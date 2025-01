Đối tượng trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ tiết lộ có người được thưởng Tết gần 900 triệu đồng?

Liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao mà Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công, ônh Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án cho biết, đây là chuyên án rất lớn và đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Ninh vào những ngày đầu năm.

Đại úy Nguyễn Duy Hòa, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ những ngày đầu tham gia vào tổ chức lừa đảo, các đối tượng được tập huấn kỹ càng, chuyên sâu về pháp luật để sẵn sàng đối phó khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc.

"Khi bị triệu tập, bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng luôn tỏ ra bình tĩnh, lỳ lợm, ngoan cố, cương quyết không khai nhận hành vi phạm tội ", VTC News dẫn lời Đại úy Nguyễn Duy Hòa nói.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình phá án, Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, các đối tượng phạm tội hoạt động ngoài phạm vi biên giới nước ta, trong một nhóm kín với tổ chức rất chặt chẽ, phân công rất cụ thể với từng thành viên.

Đối tượng cầm đầu là người nước ngoài, nhưng bằng nhiều thủ đoạn, lại liên tiếp tuyển dụng người Việt để thực hiện kịch bản lừa đảo đã dựng sẵn để lừa người Việt.

Những đối tượng được xác định có vai trò chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (SN 1993 ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Từ trái qua 3 đối tượng Huyền Trang, Đỗ Văn Nghĩa và Nguyễn văn Mạnh - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang là quản lý cấp cao, phụ trách lên hàng loạt các kịch bản lừa đảo nhận mức lương đến 200 triệu đồng/ tháng. Còn đối tượng Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của “ông chủ” người nước ngoài.

Đặc biệt, công ty cũng sẵn sàng thưởng lớn cho những đối tượng là nhân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Có đối tượng, sau khi trừ chi phí thì số tiền thưởng lên đến 35.000 USD (gần 900 triệu đồng). Đây là mức lương, thưởng Tết, theo tiết lộ của một nhân viên vừa bị bắt.

"Em lương quản lý là 1.300 USD. Chia thưởng Tết, chị Dung được 12.000 USD. Nghĩa trừ hết chi phí thì được phát lương 35.000 USD", một đối tượng làm việc tại công ty lừa đảo ở Campuchia trả lời trên phóng sự của VTV.

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.

Đối tượng "có thâm niên" nói thấy xấu hổ nhưng "nhà nợ nhiều quá"

Sau một năm tích cực lừa đảo, các đối tượng đã về quê ăn Tết với số tiền thưởng được lấy từ chính những đồng tiền lừa đảo người Việt.

Nguyễn Thị Phương là một trong số những đối tượng bị bắt giữ trong lần trở về Việt Nam này. Nữ quái cho biết đã có thâm niên gần 1 năm làm việc tại công ty lừa đảo ở Campuchia nên thuộc lòng bài học lừa đảo mà công ty có trụ sở ở khu Tam Thái Tử, Campuchia chỉ dạy.

Nhiệm vụ hàng ngày của Phương được giao là giả danh cán bộ công an ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước để lừa phụ huynh làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho trẻ em.

Theo thông tin trên VTV, Phương vốn không công ăn việc làm, nhưng kể từ khi vào công ty bỗng dưng lại lột xác. Chuyến bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cũng là lúc nữ quái này bị bắt giữ, vì toàn bộ lịch trình về quê ăn Tết đã nằm trong hồ sơ theo dõi của cơ quan công an.

Công an đấu tranh với các đối tượng lừa đảo - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

"Em cảm thấy xấu hổ và hối hận vì chính mình lừa người của mình, nhưng do ở nhà nợ nhiều quá, sang bên đó vay tiền rồi không làm họ bán đi hoặc họ đánh nên bắt buộc phải làm", đối tượng Nguyễn Thị Phương nói.

Trước đó, ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, cửa khẩu và công an nhiều tỉnh, thành phố triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/2024 đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất lên tới gần 12 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Sáng 27/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đến thăm, động viên lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trực Tết Nguyên đán và khen thưởng các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.