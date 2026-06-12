Một nhân viên văn phòng 42 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã bị đột quỵ sau khi ngồi điều hòa trong vài ngày. Cô bị yếu liệt một bên cơ thể và nói ngọng, được chẩn đoán mắc đột quỵ thiếu máu cục bộ.

Theo các báo cáo, người phụ nữ này bị cao huyết áp và thoái hóa đốt sống cổ, đồng thời là một nhân viên văn phòng ít vận động. Gần đây, do thời tiết nóng, công ty đã bật điều hòa cả ngày, và chỗ ngồi của cô ngay cạnh cửa gió. Mỗi giờ nghỉ trưa, khi cô tựa đầu lên bàn, luồng khí lạnh thổi thẳng vào gáy. Ban đầu, cô bị cứng cổ và chóng mặt, nhưng cô lại chỉ nghĩ là do mệt mỏi vì công việc.

Tuy nhiên, một ngày nọ, sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa, cô đột nhiên xuất hiện các triệu chứng đột quỵ điển hình như yếu liệt một bên cơ thể và nói ngọng. Các đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, nơi cô được chẩn đoán bị nhồi máu não.

Bác sĩ Lưu Bằng Chi, Phó Giám đốc Khoa Quản lý Y tế kiêm bác sĩ gia đình tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng nếu bệnh nhân đã bị hẹp động mạch cảnh và đồng thời mắc các bệnh cao huyết áp, tăng lipid máu hoặc tăng đường huyết, việc tiếp xúc lâu dài với luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào cổ sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ.

Ông giải thích rằng điều này là do hẹp động mạch cảnh có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu, dẫn đến đột quỵ thiếu máu cục bộ. Hơn nữa, việc tiếp xúc trực tiếp cổ với khí lạnh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh giao cảm, gây co mạch mạnh hơn. Đó là lý do tại sao giữ ấm cổ đặc biệt quan trọng đối với các nhóm có nguy cơ cao.

Về các biện pháp bảo vệ hàng ngày, bác sĩ Lưu gợi ý rằng người dân có thể dùng khăn quàng cổ để giữ ấm hoặc chọn quần áo có cổ đứng để bảo vệ cổ. Ông cũng nhắc nhở mọi người rằng không chỉ điều hòa không khí trong văn phòng cần được lưu tâm; nếu luồng khí từ cửa gió trên xe buýt thổi trực tiếp vào cổ, bạn cũng nên cẩn thận.

Ông nhấn mạnh rằng các nhóm có nguy cơ cao bao gồm bệnh nhân tăng huyết áp, tăng lipid máu và tăng đường huyết, những người có tiền sử gia đình bị đột quỵ, người hút thuốc và người cao tuổi. Những người này nên đặc biệt chú ý giữ ấm vùng cổ và tránh để không khí lạnh thổi trực tiếp vào cổ trong thời gian dài.

Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ là một tác nhân kích thích cơ thể. Khi trời rất nóng bên ngoài, không nên để điều hòa trong nhà quá lạnh. Vào mùa mưa, cần cẩn thận để tránh bị ướt mưa, và không nên ngay lập tức tiếp xúc với gió hoặc vào phòng điều hòa sau khi đổ mồ hôi. Nếu bạn đổ mồ hôi hoặc bị ướt ngoài trời, hãy cố gắng lau khô người trước khi vào phòng điều hòa, và quàng khăn hoặc mặc áo khoác mỏng ở những vùng quan trọng như cổ để cơ thể có thời gian thích nghi dần với nhiệt độ.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời lý tưởng nhất nên được giữ trong phạm vi 10 độ C. Vì điều hòa trung tâm trong văn phòng không thể kiểm soát nhiệt độ, nên việc tự bảo vệ bản thân là rất quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng "cổ lạnh dẫn đến hàng trăm bệnh tật", và khuyên nên mặc một chiếc áo khoác mỏng để bảo vệ vai, cổ và vùng vai, giúp cơ thể có thời gian thích nghi với nhiệt độ. Điều này giúp ngăn ngừa sự khó chịu do sự thay đổi nhiệt độ gây ra. Nếu bạn mắc các bệnh mãn tính hoặc huyết áp, mạch máu hoặc mỡ máu không được kiểm soát tốt, nguy cơ vỡ mạch máu có thể tăng lên.

Nguồn và ảnh: Health 2.0