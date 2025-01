Thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia làm việc bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí bị mua bán từ công ty này sang công ty khác diễn biến phức tạp ở khu vực biên giới tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.



Bật khóc khi thoát khỏi tay bọn lừa đảo

Đầu năm 2025, Công an tỉnh Bình Phước thông tin đã phối hợp các lực lượng chức năng giải cứu thành công cô gái 19 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với thủ đoạn "việc nhẹ, lương cao".

Em H.N. thời điểm được Công an tỉnh Bình Phước giải cứu - Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, ngày 26-11-2024, gia đình đến trụ sở Công an huyện Bù Đăng trình báo em H.N. (SN 2006, ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) bị lừa bán sang Campuchia, đối tượng yêu cầu tiền chuộc mới chịu trả người.

Gia đình cho biết em N. đang theo học tiếng Nhật tại Công ty Phát triển nhân lực JIS trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP HCM. Khi gia đình đang trình báo với công an thì cậu ruột của N. cùng với cô giáo Công ty JIS đã tìm cách liên lạc với Cảnh sát Campuchia để giải cứu em N. và hẹn gặp tại Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tỉnh Long An để trao đổi. Đến ngày 30-11-2024, Công an huyện Bù Đăng phối hợp Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An giải cứu em N. thành công.

Em N.G.B. được giải cứu khỏi tay bọn lừa đảo - Ảnh Công an cung cấp

Kể lại sự việc, em N. bật khóc vì không dám tin có thể thoát khỏi bàn tay tàn ác của những kẻ lừa đảo bên Campuchia. N. kể quen 1 đối tượng tên Trung qua Facebook rồi 2 người thường xuyên nói chuyện qua lại với nhau. Sau thời gian quen biết, đối tượng Trung khoe biết 1 công ty bên Campuchia rồi dụ dỗ N. sang đây làm "việc nhẹ, lương cao". Do nhẹ dạ cả tin, N. liền đồng ý và được đối tượng Trung hướng dẫn qua biên giới rồi đưa sang Campuchia. Khi N. vừa qua được Campuchia thì bị Trung bán cho 1 công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý ở gần Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình làm việc, do không chịu được áp lực nên N. xin được trở về nhà thì các đối tượng yêu cầu N. liên lạc với gia đình để chuộc người với số tiền 100 triệu đồng.

Do liên tục bị các đối tượng đe dọa nên N. đã gọi điện về cầu cứu gia đình. May mắn, N. đã được cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp Cảnh sát Campuchia giải cứu.

Điều đáng nói, trong quá trình giải cứu em N., Phòng PC02 Công an tỉnh Bình Phước còn phát hiện em N.G.B. (SN 2008, ngụ xã Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước) cũng bị lừa bán qua Campuchia tương tự. Phòng PC02 đã phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An giải cứu thành công và trao trả cho gia đình an toàn. "Do không có việc làm ổn định nên khi nghe các đối tượng nói sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao gấp nhiều lần ở Việt Nam nên em không đề phòng. Ai ngờ khi được đưa sang bên này thì bọn chúng bán em cho công ty chuyên hoạt động lừa đảo. May mắn, em được cơ quan chức năng Việt Nam giải cứu, nếu không tương lai sẽ chôn vùi ở đây" – em B. bật khóc.

Cái kết đắng cho những kẻ buôn người

Ngày 9-7-2024, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài tiếp nhận người Việt Nam lao động bất hợp pháp được cơ quan chức năng Campuchia trao trả. Trong khi tiếp xúc, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh phát hiện em G.M.Đ. (ngụ tại tỉnh Bình Dương) và V.V.T. (ngụ tại tỉnh An Giang) là nạn nhân trong đường dây chuyên mua bán người sang Campuchia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận công dân Việt Nam được cơ quan chức năng Campuchia trao trả

Qua xác minh, nổi lên là đối tượng Phạm Thị Kim Anh (quê tỉnh Đồng Nai) là "mắt xích" quan trọng trong đường dây mua bán người xuyên biên giới nên tiến hành bắt giữ.

Kim Anh khai cùng một số đối tượng người Việt Nam (làm việc chung trong một Casino tại Campuchia) tạo các tài khoản Facebook, Telegram để tuyển dụng người lao động Việt Nam sang thành phố Bà Vét, tỉnh Svay Rieng, Campuchia để làm việc với mức lương từ 1.000-2.000 USD mỗi tháng.

Đối tượng Phạm Thị Kim Anh tại cơ quan công an

Sau khi đưa các lao động Việt Nam sang Campuchia, Kim Anh cùng đồng bọn tìm cách bán cho các công ty cờ bạc, lừa đảo ở Campuchia với giá mỗi người từ 100-500 USD. Sau đó, các công ty này tổ chức cưỡng bức lao động, tra tấn nhục hình..., ai không chịu nổi thì điện về gia đình mang tiền qua để chuộc về.

Trong khi lấy lời khai Kim Anh thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nắm được thông tin còn 1 số nạn nhân, trong đó có em H.T.M.L. (16 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) đang bị cưỡng bức lao động tại thành phố Bà Vét. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh đã đề nghị lực lượng Hiến binh và Công an tỉnh Svay Rieng hỗ trợ giải cứu thành công em L. Từ lời khai của L., lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đới Thị Yến Linh (17 tuổi, quê Bình Dương). Linh khai nhiều lần lên mạng dụ dỗ các cô gái trẻ sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng chỉ có em L. ngây thơ nên sập bẫy.

Em H.T.M.L. trình bày với chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thời điểm được giải cứu

Trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của gia đình nhưng em L. vẫn không quên được thời gian như sống trong địa ngục khi bị lừa bán vào công ty cờ bạc. L. kể tình cờ quen biết với đối tượng Linh qua mạng xã hội. Trong khi nói chuyện, Linh nói quen biết với các công ty ở Campuchia có thể giới thiệu L. sang làm công việc nhẹ nhàng nhưng lương rất cao. Do tin lời nên L. đồng ý và được Linh hướng dẫn đến biên giới Tây Ninh rồi qua Campuchia. Nhưng khi vừa đặt chân đến Campuchia thì L. bị Linh bán cho Casino và các đối tượng trong đường dây cờ bạc trá hình. Thời gian làm việc ở đây, L. không chịu được áp lực công việc thì bị quản lý đánh đập. L. còn cho biết không chỉ em mà 1 số cô gái khác còn bị tên quản lý sòng bạc cưỡng bức, xâm hại tình dục nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị tra tấn, nhục hình…

Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Đặc biệt, phải tìm hiểu kỹ công việc thông qua các công ty giới thiệu việc làm để được tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp; đồng thời được trang bị thêm kiến thức nhận biết những phương thức, thủ đoạn và hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người. Đừng vì cả tin "việc nhẹ, lương cao" trên không gian mạng mà "sập bẫy" các đối tượng mua bán người. Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Phước đề nghị người dân khi phát hiện, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người cần trình báo kịp thời cho công an địa phương gần nhất để xử lý kịp thời.