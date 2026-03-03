Không phải phở hay bún chả, khách Nhật tuyên bố món này của Việt Nam "không có đối thủ"

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam, nhiều du khách quốc tế thường gọi tên phở, bún chả hay bánh mì như những "biểu tượng quốc dân". Thế nhưng với Naoki - một vị khách đến từ Nhật Bản - món ăn khiến anh say mê nhất lại không nằm trong danh sách đặc sản du lịch quen thuộc.

Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, Naoki hào hứng nói: "Món ăn truyền thống Việt Nam này không có đối thủ." Điều bất ngờ là món anh nhắc tới không phải cao lương mỹ vị hay món ăn cầu kỳ trong nhà hàng sang trọng. Đó đơn giản là… cơm nhà Việt Nam.

(Nguồn: @take.mikare)

Trong video, Naoki ghi lại hình ảnh một mâm cơm đậm chất gia đình: những bát cơm trắng được xới đầy, ăn kèm với các món quen thuộc như trứng rán, thịt kho tàu, rau xào và cá kho... Không cầu kỳ trong cách bày biện, không quá phức tạp về nguyên liệu, nhưng từng món ăn đều mang màu sắc hấp dẫn và hương vị đậm đà.

Naoki ngồi trước mâm cơm với vẻ mặt đầy háo hức. Anh gắp từng miếng thịt kho, chan chút nước sốt lên cơm, rồi thưởng thức một cách chậm rãi. Chỉ sau ít phút, bát cơm đầu tiên đã vơi đi nhanh chóng.

Điều khiến người xem thích thú là biểu cảm của anh: vừa ngạc nhiên, vừa thỏa mãn. Mỗi món ăn đều khiến anh gật gù liên tục. Khi ăn đến cá kho, anh tròn mắt vì vị mặn ngọt hài hòa. Với trứng rán, anh cười tươi vì sự giản dị mà ngon miệng. Rau xào thì khiến anh bất ngờ vì độ tươi và vị thanh tự nhiên.

Sau khi xới hết bát này tới bát khác, và tô cơm đầu tiên được "xử lý" gọn gàng, Naoki không ngần ngại gọi thêm. Anh giơ 2 ngón tay lên và hài hước nói: "2 tô", ý muốn nói rằng mình đã ăn hết hai tô cơm lớn cùng những món ăn này. Anh không quên nhấn mạnh bằng tiếng Việt khá rõ ràng: "Ngon lắm."

Anh cũng chia sẻ thêm một quan điểm thú vị: "Năm ngoái ẩm thực Việt được xếp thứ 4 trên thế giới. Nhưng đối với Naoki thì món Việt đứng cùng hạng nhất với món Nhật. Tuyệt nhất luôn."

Lời nhận xét này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người Việt bày tỏ sự thích thú khi một vị khách Nhật dành những lời khen đặc biệt cho bữa cơm gia đình giản dị.

Có lẽ điều khiến cơm nhà Việt Nam ghi điểm không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự hài hòa giữa cơm trắng dẻo thơm và các món mặn – xào – kho đậm vị. Mỗi bữa ăn là sự cân bằng giữa dinh dưỡng và cảm xúc, giữa hương vị và ký ức.

Và với Naoki, giữa vô vàn đặc sản nổi tiếng, chính mâm cơm quen thuộc ấy mới là thứ "không có đối thủ".

