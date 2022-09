Làm được một việc này, lão hóa không còn là điều quá đáng sợ

Quy luật cuộc sống mang tên lão hóa

Cùng với tuổi tác, sức khỏe của chúng ta ngày càng kém đi. Tất cả các cơ quan, hệ thống trong cơ thể đều khó tránh khỏi quy luật mang tên quy luật lão hóa. Mặc dù biết đây là quy luật tất yếu trong cuộc sống nhưng vì e ngại ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe, cuộc sống mà nhiều người luôn tìm cách để "né tránh", "đẩy lùi" nó, làm sao để bản thân càng chậm lão hóa càng tốt.

Lão hóa là sự già đi theo thời gian của cơ thể, xảy ra khi các tế bào bắt đầu hư tổn và chức năng các hệ cơ quan suy giảm. Đẩy lùi lão hóa là điều tốt mà bất kỳ ai cũng nên quan tâm để thực hiện từ khi còn trẻ. Nhưng cũng đừng vì thế mà tạo áp lực quá mức cho bản thân. Nhiều người bị áp đặt lối suy nghĩ rằng, khi già đi sẽ gặp những rắc rối như khó ngủ, xương khớp, miễn dịch, tiêu hóa kém... kèm theo những bệnh thường gặp như tiểu đường, cao huyết áp... mà cảm thấy sợ lão hóa.

Thực tế, quy trình lão hóa ở mỗi người khác nhau và thường liên quan đến di truyền, môi trường sống... Nhưng bên cạnh đó cũng có một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần đẩy nhanh hoặc trì hoãn lão hóa, đó chính là dinh dưỡng. Đây cũng là lý do tại sao có những người trải qua quá trình "lão hóa lành mạnh", có người lại không. Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, lão hóa lành mạnh là ngày càng già đi nhưng vẫn có khả năng giữ được trạng thái tinh thần vui vẻ, hạnh phúc, được đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản, duy trì các mối quan hệ và đóng góp tích cực cho xã hội.

Thế cho nên, là người con, người cháu, chúng ta đừng quá lo lắng đến chuyện ông bà cha mẹ mình đang già đi. Thay vào đó, hãy đem tới những món quà sức khỏe ý nghĩa nhất cho ông bà cha mẹ của mình để họ luôn khỏe mạnh và sẵn sàng cho một quy trình "lão hóa lành mạnh".

Thay đổi chế độ dinh dưỡng đúng thì tuổi già cũng không lo lão hóa

Làm thế nào để tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần, chăm sóc dinh dưỡng cũng như tăng cường miễn dịch, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi là những băn khoăn của không ít người. Đây cũng là nội dung chính được trao đổi trong buổi tọa đàm "MÓN QUÀ SỨC KHỎE - BÁO HIẾU MẸ CHA" với sự tham gia của TS.BS Vũ Thị Thanh - Trưởng khoa Dinh dưỡng điều trị - Trung tâm dinh dưỡng Lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai và Thạc sĩ, Dược sĩ Ngô Huyền Trang - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm VitaDairy.

Trong đó, một vấn đề rất được quan tâm là tại sao với người cao tuổi, dinh dưỡng lại rất quan trọng và dấu hiệu nào cho thấy một người cần thay đổi chế độ ăn uống để có sức khỏe tốt hơn.

Chia sẻ về dinh dưỡng cho người cao tuổi, TS.BS Vũ Thị Thanh, Trưởng phòng dinh dưỡng điều trị, Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai cho rằng cơ thể có sự lão hóa tự nhiên theo quy luật, theo đó chức năng của các cơ quan trong cơ thể có sự suy giảm, do đó, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Dinh dưỡng đầy đủ thì cơ thể sẽ lão hóa chậm hơn, thiếu dinh dưỡng sẽ khiến cơ thể dễ mắc bệnh, phổ biến là tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thậm chí cả ung thư. Nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu như tăng cân không cân đối, suy dinh dưỡng, thiếu máu, loãng xương... thì cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng.

Đối với việc chăm sóc người cao tuổi, Ths.DS Ngô Huyền Trang, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm VitaDairy chia sẻ: Người cao tuổi thường ăn uống kém hơn, nhai nuốt khó hơn, không thấy ngon miệng... nên cần chú ý thay đổi lựa chọn, đa dạng hóa thực phẩm để người cao tuổi có chất lượng bữa ăn tốt hơn.

