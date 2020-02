Kim Tae Hee làm ma nữ tấu hài trong phim thế sóng "Crash Landing On You": Để lộ bọng mắt to, da chảy xệ

Sau thành công của Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh), đài tvN tiếp tục thả xích dự án truyền hình "khủng" khác có tên Hi Bye, Mama! (tạm dịch: Tạm biệt mẹ) với sự tham gia của "ngọc nữ" Kim Tae Hee. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của bà xã Bi Rain sau 5 năm thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Thông qua trailer của bộ phim, người xem dễ dàng nhận thấy Kim Tae Hee sẽ hóa thân thành một hồn ma vui vẻ, chạy nhảy khắp khu phố để làm những việc có ích trong thời hạn 49 ngày. Nếu hoàn thành tốt, cô mới có thể trở lại làm người để bảo vệ và chăm sóc con của mình.

Trailer Hi Bye, Mama!

Bên cạnh đoạn trailer, nhà sản xuất cũng đã tung ra loạt ảnh tỉnh tạo hình nhân vật của Kim Tae Hee trong phim. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc bọng mắt khá to của nữ diễn viên dù đã thông qua chỉnh sửa.

Kim Tae Hee để lộ bọng mắt to trong teaser phim mới.

Đối chiếu loạt ảnh của nhà đài với những hình ảnh mà người hâm mộ chụp được dễ dàng nhận thấy, Kim Tae Hee để lộ dấu hiệu tuổi tác trên khuôn mặt, đặc biệt là phần bọng mắt và má. Gương mặt của bà mẹ hai con cũng kém thon gọn hơn, thua xa với những tấm hình poster được chỉnh sửa kỹ càng.

Kim Tae Hee để lộ khuôn mặt kém sắc, bọng mắt to ở hậu trường Hi Bye, Mama!

Hi Bye, Mama! kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện các thử thách trong vòng 49 ngày.

Với sự phức tạp trong cốt truyện cùng nội dung gia đình thường là yếu tố được các nhà làm phim Hàn Quốc tận dụng nhằm lấy đi nước mắt khán giả, Hi Bye, Mama! hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim đầy ý nghĩa về tình yêu gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử.

Hi Bye, Mama! sẽ chính thức lên sóng vào ngày 22/2 tới đây trên kênh tvN.