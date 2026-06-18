Trong khi nhiều người xem Royal Ascot (Giải đua ngựa) như một "sàn diễn thời trang" để khoe hàng mới, Vương nữ Anne (The Princess Royal) lại làm điều ngược lại. Bà bước xuống cỗ xe hoàng gia ngày 17/6/2026 trong bộ vest hồng pastel mà bà đã mặc đúng tại chính trường đua này cách đây tròn 25 năm. Và kỳ lạ thay, đó lại là khoảnh khắc được chú ý nhất trong ngày.

Bộ váy hồng 25 tuổi trở lại đường đua

Bộ trang phục lần này là một set vest skirt màu hồng nhạt (pale pink), gồm áo blazer và chân váy phối tông, kèm chiếc mũ đội đầu cùng màu được điểm xuyết ba bông hoa. Đây không phải lần đầu tiên Vương nữ Anne tái xuất với bộ đồ này tại Royal Ascot, bà đã mặc đúng set này hồi năm 2001, cũng ở chính trường đua Ascot Racecourse.

Phong cách phối đồ của bà gần như không thay đổi sau 25 năm: Vẫn chiếc túi xách màu đen, vẫn đôi hoa tai ngọc trai thanh lịch. Nhưng năm nay, chiếc blazer hồng của bà có thêm điểm nhấn là hàng loạt huy hiệu đính phía ngực, trong đó có thẻ tên và các ghim kỷ niệm từ Royal Ascot. Đặc biệt, bà tiếp tục đeo chiếc trâm cài hình con ngựa bằng vàng, món trang sức bà cũng đã đeo ngay từ ngày khai mạc Ascot hôm trước.

Hoàn thiện tổng thể là đôi găng tay màu xanh navy, một lựa chọn màu sắc đối lập nhẹ với tông hồng chủ đạo, nhưng lại tạo nên sự cân bằng duyên dáng đúng chất royal.

"Nữ hoàng tái sử dụng trang phục" của hoàng gia Anh

Vương nữ Anne từ lâu đã được truyền thông quốc tế gọi bằng cái tên không chính thức nhưng đầy tự hào: "The queen of royal repeats", tức người tái sử dụng trang phục nhiều nhất trong Hoàng gia Anh. Bà không ép mình phải mặc đồ mới tại mỗi sự kiện, và điều đó, theo nhiều nhà phê bình thời trang, không làm giảm đi phong cách của bà, mà ngược lại, khiến bà trở nên đặc biệt hơn.

Trong thời đại mà fast fashion và áp lực "không được mặc lại" đang bị phản tỉnh mạnh mẽ, cách ăn mặc của Vương nữ Anne phản ánh một triết lý tiêu dùng thực sự khác biệt: mua ít hơn, chọn kỹ hơn, và giữ lại những thứ xứng đáng được giữ. Một bộ váy tốt, được may tốt, chăm sóc tốt, có thể vượt qua 25 năm mà vẫn đứng vững trên "sàn diễn" hoàng gia.

Ngày bận rộn trong một tuần bận rộn

Ngày 17/6 tại Royal Ascot không chỉ có Vương nữ Anne. Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla dẫn đầu đoàn hoàng gia, cùng với Thân vương William và Vương phi xứ Wales Kate (nổi bật với chiếc váy vàng rực như hoa), Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh, cùng Lady Gabriella Windsor và Lady Sarah Chatto (con gái của Công chúa Margaret). Chồng của Vương nữ Anne là ông Timothy Laurence, con gái Zara Tindall và con rể Mike Tindall cũng có mặt trong ngày hôm đó.

Đây là một tuần dày đặc lịch trình đối với Vương nữ Anne. Hôm thứ Hai, bà tham dự lễ Garter Day tại Windsor để vinh danh Dòng Garter. Trước đó vào thứ Bảy, bà tham gia diễu hành Trooping the Colour mừng sinh nhật Quốc vương Charles, cưỡi ngựa trong đoàn diễu binh theo đúng phong cách của một người đã gắn bó cả đời với môn thể thao này.

Là một kỵ sĩ chuyên nghiệp, từng thi đấu cưỡi ngựa cấp Olympic, Vương nữ Anne và Royal Ascot gần như là một cặp không thể tách rời. Gần như chắc chắn, tuần này chúng ta sẽ còn gặp lại bà thêm nhiều lần nữa tại trường đua Berkshire.

*Theo townandcountry