Trong ngày hội đua ngựa danh giá nhất nước Anh năm nay, hoàng gia Anh lại một lần nữa biến Royal Ascot thành sàn diễn thời trang không chính thức. Giữa nhiều gương mặt quen thuộc, Lady Gabriella Windsor nổi bật với tổng thể xanh pastel tinh tế, và điều thú vị là từ dáng váy đến chiếc túi xách, cô dường như đang "vô tình" lấy cảm hứng từ chính Vương phi Kate.

Bộ đầm "đặc chất" phong cách Kate

Lady Gabriella Windsor chọn một chiếc coat dress màu xanh bột nhạt với họa tiết hoa jacquard, hàng cúc phía trước, chi tiết túi nắp và cổ áo rộng bản. Đây chính xác là kiểu phom dáng mà Vương phi xứ Wales Kate đã trung thành suốt nhiều năm qua. Dáng đầm coat dress thanh lịch, vừa kín đáo vừa toát lên vẻ sang trọng tự nhiên, từ lâu đã trở thành "chữ ký" của Vương phi trong các sự kiện công cộng.

Để hoàn thiện tổng thể, Gabriella đeo bông tai hoa trắng, đội mũ vành rộng màu trắng có điểm nhấn hoa, kết hợp với giày cao gót tông nude. Tất cả cộng lại tạo nên một set đồ mùa hè hoàn hảo, nhẹ nhàng mà không kém phần thanh lịch.

Chiếc túi Aspinal: "Sợi chỉ đỏ" nối hai người phụ nữ hoàng gia

Điểm gây chú ý nhất có lẽ là chiếc túi Mayfair của Aspinal of London mà Gabriella xách trong ngày hôm đó. Đây không phải lần đầu thương hiệu này xuất hiện trong hoàng tộc. Túi Midi Mayfair vốn là một trong những mẫu túi Vương phi Kate xách nhiều nhất, đến mức giới mộ điệu thời trang hoàng gia xem đây như "túi ruột" của bà. Thậm chí Zara Tindall, người em họ của Gabriella, cũng từng được bắt gặp sử dụng mẫu túi tương tự. Chiếc túi màu xanh vịt của Gabriella tại Ascot lần này hiện đã hết hàng, nhưng các mẫu tương tự vẫn còn có thể tìm thấy trên trang của Aspinal.

Royal Ascot năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt với Lady Gabriella. Đây không chỉ là một sự kiện xã hội thông thường. Hai năm trước, cuộc đua ngựa này chính là sự kiện công cộng đầu tiên cô xuất hiện sau cái chết đột ngột của chồng Thomas Kingston ở tuổi 45. Sự hiện diện của cô tại Ascot khi đó được xem như một bước tái hòa nhập đầy can đảm. Và lần trở lại năm nay, với diện mạo rạng rỡ và phong cách chỉn chu, cho thấy Gabriella đã bước tiếp một cách vững vàng.

Dù không có độ nhận diện rộng rãi như Quốc vương Charles hay Thân vương xứ Wales William, Lady Gabriella, con gái của Vương tử và Công nương Michael of Kent, đã dần trở thành một gương mặt quen thuộc trong các sự kiện của gia đình hoàng gia mở rộng. Và với phong cách ngày càng tinh tế, cô rõ ràng đang tự khắc tên mình vào bản đồ thời trang hoàng gia theo cách riêng.

Theo Town & Country