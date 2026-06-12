Chăm sóc da sau laser: Có vết thương thì bôi kem chống nắng thế nào cho đúng? Tôi nhất định làm theo chỉ dẫn này của bác sĩ da liễu

Những năm gần đây, y học thẩm mỹ (skincare công nghệ cao) ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người duy trì thói quen đi liệu trình định kỳ để giữ gìn làn da. Thế nhưng, so với bản thân liệu trình đó, việc chăm sóc hậu phẫu mới là chìa khóa quyết định độ ổn định của da, trong đó "cấp ẩm" và "chống nắng" là hai việc tuyệt đối không được lơ là!

Tuy nhiên, sau khi bắn laser, nhiều người thấy da bị mẩn đỏ, rướm máu nhẹ hay thậm chí đóng vảy thì không khỏi thắc mắc: "Tầm này có bôi kem chống nắng được không?".

Trả lời cho thắc mắc này, bác sĩ da liễu Chi-Hsuan Chiang (tại Đài Loan, Trung Quốc), đã chia sẻ những lưu ý quan trọng khi chống nắng sau laser để chúng ta biết cách chăm da đúng chuẩn hơn như sau:

Nếu da có vết thương sau laser, nên chống nắng như thế nào?

Bác sĩ Chi-Hsuan Chiang cho biết, việc có được bôi kem chống nắng ngay sau khi làm liệu trình hay không phụ thuộc hoàn toàn vào loại laser bạn vừa bắn và tình trạng hồi phục của da.

Với các loại laser thông thường: Nếu da chỉ mẩn đỏ nhẹ hoặc đóng vảy nhưng bề mặt da vẫn nguyên vẹn, bạn hoàn toàn có thể bôi kem chống nắng như bình thường.

Với các liệu trình chuyên sâu (trị sẹo rỗ, sẹo mụn, thu nhỏ lỗ chân lông...): Do bắn năng lượng mạnh gây chảy máu hoặc tạo vết thương hở, bạn tuyệt đối không được bôi trực tiếp bất kỳ loại kem chống nắng nào trong thời gian đầu.

Lời khuyên từ bác sĩ: Ở giai đoạn đầu này, hãy ưu tiên "che chắn vật lý" tối đa bằng cách đội mũ, che ô (dù), đeo khẩu trang để tránh kích ứng vết thương. Chờ đến khi da hồi phục dần và bắt đầu đóng vảy, bạn mới tùy theo tình hình để dùng lại kem chống nắng.

Bác sĩ giải thích thêm, hầu hết các vết thương nhẹ sẽ bắt đầu đóng vảy sau khoảng 3 đến 5 ngày, lúc này bạn có thể bôi kem chống nắng trở lại. Riêng với các liệu trình xâm lấn mạnh, dùng năng lượng cao, bạn nên đợi khoảng 7 ngày mới là thời điểm thích hợp.

Lượng kem chống nắng sau laser bao nhiêu là đủ? Quy tắc "2 ngón tay" có còn đúng?

Mạng xã hội thường truyền tai nhau quy tắc bôi kem chống nắng dài bằng "hai đốt ngón tay" mới đủ đô. Sau khi làm thẩm mỹ công nghệ cao, quy tắc này vẫn hoàn toàn chính xác.

Bác sĩ Chi-Hsuan Chiang chỉ rõ, lượng kem chống nắng chuẩn cho da mặt người trưởng thành là khoảng bằng một đồng xu lớn (tương đương với chiều dài 2 đốt ngón tay). Nếu bôi cho cả vùng cổ, bạn cần tăng lượng kem lên gấp rưỡi. Riêng nam giới hoặc những ai có khuôn mặt lớn thì nên chủ động bôi nhiều hơn một chút để đạt hiệu quả bảo vệ da toàn diện nhất.

Bao lâu thì nên thoa lại kem chống nắng một lần?

Tần suất bôi lại kem chống nắng sẽ phụ thuộc vào tính chất sinh hoạt hàng ngày của bạn:

Dân văn phòng: Nếu bạn chỉ ngồi trong nhà, thời gian đi lại ngoài đường ngắn, thường chỉ cần bôi một lớp thật kỹ vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà là đủ.

Người làm việc ngoài trời: Nếu bạn thường xuyên phải ra ngoài, tiếp xúc với ánh nắng lâu hoặc đổ mồ hôi nhiều, bác sĩ khuyên cứ 3-4 tiếng nên bôi lại một lần. Tiện nhất là tranh thủ giờ nghỉ trưa để dặm lại một lớp mới nhằm duy trì hàng rào bảo vệ da.

Chọn kem chống nắng sau laser thế nào? Da nhạy cảm nên ưu tiên loại nào?

Các sản phẩm chống nắng trên thị trường hiện nay được chia làm 3 loại chính: Chống nắng vật lý, chống nắng hóa học và chống nắng lai (vật lý lai hóa học).

Kem chống nắng vật lý: Thành phần tương đối lành tính, đơn giản nên rất thích hợp cho da nhạy cảm hoặc da đang trong giai đoạn nhạy cảm sau điều trị.

Kem chống nắng hóa học: Do công thức của mỗi thương hiệu có sự khác biệt, thường chứa nhiều thành phần hoạt tính chuyên sâu, nên da yếu/nhạy cảm bôi vào rất dễ có cảm giác châm chích, kích ứng.

Kem chống nắng lai: Sự kết hợp ưu điểm của cả hai loại trên, cũng là dòng sản phẩm rất phổ biến hiện nay.

Bác sĩ Chi-Hsuan Chiang nhắn nhủ thêm, khi chọn kem chống nắng sau laser, thay vì mù quáng chạy theo các sản phẩm có chỉ số SPF quá cao, bạn nên ưu tiên các dòng có nhãn "Đã qua kiểm nghiệm cho da nhạy cảm", "Dùng được cho da sau liệu trình" hoặc có các nghiên cứu lâm sàng chứng minh độ an toàn. Đồng thời, hãy tự lắng nghe làn da của mình. Nếu sau khi bôi mà da bị châm chích kéo dài, đỏ ửng hoặc khó chịu, hãy ngưng sử dụng ngay và đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

Chìa khóa để chống nắng sau phẫu thuật: bảo vệ vết thương trước, sau đó thiết lập bảo vệ toàn diện

Điều đáng sợ nhất sau khi bắn laser không phải là da bị sạm đi, mà là tia UV sẽ kích ứng vết thương gây tăng sắc tố (thâm, nám), khiến da loang lổ không đều màu và cản trở quá trình tự chữa lành của da.

Do đó, khi da chưa ổn định hoàn toàn, hãy ưu tiên che chắn bằng mũ nón, khẩu trang, ô dù. Chờ đến khi da hồi phục, hãy kết hợp thêm kem chống nắng phù hợp với liều lượng đầy đủ để giúp da vượt qua giai đoạn tái tạo một cách êm đẹp nhất. Nhớ nhé, chọn đúng cách che chắn theo từng giai đoạn quan trọng hơn nhiều so với việc chọn một tuýp kem có chỉ số SPF thật cao!