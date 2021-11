Lễ trao giải Rồng Xanh: Trai đẹp Song Joong Ki và YoonA chiến thắng giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất

Tối ngày 26/11, lễ trao giải danh giá Rồng Xanh đã chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Kwang Soo, Jo In Sung, Kim Hye Soo, Krytal, Jo In Sung, Jeon Yeo Bin,...

Danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc thuộc về tài tử Hàn Quốc Seol Kyung Gu. Với diễn xuất đỉnh cao trong bộ phim The Book of Fish, Seol Kyung Gu được xướng tên cho giải Ảnh đế một cách thuyết phục. Đây là lần thứ ba Seol Kyung Gu chiến thắng giải Ảnh đế tại lễ trao giải danh giá Rồng Xanh. Chủ nhân của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã gọi tên Moon So Ri với bộ phim Three Sisters.

Seol Kyung Gu đoạt giải Ảnh đế

Moon So Ri đoạt giải Ảnh hậu.

Chưa dừng ở đó, lễ trao giải danh giá Rồng Xanh còn chứng kiến khoảnh khắc bốn diễn viên Koo Kyo Hwan, Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin và Lim Yoon Ah cùng nhau đoạt giải Nghệ sĩ yêu thích nhất. Nhan sắc đỉnh cao của dàn diễn viên đang trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Koo Kyo Hwan, Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin và Lim Yoon Ah đoạt giải Nghệ sĩ yêu thích nhất.