Ở tuổi 66, nghệ sĩ Quang Minh thú nhận làm 1 việc để da sáng mịn và căng bóng, diện mạo như nam thần vừa tự tin trong công việc vừa xứng đôi bạn gái kém 37 tuổi

Nghệ sĩ Quang Minh mới đây gây chú ý khi chia sẻ việc anh vừa "tút" lại dung mạo để có được làn da sáng, mịn, căng bóng. Nam nghệ sĩ tiết lộ, anh đã thực hiện các biện pháp làm mờ nếp nhăn, tái tạo - trẻ hóa làn da, giúp gương mặt săn chắc, khắc phục tình trạng chảy xệ do lão hóa.

Kết quả mang lại không chỉ là diện mạo trẻ trung, phong độ hơn mà còn tiếp thêm sự tự tin cho Quang Minh trên con đường nghệ thuật. Ở tuổi 66, anh vẫn đầy năng lượng, giữ được "lửa nghề" và đặc biệt là gìn giữ hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn bên bạn gái kém 37 tuổi.

Trong thời đại ngày nay, có rất nhiều phương pháp thẩm mỹ da giúp giảm nếp nhăn và duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến, bao gồm cả phẫu thuật thẩm mỹ và thẩm mỹ nội khoa, phù hợp cho những người ở độ tuổi trung niên trở lên muốn có diện mạo tươi trẻ hơn nhiều:

1. Tiêm botox

Theo BS Đỗ Tuấn Anh (Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), tiêm botox giúp ngăn ngừa, giảm nếp nhăn bằng cách thư giãn cơ vùng điều trị. Nó thường được sử dụng để điều trị nếp nhăn ở đuôi mắt (vết chân chim), trên trán, nếp cau mày, xung quanh môi và cằm...

Cơ chế của tiêm botox là làm dây thần kinh vùng điều trị không có tác dụng nữa. Tùy theo liều lượng, mục đích sử dụng, khu vực được tiêm, thông thường 3-6 tháng, tình trạng da sẽ trở lại bình thường và cần tiêm tiếp để duy trì.

2. Tiêm filler

Theo BS Lưu Tuấn Phong (chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao, làm việc tại Hà Nội), tiêm filler là kỹ thuật đưa chất làm đầy vào bên dưới bề mặt da để giúp căng da, đem lại hiệu quả trong việc xóa bỏ, giảm thiểu hay làm mờ nếp nhăn, vết chân chim trên khuôn mặt, khắc phục tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo.

Tiêm filler có thể làm đầy má hóp, rãnh mũi má, cải thiện rãnh lệ trũng dưới mắt, tạo hình môi đẹp, làm đầy môi, làm đầy thái dương hóp, làm đầy da vùng tai...

Phương pháp tiêm filler là một kỹ thuật đơn giản, không cần phẫu thuật, không cần xâm lấn nhiều, không gây ra đau đớn và có độ an toàn khá cao. Đồng thời, quá trình tiêm cũng diễn ra đơn giản và nhanh chóng (thường trong khoảng từ 15 - 20 phút). Đặc biệt là thời gian hồi phục ngắn. Ngay sau tiêm, khách hàng đã có thể sinh hoạt bình thường.

3. Căng da mặt bằng chỉ

Theo BS Đỗ Tuấn Anh, căng da mặt bằng chỉ là một phương pháp làm trẻ hóa da mặt bằng việc sử dụng các loại chỉ sinh học, tạo mối liên kết giữa da mặt và cơ bám da mặt, nâng một phần da mặt bị chảy xệ, giúp da săn chắc hơn.

So với phương pháp phẫu thuật căng da mặt truyền thống, căng da mặt bằng chỉ có nhiều ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, căng da mặt bằng chỉ là một thủ thuật nên sẽ nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, phương pháp này chỉ cần gây tê tại chỗ, không cần gây mê như phẫu thuật căng da mặt truyền thống. Thứ ba, phương pháp này không để lại vết sẹo mổ lớn như phương pháp phẫu thuật. Thứ tư, thời gian nghỉ dưỡng, phục hồi cũng cần ít hơn, về nhà chăm sóc cũng đơn giản hơn.

Ngay sau khi tiến hành căng da mặt xong, chị em sẽ thấy hiệu quả ngay. Tuy nhiên, thông thường hiệu quả sẽ phát huy tối đa sau khi căng da mặt 3-6 tháng.

Thực chất khi căng da mặt bằng chỉ sẽ có những gai chỉ kéo ngược lại, giúp da mặt căng lên, vì thế ngay sau khi làm xong khách hàng sẽ thấy da mặt căng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, gai chỉ còn kích thích tại chỗ tăng sinh collagen và elastin có tác dụng trẻ hóa da.

Phương pháp chỉ áp dụng và cho hiệu quả với nhóm đối tượng trung niên có làn da lão hóa mức độ nhẹ hay trung bình.

4. Phẫu thuật căng da mặt

Phẫu thuật loại bỏ phần da chùng, mỡ thừa trên khuôn mặt, sau đó kéo căng và cố định da để mặt trở nên mịn màng, trẻ trung hơn.

Phương pháp này có kết quả lâu dài và rõ rệt. Tuy nhiên có chi phí cao, cần thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi, có nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật.

Các phương pháp trên đây chỉ là một số trong rất nhiều lựa chọn hiện có để cải thiện tình trạng nếp nhăn cũng như duy trì nét thanh xuân cho làn da. Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng. Vì thế nên tìm hiểu kỹ và thảo luận với bác sĩ chuyên môn để chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu, điều kiện của bản thân, đồng thời phòng tránh tối thiểu rủi ro, biến chứng khi thực hiện.

(Nguồn ảnh: FB)