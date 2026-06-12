Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), bệnh viện mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân 68 tuổi mắc ung thư phổi, đồng thời có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường. Thay vì tuân thủ phác đồ điều trị, người bệnh lại lại "tự điều trị" tại nhà bằng phương pháp truyền miệng là nhịn ăn và uống nước kiềm.

Hậu quả là, chỉ sau 2 ngày thực hiện phương pháp này, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, sốt và khó thở nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn điện giải cùng nhiều chỉ số sinh hóa bất thường.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: BV

Theo các bác sĩ, đây là biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi cơ thể thiếu hụt năng lượng trong thời gian dài, đặc biệt ở những người mắc ung thư hoặc có bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cơ thể buộc phải huy động các nguồn dự trữ để duy trì hoạt động sống, từ đó dẫn đến mất cân bằng chuyển hóa, rối loạn điện giải và nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan.

Đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh nước kiềm có khả năng điều trị hoặc tiêu diệt tế bào ung thư. Tương tự, các chế độ nhịn ăn cực đoan cũng không phải là phương pháp điều trị ung thư được khuyến cáo trong y học hiện đại.

Đối với người bệnh ung thư, dinh dưỡng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì thể trạng, nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ đáp ứng điều trị. Việc tự ý loại bỏ các nhóm thực phẩm hoặc áp dụng các chế độ ăn uống khắc nghiệt có thể làm gia tăng nguy cơ suy dinh dưỡng, giảm hiệu quả điều trị và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh ung thư cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và lựa chọn các phương pháp điều trị có cơ sở khoa học. Đây vẫn là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.