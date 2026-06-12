Lạ lùng: 1 cô gái được bác sĩ kê uống nước ngọt có ga sau khi nhập viện vì đau bụng

Ăn 20 quả táo gai tươi và "viên đá khổng lồ" 8cm trong bụng

Tiểu Chương (Chiểt Giang, Trung Quốc) năm nay ngoài 20 tuổi, là một nhân viên văn phòng có sở thích ăn đồ chua ngọt. Chiều muộn tan làm cô ghé qua chợ mua thực phẩm nấu bữa tối thì vô tình gặp một hàng bán táo gai tươi rất ngon mắt. Không nghĩ nhiều, cô lập tức mua 2kg mang về nhà. Buổi tối ngày hôm ấy, Tiểu Chương vui vẻ ăn hết hơn 20 quả táo gái tươi cùng một lúc.

Chẳng ngờ, ngay sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Tiểu Chương cảm thấy bụng đau quặn dữ dội như bị nhét đá vào trong. Tình trạng đầy hơi, chướng bụng nghiêm trọng đến mức cô không thể cúi xuống được. Cô gái trẻ không mảy may nghi ngờ những quả táo gai ngon lành mà nghĩ là mình rối loạn tiêu hóa, xin nghỉ làm rồi bắt xe đến thẳng Bệnh viện Nhân dân số 3 quận Bắc Luân (Ninh Ba, Chiểt Giang, Trung Quốc).

Tại đây, kết quả chẩn đoán được đưa ra khiến Tiểu Chương sửng sốt. Các bác sĩ phát hiện một khối sỏi dạ dày hình bầu dục, màu vàng nâu với kích thước khổng lồ lên tới 8cm đang "hoành hành" trong bụng cô gái trẻ.

Cô gái trẻ có sỏi dạ dày 8cm sau khi ăn táo gai khi đói

Thông thường, với những khối sỏi lớn như vậy, các bác sĩ sẽ phải tiến hành phẫu thuật xâm lấn hoặc dùng dụng cụ nội soi để phá vỡ, gây nhiều đau đớn và mất thời gian. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ lưỡng, bác sĩ Wu Jiong, Trưởng khoa Tiêu hóa của bệnh việnđã đưa ra một "phương thuốc hạnh phúc" cực kỳ lạ lùng: Kê cho cô gái uống vài cốc nước ngọt có ga mỗi ngày.

Tiểu Chương ngỡ ngàng vì bình thường chỉ toàn nghe và đọc được thông tin bác sĩ cảnh báo tránh xa nước ngọt có ga, giờ được coi như thuốc nên cảm thấy rất khó hiểu. Phải đến khi nghe bác sĩ Wu giải thích cô mới vỡ lẽ.

Thật kỳ diệu, chỉ sau vài ngày áp dụng liệu pháp này kết hợp vận động vừa phải, kết quả kiểm tra lại cho thấy khối sỏi khổng lồ đã hoàn toàn tan biến, cô gái không còn cảm giác đau bụng. Sau đó, cô cũng được khuyến cáo dừng uống nước ngọt có ga hoặc nếu muốn uống thì phải kiểm soát liều lượng để tránh tác động xấu tới sức khỏe.

Vì sao nước ngọt có ga lại có thể làm tan sỏi dạ dày?

Nhiều người khi nghe câu chuyện của Tiểu Chương thì bật cười vì thấy như một trò đùa. Đồng nghiệp của cô lúc đầu nghe kể người thì bảo "vô lý quá", người thì cho rằng phương pháp này "thật kỳ lạ". Thế nhưng, thực chất phương pháp sử dụng nước ngọt có ga để điều trị sỏi bã thức ăn đã được chứng minh hiệu quả và áp dụng trong lâm sàng.

Bác sĩ Wu Jiong phân tích, các loại quả như táo gai rất giàu pectin và axit tannic (tanin). Khi chúng ta ăn quá nhiều, các chất này sẽ kết hợp với protein trong thức ăn dưới tác động của môi trường axit dạ dày, tạo thành một khối kết tủa bền vững gọi là sỏi dạ dày (hay bã thức ăn). Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn nếu ăn khi bụng đói như trường hợp của Tiểu Chương.

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Còn về cách mà nước ngọt có ga đánh bay "vật thể lạ" trong dạ dày Tiểu Chương, bác sĩ Wu gaiir thích là nhờ hai cơ chế:

- Tác động hóa học: Thành phần axit photphoric và axit cacbonic có trong nước ngọt sẽ phản ứng trực tiếp với protein axit tannic của khối sỏi. Quá trình này làm bẻ gãy các liên kết hóa học, phá vỡ cấu trúc ổn định và làm mềm khối bã thức ăn.

- Tác động vật lý: Các bong bóng khí carbon dioxide giải phóng liên tục trong dạ dày sẽ tạo ra áp lực và các va đập vật lý siêu nhỏ, khiến cấu trúc xốp của khối sỏi dần dần bị lỏng lẻo, vụn nát và hòa tan hoàn toàn.

Tuy nhiên, ông đặc biệt nhấn mạnh phương pháp này không áp dụng cho tất cả mọi người. Nó chỉ có tác dụng với sỏi thực vật (bã thức ăn) có kết cấu lỏng lẻo, đường kính vừa phải và đã được chuyên gia xem xét kỹ thể trạng, loại trừ khả năng xảy ra biến chứng. Nếu bệnh nhân đã bị loét dạ dày hoặc xuất huyết, tính axit mạnh của nước ngọt có ga sẽ ăn mòn niêm mạc, dẫn đến thủng dạ dày cực kỳ nguy hiểm.

Cảnh báo những sai lầm ăn uống tai hại gây sỏi dạ dày

Nhân trường hợp của Tiểu Chương, bác sĩ Wu cũng đưa ra lời cảnh báo về những thói quen ăn uống rất dễ tạo điều kiện cho sỏi bã thức ăn hình thành:

- Ăn quá nhiều quả chứa nhiều tanin khi đói: Hồng, táo gai, chà là đen là những loại quả chứa hàm lượng axit tannic cực cao. Ăn chúng khi bụng rỗng, nồng độ axit dạ dày ở mức cao nhất sẽ khiến chất tanin lập tức ngưng tụ với protein và chất xơ, tạo sỏi rất nhanh.

- Ăn đồ chát cùng thực phẩm cao đạm: Thói quen ăn hồng, táo gai cùng lúc với các thực phẩm giàu protein như thịt, hải sản, trứng hoặc sữa là một sai lầm tai hại. Chất tanin sẽ biến tính protein thành các cục mủ đông không thể tiêu hóa.

- Lười vận động và uống quá ít nước: Người có nhu động dạ dày kém, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người làm văn phòng ngồi nhiều, thức ăn lưu lại dạ dày lâu hơn, làm tăng cơ hội tích tụ bã thức ăn thành sỏi.

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Sức khỏe dạ dày phụ thuộc rất lớn vào cách điều độ trong ăn uống. Nếu xuất hiện các triệu chứng đầy bụng, buồn nôn, đau thượng vị kéo dài sau khi ăn các loại trái cây có vị chát, bạn cần đến cơ sở y tế ngay lập tức chứ tuyệt đối không được tự ý mua nước ngọt có ga về uống tại nhà.

Nguồn và ảnh: QQ, HK01, Health GVM