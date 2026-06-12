Uống nước ép trái cây tươi mỗi ngày trong 1 tháng, đây là những gì xảy ra với chứng đầy hơi của tôi

Đây là năm tôi quyết định đặt sức khỏe lên hàng đầu. Tôi nhận ra rằng cuộc sống thường có những biến động riêng, và nếu bạn không dành chỗ cho những thói quen sinh hoạt nhất định, chúng sẽ không thể tự hình thành. Đầu năm nay, tôi đã tăng cường chế độ tập luyện, bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn và đầu tư vào sức khỏe của mình. Một trong những thói quen mới yêu thích của tôi? Làm nước ép trái cây tươi vào buổi sáng. Không chỉ ngon miệng, mà nó còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể, đó là mục tiêu chính của tôi.

Tôi luôn thích ăn trái cây tươi làm đồ ăn nhẹ. Tôi thực sự yêu thích vị ngọt và cảm thấy khỏe hơn sau khi ăn trái cây thay vì khoai tây chiên mặn hoặc kẹo chế biến sẵn. Đặc biệt, các loại trái cây họ cam quýt có độ axit nhẹ, giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Theo Tiến sĩ Kezia Joy, chuyên gia dinh dưỡng kiêm cố vấn y tế tại Welzo, "Các loại trái cây họ cam quýt có thể giúp kích thích sự tiết enzyme tiêu hóa bằng cách tăng lượng dịch tiêu hóa được sản sinh. Kết quả là, nhiều người cảm thấy khả năng tiêu hóa thức ăn được cải thiện cũng như giảm đầy hơi ngay sau khi ăn. Ngoài ra, trái cây họ cam quýt còn giúp đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày của bạn".

Do đó, mặc dù trái cây họ cam quýt không phải là giải pháp thần kỳ cho chứng đầy hơi, nhưng chúng là một sự bổ sung có lợi cho chế độ ăn uống của bạn để tăng cường sức khỏe và thể chất tổng thể.

Thật dễ dàng để mua một chai nước cam "vắt tươi" ở cửa hàng tạp hóa và coi như xong. Nhưng làm nước ép tại nhà đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều. Hơn nữa, nước ép tự làm tươi hơn và chứa chất xơ, có thể giúp giảm đầy hơi. Tự làm nước ép cũng cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn những gì có trong thức uống và loại bỏ các vấn đề tiêu hóa thường đi kèm với chất bảo quản, đường bổ sung.

"Nước ép đóng hộp có thể tiện lợi. Tuy nhiên, chất lượng có thể không đồng đều", Tiến sĩ Joy cho biết. "Nhiều loại nước ép đóng hộp có thể chứa thêm các thành phần khác có thể gây vấn đề về tiêu hóa cho một số người. Chọn loại ít qua chế biến nhất sẽ giúp đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn".

Ép nước trái cây là một thói quen dễ dàng và thú vị để thêm vào buổi sáng của tôi.

Vì vậy, tôi lấy chiếc máy ép trái cây kiểu cổ điển SMEG tiện dụng của mình, lấy một túi cam đỏ và bắt đầu.

Lúc đầu tôi khá hoài nghi về việc ép nước trái cây tại nhà, vì tôi không có thời gian hay kiên nhẫn với những thiết bị phức tạp. Bạn biết đấy, những thiết bị mà bạn chỉ dùng một lần và không bao giờ dùng đến nữa vì quá nhiều bước phức tạp trong việc sử dụng và vệ sinh.

Buổi sáng và cả ngày của tôi thường rất bận rộn, và tôi không phải là người thích thêm những bước không cần thiết vào thói quen hàng ngày mà lại ảnh hưởng đến công việc. Nhưng chiếc máy ép trái cây màu xanh pastel SMEG đã chinh phục tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên với dòng chữ "Chào buổi sáng, đã đến lúc ép trái cây rồi!". Tôi rất ngạc nhiên vì quá trình này diễn ra suôn sẻ đến vậy. Sức khỏe luôn cần được ưu tiên, và thói quen nhỏ này chỉ mất thêm vài phút mỗi sáng của tôi và nó hoàn toàn xứng đáng. Máy ép trái cây SMEG của tôi cũng đi kèm với dụng cụ ép và lọc bằng thép không gỉ, có thể rửa được bằng máy rửa chén, giúp quá trình vệ sinh trở nên đặc biệt đơn giản.

