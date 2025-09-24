Ở độ tuổinhiều người bắt đầu ngại thay đổi ngoại hình, ca sĩ - đạo diễn Lý Hải cùng bà xã Minh Hà lại khiến công chúng bất ngờ bởi diện mạo ngày càng trẻ trung, tươi mới. Thay vì tìm đến các biện pháp phẫu thuật, cặp đôi lựa chọn con đường làm đẹp an toàn, tự nhiên với công nghệ không xâm lấn. Đây chính là bí quyết giúp họ giữ được nhan sắc rạng ngời, đồng hành cùng nhau một cách đầy tự tin và hạnh phúc.

Ultherapy Prime: "Vũ khí" trẻ hóa không dao kéo của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

Chia sẻ công khai với mọi người, Lý Hải - Minh Hà đã tìm đến Ultherapy Prime, công nghệ nâng cơ - trẻ hóa tiên tiến đến từ Hoa Kỳ. Đây là giải pháp không xâm lấn, ứng dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm, tác động sâu đến từng lớp da để kích thích sản sinh collagen và elastin - 2 "nguyên liệu vàng" duy trì sự săn chắc và đàn hồi cho làn da.

Điều đặc biệt, chỉ sau một lần trị liệu, gương mặt của cả hai đã trở nên thon gọn, săn chắc, da căng sáng, trẻ trung, rạng rỡ, gần như "xóa mờ" các dấu hiệu lão hóa mà không hề đau đớn hay cần nghỉ dưỡng. Đây chính là lý do công nghệ này được nhiều ngôi sao và giới thượng lưu ưa chuộng.

Với Ultherapy Prime, sau khi tác động nhiệt vào các vùng điều trị, các điểm đông nhiệt được hình thành ở lớp thượng bì và trung bì tạo ra những phản ứng lành thương thứ phát, kích thích tái cấu trúc và tăng sinh collagen đem lại hiệu quả căng mô da hoàn hảo nhất. Sau khi thực hiện, khách hàng hoàn toàn có thể nhìn thấy ngay lập tức kết quả và sau 6 tháng, cơ chế lành thương của cơ thể hoàn thiện. Kết quả sẽ đẹp nhất và kéo dài từ 1-2 năm tùy vào thể trạng của mỗi khách hàng.

Ưu điểm vượt trội của Ultherapy Prime

Được lòng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, Ultherapy Prime ghi điểm bởi những ưu thế nổi bật:

- Không phẫu thuật, không xâm lấn, không nghỉ dưỡng: Khách hàng có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi thực hiện.

- Được FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn, hiệu quả: Đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối.

- Hiệu quả rõ rệt chỉ sau một lần trị liệu: Làn da được nâng cơ, căng mịn, trẻ hóa toàn diện.

- Kết quả tự nhiên: Căng da - nâng cơ - tái tạo đường nét khuôn mặt mà không mất đi thần thái riêng.

Ultherapy Prime khác gì Ultherapy thông thường?

Nếu Ultherapy đã quen thuộc với giới làm đẹp, thì Ultherapy Prime là phiên bản cải tiến vượt trội. Công nghệ mới này sử dụng đầu phát sóng hiện đại hơn, độ chính xác cao hơn, năng lượng phân bổ đồng đều hơn, nhờ đó:

- Giảm cảm giác khó chịu trong quá trình thực hiện.

- Tác động sâu hơn nhưng an toàn tuyệt đối.

- Cho kết quả nâng cơ, trẻ hóa lâu bền và nhanh chóng hơn.

Chính sự khác biệt này đã giúp Ultherapy Prime trở thành lựa chọn "xứng đáng" cho những ai mong muốn giữ nét thanh xuân mà không muốn động chạm dao kéo, muốn có kết quả rõ rệt ngay sau lần thực hiện đầu tiên.

Ai nên làm Ultherapy Prime?

Công nghệ này phù hợp với:

- Nam và nữ 30 - 60 tuổi, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, da chảy xệ, mất độ đàn hồi.

- Người muốn làm đẹp nhanh chóng, an toàn, không nghỉ dưỡng.

- Người ngại phẫu thuật nhưng vẫn muốn gương mặt trẻ trung, săn chắc.

Giá tham khảo

Chi phí Ultherapy Prime tùy theo vùng điều trị, thường dao động từ 30.000.000VNĐ/lần. Mức đầu tư này hoàn toàn xứng đáng bởi hiệu quả có thể duy trì 1 - 2 năm.

Lời khuyên của chuyên gia

Ở tuổi nào bạn cũng có quyền trẻ đẹp. Quan trọng là chọn đúng phương pháp. Như cách vợ chồng Lý Hải - Minh Hà lựa chọn Ultherapy Prime, vừa an toàn, tự nhiên, không xâm lấn, vừa giữ được thần thái rạng rỡ theo thời gian.

Nếu bạn đang băn khoăn tìm giải pháp làm đẹp an toàn, không dao kéo, hãy tham khảo công nghệ này, để mỗi ngày soi gương đều thấy mình tươi trẻ, tự tin hơn. Tuy nhiên cần hết sức chú ý lựa chọn nơi làm uy tín và bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tránh những rủi ro không đáng có nhé!