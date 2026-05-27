Mỗi khi chuyển mùa, năng lượng vũ trụ lại có những biến chuyển kỳ lạ, kéo theo sự thay đổi trong vận trình của 12 chòm sao. Tháng 6 năm 2026 được giới chiêm tinh gọi vui là "tháng của những ví tiền căng phồng", bởi có ba chòm sao đang đứng trước một giai đoạn bứt phá tài chính hiếm có. Điều thú vị là họ không cần phải lao lực hay đánh đổi quá nhiều, mọi cơ hội cứ tự tìm đến đúng lúc, đúng người. Hãy cùng xem ba cái tên may mắn này là ai và ngày nào trong tháng được xem là đỉnh điểm phát tài của họ.

1. Kim Ngưu: Bền bỉ gặt hái, tiền về đều như sóng vỗ

Kim Ngưu vốn nổi tiếng là chòm sao thực tế và chắc tay với chuyện tiền nong, nhưng bước vào tháng 6 thì tài vận của họ không còn dừng ở mức "đủ sống thoải mái" nữa. Sao Kim, chủ tinh của Kim Ngưu, đi vào vị trí thuận lợi giúp các hợp đồng cũ tưởng đã nguội bỗng được kích hoạt lại, những khoản đầu tư dài hạn bắt đầu sinh lời rõ rệt. Đặc biệt, khoảng từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6, Kim Ngưu rất dễ nhận được lời mời hợp tác bất ngờ từ người quen cũ hoặc đối tác nước ngoài, mở ra hướng đi mới mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Điều hiếm có ở Kim Ngưu trong tháng này là khả năng giữ tiền. Trong khi nhiều người kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu thì Kim Ngưu lại có trực giác nhạy bén về việc khi nào nên chi, khi nào nên gom. Lời khuyên dành cho họ trong giai đoạn này là đừng vội đem hết tiền đi đầu tư vào những kênh xa lạ chỉ vì nghe lời rủ rê. Cứ giữ vững nguyên tắc cũ, chia nhỏ dòng tiền và ưu tiên những kênh mình am hiểu, tài lộc tự khắc lớn dần theo thời gian. Một mẹo nhỏ là Kim Ngưu nên dành riêng một khoản nhỏ để học thêm kỹ năng mới trong tháng 6, vì kiến thức tích lũy giai đoạn này sẽ sinh ra tiền vào quý sau.

2. Sư Tử: Toả sáng đúng thời điểm, danh và tài cùng đến

Nếu có một chòm sao nào đó được vũ trụ "ưu ái diễn vai chính" trong tháng 6 thì đó chính là Sư Tử. Mặt Trời, hành tinh chủ quản của Sư Tử, đi qua các góc hợp đẹp khiến họ trở nên cuốn hút lạ thường trong mắt cấp trên, khách hàng và cả những người ra quyết định. Đây là giai đoạn mà một bài thuyết trình, một buổi phỏng vấn hay thậm chí một cuộc trò chuyện tình cờ cũng có thể mở ra cơ hội tăng lương, thăng chức hoặc ký được hợp đồng lớn.

Ngày 17, 22 và 28 tháng 6 được xem là ba mốc thời gian Sư Tử cần đặc biệt chú ý. Đây là lúc nên chủ động đề xuất, dám nói ra mong muốn của mình thay vì chờ đợi người khác nhận ra giá trị bản thân. Sư Tử trong tháng 6 không hợp với sự khiêm tốn quá mức, càng tỏa sáng tự tin càng dễ hái ra tiền. Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý: Sư Tử dễ chi tay quá mức cho hình ảnh cá nhân, từ quần áo, mỹ phẩm đến những bữa tiệc đãi bạn bè. Hãy nhớ rằng tiền bạc tháng này đến nhanh nhưng cũng đi nhanh nếu không có kế hoạch rõ ràng. Một bí quyết ít ai nói tới là Sư Tử nên dành ra ít nhất 30% thu nhập tháng 6 để chuyển vào tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận được, đừng để tiền nằm trong tài khoản chi tiêu vì cám dỗ rất nhiều.

3. Ma Kết: Âm thầm gom góp, cuối tháng nhận quả ngọt

Ma Kết bước vào tháng 6 với năng lượng làm việc dồi dào và đầu óc cực kỳ tỉnh táo trong các quyết định tài chính. Sao Thổ chiếu mệnh giúp họ nhìn thấy những lỗ hổng mà người khác bỏ qua, từ đó tận dụng được những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cộng dồn lại thành con số đáng kể. Nhiều Ma Kết trong tháng này sẽ phát hiện ra mình có thể kiếm thêm thu nhập từ chính kỹ năng phụ mà trước đây họ không xem trọng, ví dụ như viết lách, dạy học online, làm tư vấn hoặc bán hàng theo hình thức cá nhân hoá.

Khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 là giai đoạn Ma Kết "hốt bạc" mạnh nhất. Những khoản tiền cũ tưởng đã mất, những món nợ tưởng khó đòi đột nhiên được hoàn trả. Ma Kết cũng có khả năng nhận được quà tặng giá trị hoặc khoản thưởng ngoài dự kiến từ công ty. Điều quan trọng là Ma Kết đừng vì thấy tiền vào nhiều mà thay đổi lối sống đột ngột. Hãy giữ thói quen ghi chép chi tiêu, đặt ra mục tiêu tài chính cụ thể cho nửa cuối năm. Một gợi ý hay dành cho Ma Kết là thử mở thêm một kênh thu nhập thụ động trong tháng 6, dù chỉ là gửi tiết kiệm online lãi suất cao hay đầu tư một khoản nhỏ vào quỹ mở, vì đây là thời điểm những hạt giống tài chính gieo xuống sẽ nảy mầm rất nhanh.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.