội thì "Nhà Mình Có Nhau" lại kể những câu chuyện về sự đồng hành trong chính một mái ấm. Đây là hạng mục ghi nhận những người chồng, ông bà và người thân chủ động san sẻ trách nhiệm, đồng hành cùng mẹ trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con.

Tính đến thời điểm cập nhật, Gia đình Tuấn Nhung đang có 6.177 lượt bình chọn, tiếp đến là Gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh với 5.946 lượt. Các đề cử tiếp theo gồm Gia đình Truyền Hình với 3.657 lượt, Gia đình Thảo Dương với 2.924 lượt và Gia đình Ali Thục Phương với 843 lượt.

Nhìn vào những câu chuyện được giới thiệu ở hạng mục này, điểm chung không nằm ở việc một gia đình có hình ảnh hoàn hảo đến đâu, mà ở những khoảnh khắc các thành viên thực sự có mặt bên nhau. Đó có thể là việc cùng chăm con, cùng chia sẻ công việc gia đình hay đơn giản là đồng hành trong những cột mốc quan trọng của con trẻ.

Chính những điều tưởng như rất đời thường ấy lại tạo nên ý nghĩa của "Nhà Mình Có Nhau". Hạng mục được xây dựng để ghi nhận sự san sẻ và đồng hành thiết thực của hậu phương, thay vì chỉ nhìn vào hình ảnh đẹp của một gia đình trên mạng xã hội.

"Phi Thường Mẹ Ơi!" và "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" cũng liên tục có những con số đáng chú ý

Ở "Phi Thường Mẹ Ơi!", các đề cử cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Theo số liệu cập nhật, Thu Hương (Cùng Đậu lớn Khôn) hiện có 6.273 lượt bình chọn, tiếp theo là ca sĩ Ngọc Khuê với 5.366 lượt. Ba đề cử còn lại trong nhóm ảnh gồm Hương Nguyễn (Mẹ em bé VIP) với 1.641 lượt, Thùy Dung (Mẹ bé Bánh Mỳ) với 1.102 lượt và Diệu Linh với 815 lượt.

"Phi Thường Mẹ Ơi!" là hạng mục trọng tâm của WeFamily Awards 2026, dành cho những người mẹ có hành trình làm mẹ truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực. Theo thông tin bình chọn, hạng mục có 10 đề cử chính thức và 5 giải thưởng.

Trong khi đó, "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" cũng đang có những con số khá sát nhau ở nhóm dẫn đầu. Đoàn Minh Anh hiện ghi nhận 3.534 lượt bình chọn, Nguyễn Huyền có 3.171 lượt, Mẹ Dứa đạt 2.502 lượt, Minh Thư có 2.431 lượt và Nguyễn Minh Sương sở hữu 2.363 lượt. Đây là hạng mục dành cho những mẹ bầu chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống khoa học và tận hưởng thai kỳ theo cách riêng.

Điều thú vị ở nhóm này là khoảng cách giữa nhiều đề cử không quá lớn. Khi thời gian bình chọn vẫn còn, lượt bình chọn của từng đề cử có thể tiếp tục thay đổi theo sự đồng hành của gia đình, bạn bè và cộng đồng.

4 hạng mục, 4 câu chuyện khác nhau về hành trình làm cha mẹ

Không khí bình chọn của WeFamily Awards 2026 cho thấy sức hút của chương trình không chỉ nằm ở những con số. Phía sau mỗi đề cử là một câu chuyện khác nhau về việc làm mẹ, nuôi con và xây dựng một mái ấm.

Nếu "Phi Thường Mẹ Ơi!" mở rộng cách nhìn về những người mẹ phi thường, thì "Mẹ Bé Triệu View" ghi nhận sức ảnh hưởng của các Hot Mom và nhà sáng tạo nội dung. "Nhà Mình Có Nhau" tập trung vào sự đồng hành của người thân, còn "Mẹ Bầu Thảnh Thơi" hướng đến hình ảnh những mẹ bầu chủ động chăm sóc bản thân và tận hưởng hành trình mang thai.

Đây cũng là tinh thần chung của WeFamily Awards 2026: Không chỉ tôn vinh những câu chuyện lớn lao, mà còn ghi nhận những giá trị được tạo nên từ sự yêu thương, đồng hành và những điều bình dị trong đời sống gia đình.

Đáng chú ý, cuộc bình chọn vẫn chưa kết thúc. Giai đoạn bình chọn kéo dài đến 10h ngày 2/10/2026, trước khi Gala WeFamily diễn ra vào ngày 4/10/2026.

Vì vậy, những con số đang xuất hiện trong bảng cập nhật mới chỉ phản ánh một thời điểm của cuộc bình chọn, không phải kết quả cuối cùng. Các đề cử vẫn có cơ hội tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng trong những ngày tới.

Hãy truy cập vào website chính thức của WeFamily Awards 2026, đăng nhập tài khoản và lựa chọn đề cử bạn muốn bình chọn. Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử ở các hạng mục khác nhau; với cùng một đề cử, mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 6 lần/ngày và hai lượt bình chọn cho cùng một đề cử cần cách nhau ít nhất 4 giờ.

WeFamily Awards 2026 vẫn đang tiếp tục ghi nhận từng lượt bình chọn. Những con số hàng nghìn lượt hiện tại cho thấy cộng đồng đang dành sự quan tâm đáng kể cho các câu chuyện về mẹ, bé và gia đình; và trong những ngày còn lại, bảng bình chọn chắc chắn sẽ còn tiếp tục được cập nhật.