Tuy nhiên, có những người cao tuổi đang có sẵn bệnh lý nào đó nên họ rất cẩn trọng trong ăn uống, thậm chí là kiêng khem quá mức. Ví dụ như có trường hợp vì được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường mà nhất định kiêng không ăn cơm, không ăn tinh bột vì sợ bệnh nặng thêm. Trong trường hợp này, TS.BS Vũ Thị Thanh khuyên người bệnh cũng không nên quá lo lắng. Cơ thể cần năng lượng để nuôi cơ thể, người bình thường cần 60% là chất bột đường thì người bị đái tháo đường nên bổ sung 40-45% chứ không nên bỏ hẳn, vì như vậy sẽ thiếu dinh dưỡng và sụt cân.

Đối với chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường, Ths.DS Ngô Huyền Trang cũng khuyên mọi người ngoài việc bổ sung đủ dưỡng chất, cần chia nhỏ các bữa ăn để tránh đường huyết bị tụt và có các bữa ăn phụ xen kẽ bữa ăn chính. Với bữa ăn phụ, bệnh nhân có thể ăn bánh, trái cây, đơn giản nhất là dùng sữa dành cho người tiểu đường. Trong xây dựng sữa dành cho người tiểu đường, bản thân mỗi ly sữa có thể được dùng như một bữa ăn phụ, bao gồm đầy đủ thành phần dinh dưỡng, được cơ cấu theo đúng tỉ lệ được khuyến cáo về chất bột đường, chất béo, chất đạm...

Nói đến sức khỏe người cao tuổi, không chỉ vấn đề về bệnh lý mới gây ra những ảnh hưởng nhìn thấy được. Ở thời điểm hiện tại, cho dù dịch COVID-19 đã được khống chế phần nào nhờ vắc-xin phòng bệnh nhưng với người lớn tuổi, di chứng hậu Covid tuy mặc dù chưa có báo cáo thống kê chính thức, nhưng sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần đều bị giảm sút nhiều. Không ít người bày tỏ bản thân hoặc bố mẹ của mình cảm thấy yếu hơn, ăn uống kém hơn sau khi mắc COVID-19.

Thạc sĩ, Dược sĩ Ngô Huyền Trang - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm VitaDairy chia sẻ trong buổi livestream vừa qua

Do đó, có thể thấy, việc chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho người có tuổi là điều vô cùng cần thiết.



Theo TS.BS Vũ Thị Thanh, để cơ thể khỏe mạnh, tăng miễn dịch, đề kháng thì cần có một chế độ dinh dưỡng đủ năng lượng, protein, vitamin (đặc biệt là vitamin A, vitamin C) và các chất khoáng như selen, phốt pho...

Để bổ sung dinh dưỡng đủ và kịp thời, ngoài việc ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm, người cao tuổi có thể dùng thêm sữa, đặc biệt là sữa non.

TS.BS Vũ Thị Thanh chia sẻ: Người lớn tuổi cũng có thể sử dụng sữa non vì trong sữa non có kháng thể IgG. Theo các nghiên cứu, trên thế giới, liều IgG chuẩn là 35mg/kg cân nặng/ngày. Người có cân nặng khác nhau sẽ sử lượng khác nhau để tăng sức đề kháng, từ đó sẽ khỏe mạnh hơn.

Đồng quan điểm, Ths.DS Ngô Huyền Trang cho biết sữa non là một yếu tố dinh dưỡng miễn dịch rất quý giá. Đối với dinh dưỡng miễn dịch có sữa non của bò cũng có hàm lượng kháng thể IgG cao. Bổ sung kháng thể này theo đường uống sẽ là thành phần của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại yếu tố gây bệnh. Với nhóm đối tượng người cao tuổi có hệ miễn dịch đã giảm hơn thì càng nên bổ sung sữa non.

Buổi livestream được phát sóng trực tiếp trên fanpage Afamily và Soha.vn

Việc tăng cường miễn dịch không phải chỉ thực hiện trong 1-2 tháng, khi nào ốm yếu mới tăng cường mà cần thực hiện liên tục hàng ngày.



Với VitaDairy, trong việc phát triển sản phẩm dựa trên khoa học thì vấn đề dinh dưỡng miễn dịch cũng rất được chú ý. VitaDairy có những sản phẩm bổ sung sữa non phối hợp với các bữa ăn hàng ngày. Đây là sữa non được nhập khẩu từ Mỹ có hàm lượng IgG cao đem lại hiệu quả tăng cường miễn dịch khá rõ rệt.

Vậy nên, là con là cháu, đừng quá lo lắng chuyện ông bà cha mẹ mình đang già đi. Thay vào đó, hãy quan tâm đến dinh dưỡng cho ông bà cha mẹ của mình để họ luôn khỏe mạnh và sẵn sàng cho một quy trình "lão hóa lành mạnh".