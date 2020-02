Kim Tae Hee trong phim "Hi Bye, Mama!": Mất mạng khi vừa sinh con, làm hồn ma phá đám chuyện chồng có bồ

Tiếp sóng khung giờ vàng của Crash Landing On You, mới đây nhà đài tvN đã tung ra preview đầu tiên, hé lộ những phân cảnh sẽ xuất hiện trong tập 1 của bộ phim Hi Bye, Mama! (Tạm dịch: Tạm biệt mẹ) với sự tham gia của nữ diễn viên chính Kim Tae Hee.

Mở đầu đoạn preview, khán giả không khỏi xót xa trước hình ảnh Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) xuất hiện trên bàn mổ sau khi cô vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng nói hơn là Cha Yoo Ri đang mang thai và cũng sắp lâm bồn. Trước thời khắc sinh tử, Cha Yoo Ri quyết định giữ lại người con và hi sinh mạng sống của mình.

Hồn ma Cha Yoo Ri bật khóc khi nhìn thấy đứa con của mình được chào đời.

Sau phân cảnh đầy xúc động, đoạn preview mang đến cho người xem những phút giây vui nhộn hơn khi hồn ma Cha Yoo Ri bất ngờ được trở lại dương gian sau 5 năm. Lấy quyền lực là hồn ma không ai nhìn thấy, cô nàng chạy nhảy khắp nơi, từ nghĩa địa đến các quán ăn. Thậm chí là chọc ghẹo bà đồng rồi biến mất.

Chưa dưng lại ở đó, sau khi nhìn thấy anh chồng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) "tia" gái lạ, hồn ma Cha Yoo Ri bắt đầu ghen tuông và lên kế hoạch phá đám vì không muốn anh nảy sinh tình cảm với bất kì người phụ nữ khác, khiến Jo Kang Hwa sợ điếng người vì liên tục bị một "thế lực" vô hình hù dọa.

Cha Yoo Ri hù chồng vì dám để mắt tới người phụ nữ khác.

Hi Bye, Mama! là bộ phim kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện các thử thách trong vòng 49 ngày.

Phim sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 22/2 tới đây trên kênh tvN.