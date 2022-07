Tiêu chí vàng chọn sữa cho con ngoài 2 tuổi để con thông minh, miễn dịch khỏe

Sữa mẹ tăng miễn dịch hàng đầu nhưng đến năm con 2 tuổi sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu dưỡng chất của con



Yếu tố miễn dịch thực sự có và hiện hữu trong sữa mẹ đã được khoa học chứng minh là tốt nhất cho sự trưởng thành và phát triển của con. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của trẻ, đặc biệt là trong 6 tháng đầu. Chính vì vậy mà nhiều mẹ thường cố cho con bú mẹ được càng lâu càng tốt, thậm chí là đến khi trẻ 2 tuổi. Tuy nhiên, sau 6 tháng sữa mẹ không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của trẻ, đến khi trẻ 2 tuổi thì đủ lượng sữa mẹ có thể chưa giảm về số lượng và dưỡng chất nhưng chắc chắn không thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của con.

Lúc này, nhiều mẹ đã tính đến chuyện cai sữa và cho con sử dụng thêm sữa ngoài.

Sau khi cai sữa cho con, mẹ càng cần chú ý bổ sung đủ dinh dưỡng cho trẻ trong các bữa ăn hàng ngày. Mẹ cũng có thể chuyển sang cho con dùng thêm các sản phẩm dinh dưỡng thay thế. Các mẹ có thể chọn sữa non cho con để vừa tăng sức đề kháng, miễn dịch lại giúp con tăng cân, phát triển trí tuệ.

Tiêu chí "vàng" chọn sữa non giúp con có miễn dịch tốt, phát triển tốt cả chiều cao, cân nặng

Để chọn được loại sữa non tăng sức đề kháng và miễn dịch cho bé, mẹ cần tham khảo qua một số lưu ý quan trọng này.

1. Đầu tiên là thành phần của sữa

Dù chọn nhãn hiệu nào thì mẹ cũng nên ưu tiên những sản phẩm có thành phần đảm bảo dinh dưỡng và phù hợp với lứa tuổi của con.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng bộ môn Nhi Đại Học Y Hà Nội, khi mẹ không đủ sữa và quyết định chọn sữa ngoài cho con thì cần ưu tiên về thành phần dinh dưỡng, bao gồm đảm bảo hàm lượng đạm hợp lý, đủ thành phần miễn dịch gồm IgG, Lactalbumin, các kháng thể axit amin… và các vi chất cần thiết khác như kẽm, selen, DHA, probiotic… Đặc biệt, mẹ cần dựa vào độ tuổi của con để chọn sữa phù hợp nhất.

Tương tự như quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thuý, chuyên gia dinh dưỡng Thạc sĩ, Dược sĩ Ngô Huyền Trang, cũng khuyên các mẹ khi lựa chọn sữa ngoài cho con thì nên chú trọng các thành phần tăng cường miễn dịch trong sản phẩm.

Mẹ có thể chọn những loại sữa có thành phần từ sữa non ColosIgG 24h để bổ sung kháng thể IgG tự nhiên giúp tăng cường hệ miễn dịch đồng thời giúp con phát triển toàn diện dựa trên nền tảng miễn dịch khỏe, giảm bệnh vặt.

2. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Nguồn gốc xuất xứ là một trong những tiêu chí được các mẹ đặt lên hàng đầu mỗi khi lựa chọn sữa công thức hay bất kỳ sản phẩm nào cho con. Đặc biệt, với nhu cầu tìm kiếm sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ để đáp ứng tiêu chí giúp con tăng đề kháng, tăng cân, phát triển cả trí não và thể lực, cân nặng... thì các mẹ càng không thể bỏ qua nguồn gốc sản phẩm.

Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo độ an toàn cũng giúp các mẹ an tâm về chất lượng cũng như hiệu quả như mong muốn khi sử dụng cho con. Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 tuổi lên ColosBaby Gold 2 sử dụng nguồn sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu độc quyền từ Mỹ, nên mẹ có thể yên tâm về chất lượng nguyên liệu của sản phẩm. Với nhóm dưỡng chất quý giá, sản phẩm chính là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp cho con.

3. Phù hợp nhu cầu của trẻ

Ở từng giai đoạn phát triển, nhu cầu tiêu thụ sữa của mỗi trẻ cũng thay đổi. Cụ thể, với giai đoạn "khoảng trống miễn dịch" thì việc nâng cao sức đề kháng, miễn dịch cho con là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Do đó, để giúp con phát triển toàn diện dựa trên nền tảng miễn dịch khỏe thì mẹ nên cho con sử dụng các dòng sữa tăng sức đề kháng để nâng cao miễn dịch bằng cách bổ sung kháng thể IgG từ sữa non. Sữa non ColosIgG 24h là một dòng sữa mà các mẹ có thể lựa chọn cho con ở độ tuổi này.

Ngoài ra, có một yếu tố nữa mẹ đừng bỏ sót khi chọn sữa non tăng sức đề kháng cho con, đó chính là hương vị của sản phẩm. Nhiều mẹ chỉ quan tâm đến bảng thành phần, công dụng mà đôi khi cũng quên mất rằng, hương vị sữa có thơm ngon, hấp dẫn thì trẻ mới có hứng thú để uống.

Nếu chọn được sản phẩm đáp ứng các tiêu chí trên, chắc chắn các con sẽ rất thích thú và chuyện khoảng trống miễn dịch của con sẽ không còn là nỗi lo của mẹ nữa.

