Lady Gabriella Windsor là ai? Hóa ra là thành viên hoàng gia Anh ít xuất hiện nhưng lại có phong cách đáng ngưỡng mộ nhất

Trong hoàng gia Anh, có những người sinh ra đã đứng dưới ánh đèn sân khấu, và có những người chọn đứng hơi lùi ra phía sau nhưng mỗi lần bước ra lại khiến người ta nhìn không rời. Lady Gabriella Windsor thuộc nhóm thứ hai. Là cháu gái của cố Nữ hoàng Elizabeth II, cô sở hữu học vấn Ivy League, sự nghiệp viết lách độc lập và gu thời trang tinh tế đáng để học hỏi. Cuộc đời cô cũng không thiếu những khoảnh khắc đau lòng nhưng cô vẫn xuất hiện, nhẹ nhàng và đĩnh đạc như chưa có gì xảy ra.

Lady Gabriella Windsor là ai trong hoàng gia Anh?

Tên đầy đủ của cô là Lady Gabriella Marina Alexandra Ophelia Windsor, thường được gọi thân mật là Ella Windsor. cô sinh ngày 23 tháng 4 năm 1981 tại bệnh viện St Mary, London chỉ cách vài ngày so với sinh nhật của cố Nữ hoàng Elizabeth II, và cả hai đều là cung Kim Ngưu. Cha cô là Công tước Michael xứ Kent, mẹ là Nữ Công tước Michael xứ Kent. Về phả hệ, cô là cháu gái của cố Nữ hoàng và là em họ cấp hai của Quốc vương Charles III hiện tại.

Gabriella lớn lên trong một căn hộ tại Kensington Palace, nơi mà tiền thuê nhà ban đầu do cố Nữ hoàng chi trả, cho đến năm 2008 khi nghị viện yêu cầu gia đình Công tước Michael trả mức giá thị trường, tương đương 120.000 bảng Anh mỗi năm. Dù mang tước vị và quyền kế vị ngai vàng Anh (từng xếp thứ 50 trong danh sách kế vị, nay đã lùi xa hơn), cô không tham gia vào các hoạt động công vụ chính thức của hoàng gia và đó chính là điều khiến cô khác biệt.

Thay vì đi theo lối mòn của các thành viên hoàng gia, Lady Gabriella chọn con đường tri thức. Cô tốt nghiệp Đại học Brown tại Mỹ - một trong những trường danh giá nhất thuộc khối Ivy League và sau đó xây dựng sự nghiệp như một nhà văn, nhà báo thực thụ. Các bài viết của cô xuất hiện trên Sunday Telegraph, Evening Standard, Country Life, The Spectator và Hello! phiên bản Tây Ban Nha, với nội dung xoay quanh văn hóa, du lịch và quan sát xã hội. Trong một gia đình mà tên tuổi đã là đặc quyền, cô chọn tạo dựng thêm bản sắc cá nhân bằng chính ngòi bút.

Hôn nhân ngắn ngủi và mất mát đau lòng

Năm 2019, Lady Gabriella kết hôn với doanh nhân tài chính Thomas Kingston trong một buổi lễ ấm cúng tại nhà nguyện St George thuộc Windsor Castle. Hôn lễ có sự tham dự của cố Nữ hoàng Elizabeth II và nhiều thành viên hoàng gia nổi bật. Trong ngày trọng đại đó, cô diện bộ váy cưới ren voan của nhà thiết kế Ý Luisa Beccaria với phần đuôi dài thanh thoát, cùng vương miện City of London Fringe Tiara - một báu vật của gia tộc Kent, được tặng cho Công nương Marina từ năm 1934 và chỉ xuất hiện trong các đám cưới của dòng tộc.

Thế nhưng hôn nhân hạnh phúc đó chỉ kéo dài chưa đầy năm năm. Tháng 2 năm 2024, Thomas Kingston qua đời đột ngột ở tuổi 45, gây chấn động hoàng gia. Quốc vương Charles III và Vương hậu đã lên tiếng chia buồn chính thức. Từ đó, Lady Gabriella tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện hoàng gia trong lặng lẽ và phẩm giá.

Phong cách thời trang tinh tế đến từng chi tiết

Nếu có một điều Lady Gabriella luôn nhất quán, đó là gu thời trang. Cô là tín đồ trung thành của Catherine Walker, thương hiệu quen thuộc với các thành viên hoàng gia Anh, và thường kết hợp với túi Bottega Veneta hay Aspinal of London. Tại Royal Ascot, cô từng khiến người xem mê mẩn với váy lụa hồng phấn, mũ đồng điệu và túi đan mây trắng ngà. Tất cả phối với nhau theo cách chỉ người có mắt thẩm mỹ thực sự mới làm được.

Ở những sự kiện mùa đông như buổi hòa nhạc Together at Christmas, cô xuất hiện trong áo khoác xanh rêu với cổ tay nhung đen của Catherine Walker đơn giản mà đẳng cấp. Ngay cả trong trang phục thường ngày tại các giải polo hay Badminton Horse Trials, cô vẫn giữ được sự chỉn chu đặc trưng: Áo len cổ lọ màu xanh rêu, thắt lưng thêu dệt thủ công, jeans và ủng Hunter quen thuộc của cố Công nương Diana.

Lady Gabriella Windsor là minh chứng rằng đẳng cấp không cần phải ồn ào. Cô xuất hiện ít, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn và đó có lẽ mới là sự sang trọng thực sự.