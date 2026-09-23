Chính thức mở cổng bình chọn WeFamily Awards 2026 từ ngày 23/9: Chung tay lan tỏa những câu chuyện gia đình truyền cảm hứng

WeFamily Awards 2026 là giải thưởng mang đậm tính nhân văn, nơi tôn vinh những lát cắt đời thường dung dị nhưng chan chứa yêu thương qua 4 hạng mục tiêu biểu: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bé Triệu View. Mỗi lượt bình chọn từ cộng đồng không chỉ là sự công nhận dành cho các đề cử xuất sắc, mà còn là nhịp cầu nối dài những giá trị tích cực, nhân rộng lối sống gia đình hạnh phúc, văn minh và sẻ chia.

Thời gian bình chọn diễn ra liên tục từ ngày 23/09 đến hết ngày 02/10/2026. Để đảm bảo tính công tâm, minh bạch và bảo vệ sự công bằng cho tất cả các đề cử, Ban Tổ chức xin công bố quy chế bình chọn cụ thể với những tiêu chuẩn bảo mật chặt chẽ như sau:

Thể lệ bình chọn chi tiết:

- Xác thực danh tính: Độc giả bắt buộc phải đăng nhập và hoàn tất xác thực tài khoản thông qua một trong ba hình thức: tài khoản Facebook, tài khoản Google/Gmail hoặc Số điện thoại cá nhân.

- Cơ chế số lượt bình chọn:

Mỗi tài khoản hợp lệ được quyền bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau thuộc các hạng mục khác nhau trong cùng một mùa giải.

Mỗi tài khoản được thực hiện tối đa 06 lượt bình chọn/ngày cho một đề cử cụ thể.

Nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận kỹ thuật (spam vote), hệ thống quy định các lượt bình chọn cho cùng một đề cử phải cách nhau tối thiểu 4 giờ đồng hồ.

Quy trình 5 bước tham gia bình chọn trực tuyến:

Bước 1: Truy cập vào website chính thức của giải thưởng tại địa chỉ: https://wefamily.kidsplaza.vn/

Bước 2: Nhấn nút đăng nhập và xác thực bằng tài khoản Facebook, Gmail hoặc Số điện thoại của bạn.

Bước 3: Lựa chọn hạng mục đề cử mà bạn quan tâm và muốn gửi gắm sự ủng hộ

Bước 4: Sử dụng thanh tìm kiếm, gõ đúng tên đề cử hoặc tên nhân vật bạn yêu thích.

Bước 5: Bấm nút bình chọn để hoàn tất và ghi nhận lượt vote thành công vào hệ thống.

Kết quả chung cuộc của WeFamily Awards 2026 sẽ được tổng hợp dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa lượt bình chọn hợp lệ từ công chúng và điểm số đánh giá chuyên môn từ Hội đồng Thẩm định. Những câu chuyện chạm đến trái tim người đọc, lan tỏa trọn vẹn năng lượng sống tích cực sẽ được xướng tên vinh danh trang trọng tại Đêm Gala Trao giải diễn ra vào ngày 04/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Cổng bình chọn đã chính thức rộng mở. Hãy cùng truy cập https://wefamily.kidsplaza.vn/ ngay hôm nay để bày tỏ sự tri ân, tiếp thêm động lực cho những người mẹ kiên cường, những mẹ bầu rạng rỡ và những tổ ấm luôn sát cánh bên nhau.