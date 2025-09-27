Một số người trông trẻ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, có làn da săn chắc, tinh thần sảng khoái, bước đi nhanh nhẹn và gọn gàng, thậm chí giọng nói của họ cũng toát lên vẻ tự tin.

Đây không phải là may mắn bẩm sinh, cũng không phải là bí quyết làm đẹp tiềm ẩn... Và những người rõ ràng lão hóa chậm thường có 3 đặc điểm dễ nhận thấy.

3 đặc điểm này không phải là một đặc điểm kỳ lạ nào đó như "da dẻ đẹp" hay "dương khí dồi dào"; chúng là những biểu hiện hữu hình của cơ thể. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy lối sống, thể trạng và tinh thần của họ luôn khác biệt so với người khác.

Đặc điểm đầu tiên là cơ không dễ bị mất và việc đi lại không khó khăn

Nói một cách thẳng thắn, điều này có nghĩa là duy trì cơ bắp. Cơ thể chúng ta bắt đầu mất cơ một cách âm thầm từ khoảng 30 tuổi, và hầu như không ai có thể thoát khỏi sự thay đổi này.

Tuy nhiên, một số người, ngay cả ở độ tuổi 60, vẫn có tay chân khỏe mạnh, có thể đứng dậy mà không cần hỗ trợ, đi bộ lên dốc mà không thở hổn hển. Điều này không chỉ nhờ tập thể dục mà còn liên quan đến quá trình trao đổi chất, nồng độ hormone và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy, ngay cả người trung niên và cao tuổi cũng có thể làm chậm đáng kể quá trình mất cơ bằng cách tiêu thụ đủ protein chất lượng cao, duy trì cường độ tập luyện sức bền nhất định mỗi ngày.

Những người có khối lượng cơ bắp lớn hơn có tỷ lệ trao đổi chất cao hơn, ít có khả năng tích tụ mỡ và có lượng đường trong máu và lipid máu ổn định hơn. Cơ bắp giống như "động cơ" của cơ thể chúng ta. Nó không chỉ quyết định khả năng nâng đồ ăn của bạn mà còn ảnh hưởng đến tốc độ hoạt động của não bộ và sức mạnh của hệ miễn dịch.

Đặc điểm thứ hai là chức năng đường tiêu hóa ổn định và nhu động ruột trơn tru

Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Ruột là cơ quan miễn dịch lớn nhất của cơ thể và là chiến trường chính để đào thải độc tố.

Người tiêu hóa kém không chỉ mất cảm giác ngon miệng và giấc ngủ mà còn gặp các vấn đề về tâm trạng và da, thậm chí có thể khiến người đó trông "co rúm". Những người có đường ruột khỏe mạnh và hệ vi khuẩn đường ruột cân bằng thường có nước da hồng hào tự nhiên, trông tràn đầy năng lượng hơn những người cùng trang lứa.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Gut Microbes" năm 2024 cho thấy, những người có hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng thường có mức độ viêm thấp và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ở người cao tuổi giảm đáng kể.

Đặc điểm chung của nhóm người này bao gồm chế độ ăn uống tự nhiên nhiều rau củ và ít thực phẩm chế biến sẵn. Họ cũng duy trì lịch trình ngủ đều đặn và tránh thức khuya. Điều này có nghĩa là dạ dày của họ không dễ bị kích ứng. Một điểm khác thường bị bỏ qua là sự thay đổi tâm trạng cũng có thể ảnh hưởng đến đường ruột. Những người mắc chứng lo âu và trầm cảm mãn tính cũng dễ bị mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

Đặc điểm thứ ba là trạng thái tinh thần ổn định và ít biến động về cảm xúc

Nhiều người tin rằng làm chậm quá trình lão hóa là vấn đề của làn da và cơ thể. Trạng thái trẻ trung của não bộ và hệ thần kinh là điều cốt yếu. Chúng ta đều đã thấy những người luôn giữ được tinh thần lạc quan và cởi mở. Mặc dù họ đã già đi và xuất hiện nếp nhăn quanh mắt, nhưng vẻ ngoài tổng thể của họ vẫn thư thái, thoải mái, khiến họ trông trẻ hơn nhiều so với những người luôn căng thẳng và lo lắng.

Các nghiên cứu đã phát hiện, những người duy trì tâm trạng tốt trong thời gian dài sẽ có sự suy giảm chậm hơn ở hồi hải mã, nơi chịu trách nhiệm điều chỉnh trí nhớ và cảm xúc trong não, có nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn.

Trạng thái của hệ thần kinh trung ương cũng ảnh hưởng đến việc tiết hormone trong cơ thể, chẳng hạn như cortisol. Những người bị căng thẳng kéo dài thường có nồng độ cortisol cao trong cơ thể. Nồng độ hormone này quá cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da, tăng tích tụ mỡ nội tạng và làm giảm khả năng miễn dịch.

Cuối cùng, 3 yếu tố này, cơ bắp ổn định, ruột trơn tru và tinh thần tốt, thực ra không tồn tại độc lập. Chúng ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

Ví dụ, một người có chức năng đường ruột tốt có khả năng hấp thụ mạnh và ít bị mất cơ; một người có cảm xúc ổn định cũng có hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh hơn; một người có nhiều cơ bắp và chuyển động nhanh nhẹn cũng có nhiều khả năng duy trì sự tự tin và tâm trạng tốt.

Nhiều người tin rằng "làm chậm quá trình lão hóa" có thể đạt được thông qua các sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm bổ sung và thuốc tiêm. Thực tế, vấn đề cốt lõi nằm ở sức khỏe bên trong cơ thể. Giống như một cỗ máy, dù bề ngoài có bóng bẩy đến đâu , nó cũng sẽ không hoạt động tốt nếu các bộ phận bên trong bị lão hóa. Sức khỏe của các "bộ phận" trong cơ thể chúng ta gắn liền với rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