Thêm nữa, tôi không nói dối: Tôi là người khá cầu kỳ về đồ dùng nhà bếp. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ thứ gì trong bếp của tôi mà không đẹp mắt và đáng để trò chuyện! Vì vậy, chiếc máy ép trái cây kiểu cổ điển là sự bổ sung hoàn hảo cho căn bếp màu trắng hoàn toàn mới của tôi.

Tầm quan trọng của việc bắt đầu mỗi ngày với những thói quen lành mạnh

Có điều đáng nói về việc trở về nhà sau buổi đi bộ buổi sáng và "ép" nước trái cây tươi. Đó là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tinh thần, và tôi tin chắc rằng việc bắt đầu mỗi buổi sáng với những thói quen lành mạnh sẽ giúp bạn thành công trong suốt cả ngày. Trên thực tế, các chuyên gia cũng đồng ý.

"Thói quen buổi sáng chắc chắn ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và tình trạng đầy hơi vào cuối ngày. Một số thói quen buổi sáng có thể giúp giảm đầy hơi suốt cả ngày bao gồm tập thể dục, bữa sáng lành mạnh, tắm nắng buổi sáng và thiền định", chuyên gia dinh dưỡng Avery Zenker (làm việc tại MyCrohnsandColitisTeam) cho biết.

Nó đã giúp tôi giảm đầy hơi

Nhiều buổi sáng tôi thức dậy với cảm giác đầy hơi. Tôi nhận thấy rằng việc đi bộ nhanh, tắm nắng, sau đó chuẩn bị và nhâm nhi nước ép trái cây họ cam quýt tươi, đôi khi là cam đỏ, đôi khi là bưởi, đã giúp giảm bớt tình trạng đầy hơi khó chịu và sự khó chịu đi kèm. Tôi đã làm điều này trong 30 ngày và rất vui vì đã làm vậy.

"Axit trong trái cây họ cam quýt, chủ yếu là axit citric, có thể giúp kích thích sản xuất axit dạ dày. Axit dạ dày giúp phân giải các thành phần thức ăn trước khi chúng đi vào ruột. Trái cây họ cam quýt cũng có thể góp phần vào sức khỏe tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin C, kali và polyphenol", Zenker cho biết. "Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống nước cam hàng ngày có liên quan đến việc giảm các chỉ số sinh học gây viêm, chẳng hạn như CRP. Lợi ích chống viêm của nước cam được cho là do hàm lượng vitamin, khoáng chất và polyphenol của nó.

Hãy nhớ rằng chỉ uống nước ép trái cây họ cam quýt thôi sẽ không phải là giải pháp thần kỳ mà chỉ là một sự bổ sung có lợi cho một chế độ ăn uống cân bằng. 30 ngày tự ép nước trái cây tại nhà đã chứng minh là một thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Bụng tôi cảm thấy dễ chịu hơn và tôi cảm thấy hoàn toàn sảng khoái để bắt đầu mỗi ngày với chế độ mới này.

Những điều cần biết về chứng đầy hơi

Hãy nhớ rằng chứng đầy hơi thường do những thói quen bình thường hàng ngày của chúng ta gây ra, chẳng hạn như ăn quá nhiều thức ăn tạo ra khí hoặc nuốt quá nhiều không khí khi ăn.

"Không phải tất cả các trường hợp đầy hơi đều có nghĩa là có vấn đề gì đó". Ở những người khỏe mạnh, đó thường là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa và nhu động ruột cần được hỗ trợ tốt hơn chứ không nhất thiết là vấn đề gì đó sâu xa hơn", Katrina Cox, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận với 15 năm kinh nghiệm và là chủ sở hữu kiêm chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận của Katrina Cox Nutrition LLC cho biết.

"Những lý do phổ biến gây đầy hơi có thể là do ăn quá nhiều không khí (tập thể dục cường độ cao, đồ uống có ga, dùng ống hút), ăn một bữa ăn lớn (bữa ăn càng lớn thì càng khó tiêu hóa), không dung nạp thực phẩm (đặc biệt là carbohydrate) có thể lên men trong ruột dẫn đến việc nhiều nước bị hút vào ruột và lên men thành khí bị giữ lại. Cuối cùng là táo bón. Càng bị táo bón nhiều thì càng dễ bị đầy hơi".

Nếu bạn đang cân nhắc thêm nước ép cam quýt tự làm vào thói quen của mình, hãy tin tôi và cứ làm đi! Các chuyên gia đều đồng ý rằng thời điểm tốt nhất để nhâm nhi nước ép cam quýt là khi bạn cảm thấy thoải mái nhất, nhưng tôi thường thích uống vào buổi sáng để hỗ trợ tinh thần suốt cả ngày.