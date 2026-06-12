Trưa 5/4, sau bữa ăn, ông Trương (Trung Quốc) dùng tăm xỉa răng làm sạch kẽ răng, vô tình khiến lợi bị thủng và hơi đỏ. Sau đó, ông đến một phòng khám địa phương và được tiêm thuốc chống viêm trong 1 tuần.

Ngày 14/4, ông đột nhiên gặp khó khăn khi mở miệng và bị cứng cổ, vì vậy ông vội vàng đến bệnh viện để điều trị. "Sau khi về nhà, cơ bắp của bố tôi ngày càng căng cứng, và ông dần dần không thể mở miệng, thậm chí khó nuốt bình thường", con gái ông Trương kể lại.

10 ngày sau, ông quay lại bệnh viện cũ vì các triệu chứng ngày càng nặng. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ ông bị uốn ván và đã yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, vì các triệu chứng của ông không điển hình và không có bằng chứng bên ngoài, nên không thể xác định được nguyên nhân, ông được chuyển đến một bệnh viện khác để tiếp tục điều trị. Chỉ trong vài ngày, tình trạng của nam bệnh nhân không những không cải thiện mà còn tiếp tục xấu đi.

Ngày 2/5, ông Trương trong tình trạng nguy kịch đã được đưa gấp đến trung tâm cấp cứu của Bệnh viện Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Lúc này, tình trạng của ông đã rất nguy kịch: cơ bắp co giật liên tục, cơ cổ và vai cứng đờ, suy hô hấp nặng, không thể tự thở hoặc ăn uống bình thường, và có nguy cơ ngừng thở bất cứ lúc nào.

Các bác sĩ đã phải tiến hành mở khí quản để thiết lập đường thở nhân tạo và hỗ trợ thở máy liên tục để duy trì các dấu hiệu sinh tồn cơ bản. Đồng thời, sử dụng kết hợp các loại thuốc đặc trị để ngăn chặn các cơn co thắt và động kinh tái phát nghiêm trọng của bệnh nhân, ngăn không cho tình trạng bệnh xấu đi.

Khác với các bệnh thông thường, uốn ván không có các chỉ số xét nghiệm đặc hiệu, và chẩn đoán lâm sàng phụ thuộc rất nhiều vào tiền sử chấn thương rõ ràng và các triệu chứng điển hình. Điều này trở thành trở ngại lớn nhất trong chẩn đoán trường hợp này: gia đình phủ nhận bất kỳ tiền sử chấn thương nào, và các triệu chứng ban đầu của bệnh nhân rất mơ hồ, khiến nhiều bệnh viện khó xác định chính xác nguyên nhân.

Cuối cùng, một manh mối quan trọng mà mọi người đều bỏ qua đã được phát hiện: nửa tháng trước khi nhập viện, ông Trương đã làm tổn thương lợi của mình khi dùng tăm xỉa răng.

Dữ liệu lâm sàng lâm sàng cho thấy bệnh uốn ván tiềm ẩn nguy cơ tử vong cực cao, với tỷ lệ tử vong trung bình từ 30-50% trong các trường hợp thông thường và lên tới 70% trong các trường hợp nặng. Suy hô hấp và nhiễm trùng phổi nặng là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

Sau 31 ngày điều trị, ông Trương đã được xuất viện vào ngày 1/6.

Uốn ván không chỉ xuất hiện khi tiếp xúc với gỉ sắt

Hầu hết mọi người cho rằng bệnh uốn ván chỉ có thể lây nhiễm khi bị đâm bởi đinh gỉ hoặc vật bằng sắt, mà không biết rằng những vết thương hàng ngày như tăm xỉa răng, mảnh vụn hoặc vết cắt do mảnh kính cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vi khuẩn Clostridium tetani, vi khuẩn uốn ván có mặt rộng rãi trong môi trường tự nhiên như không khí, đất và đồ dùng bằng gỗ, và bề mặt của những chiếc tăm xỉa răng thông thường cũng dễ dàng mang theo chúng. Tuy nhiên, yếu tố chính gây ra bệnh này không phải là bản thân chiếc tăm xỉa răng, mà là môi trường đặc thù của một vết thương nhỏ, sâu, kín và thiếu oxy do nướu bị tổn thương tạo ra. Môi trường kín, ẩm ướt và thiếu oxy bên trong miệng chính là điều kiện lý tưởng nhất cho vi khuẩn kỵ khí uốn ván sinh sôi. Sau khi xâm nhập vào vết thương, vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng trong bóng tối, liên tục giải phóng các độc tố thần kinh cực độc, từ từ phá hủy hệ thần kinh của con người.

Uốn ván rất âm thầm, với thời gian ủ bệnh trung bình từ 3-21 ngày, thường gặp nhất là khoảng 7 ngày. Trong thời gian ủ bệnh, cơ thể không có triệu chứng gì, và vi khuẩn sinh sôi âm thầm bên trong cơ thể, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn. Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm khó mở miệng, cứng cổ và vai, và khó chịu nhẹ khi nuốt; những triệu chứng nhẹ và không đặc hiệu này dễ bị chẩn đoán nhầm thành các bệnh thông thường như thoái hóa đốt sống cổ hoặc viêm họng.

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