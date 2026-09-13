Trong sắc đen trang nghiêm của tang lễ Vua Harald tại Nhà thờ Oslo hôm 9/9, một chi tiết trang sức đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý: Những viên ngọc trai xuất hiện trên cổ, tai và tay của nhiều thành viên nữ trong Hoàng gia Na Uy.

Từ Vương hậu Sonja, người vợ đã đồng hành cùng Vua Harald suốt 57 năm, đến Vương hậu Mette-Marit hay Công chúa Ingrid Alexandra, cháu gái của cố quốc vương, tất cả đều lựa chọn ngọc trai để hoàn thiện vẻ ngoài trong ngày tiễn biệt. Theo chuyên gia trang sức Eddie Le Vian, đây là một lựa chọn có lịch sử lâu đời trong nghi thức tang chế của hoàng gia.

Ngọc trai - biểu tượng của nước mắt và sự tưởng nhớ

Trong nhiều thế hệ, ngọc trai gắn liền với tang lễ hoàng gia, đặc biệt từ thời Nữ hoàng Victoria. Sau khi Hoàng thân Albert qua đời, Nữ hoàng Victoria dành phần lớn thời gian còn lại của cuộc đời để tưởng nhớ chồng và thường xuyên sử dụng những món trang sức mang màu sắc trầm buồn.

Từ đó, ngọc trai dần trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc trong trang sức tang lễ hoàng gia. Màu trắng dịu, không quá phô trương nhưng nổi bật trên nền trang phục đen khiến chúng phù hợp với không khí trang nghiêm, trong khi hình dáng của những viên ngọc trai cũng thường được liên tưởng tới những giọt nước mắt.

Chuyên gia Eddie Le Vian nhận xét rằng ngọc trai giống như một hình ảnh của nỗi buồn được tích tụ từng lớp: Những giọt nước mắt có thể rồi sẽ khô đi, nhưng tình yêu và ký ức vẫn còn ở lại.

Vương hậu Sonja và chuỗi ngọc trai đặc biệt trong ngày tiễn biệt chồng

Trong số các thành viên nữ của Hoàng gia Na Uy, Vương hậu Sonja là người sở hữu lựa chọn trang sức nổi bật nhất.

Trong tang lễ của người chồng gắn bó với bà suốt 57 năm, Vương hậu Sonja mặc trang phục đen, đội mạng che tang truyền thống và đeo một chuỗi ngọc trai dài được quấn nhiều vòng quanh cổ. Bà kết hợp cùng khuyên tai ngọc trai cỡ lớn, vòng tay ngọc trai và huân chương của Hoàng gia Na Uy.

Theo Eddie Le Vian, những vòng ngọc trai ôm quanh cổ Vương hậu Sonja tạo cảm giác như một vòng tay, trong khi phần dây ngọc trai buông dài xuống phía trước gợi liên tưởng đến một dòng nước mắt.

Cách lựa chọn này vì thế không đơn thuần là vấn đề thời trang. Giữa ngày người phụ nữ vừa mất đi người bạn đời đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, món trang sức nhỏ bé trở thành một chi tiết chứa đựng nhiều cảm xúc.

Vương hậu Mette-Marit đeo ngọc trai như một dấu nối giữa hai triều đại

Vương hậu Mette-Marit cũng lựa chọn ngọc trai nhưng theo cách tiết chế hơn. Tân vương hậu xuất hiện với vòng cổ ngọc trai ba tầng, điểm nhấn là phần khóa đính kim cương, đi cùng đôi khuyên tai ngọc trai có chi tiết kim cương.

Sự lựa chọn này đặc biệt đáng chú ý bởi đây là tang lễ đầu tiên của một quốc vương mà Mette-Marit tham dự với tư cách Queen of Norway.

Theo chuyên gia trang sức, những lớp ngọc trai mà Mette-Marit đeo mang một ý nghĩa khác với Vương hậu Sonja. Bà đứng giữa hai thế hệ, vừa là con dâu của vị vua đã qua đời, vừa là vương hậu trong triều đại mới do chồng bà, Vua Haakon, đứng đầu.

Vì thế, món trang sức được ví như một chiếc cầu nối giữa Vương hậu Sonja và Mette-Marit, giữa nỗi đau riêng tư và trách nhiệm trước công chúng, cũng như giữa di sản của Vua Harald và tương lai của Vua Haakon.

Công chúa Ingrid Alexandra cũng đeo ngọc trai trong tang lễ ông nội. Tuy nhiên, món trang sức của cô mang một câu chuyện gia đình đặc biệt hơn. Công chúa đeo đôi khuyên tai ngọc trai cùng một chiếc vòng cổ có mặt trái tim kim cương, ở giữa là viên ruby đỏ và một chuỗi ngọc trai nhỏ. Đây chính là món quà Vương hậu Sonja tặng Ingrid Alexandra nhân lễ rửa tội của cô.

Chi tiết này khiến bộ trang sức trở nên ý nghĩa hơn một món phụ kiện thông thường. Trong ngày tiễn biệt Vua Harald, Ingrid Alexandra mang theo một món quà từng được trao từ người bà - người cũng đang phải nói lời tạm biệt với chồng mình.

Công chúa Märtha Louise, con gái duy nhất của Vua Harald và Vương hậu Sonja, lại chọn cách nổi bật hơn khi kết hợp vòng cổ ngọc trai năm tầng với một chuỗi ngọc trai đơn, cùng khuyên tai ngọc trai bản lớn.

Giữa những bộ trang phục đen giản dị và trang nghiêm, những viên ngọc trai gần như trở thành sợi chỉ xuyên suốt vẻ ngoài của các thành viên nữ Hoàng gia Na Uy. Chúng không mang đến sự lộng lẫy cho một tang lễ, mà ngược lại, giúp những người phụ nữ thể hiện nỗi tiếc thương theo một cách kín đáo, trang trọng và giàu tính biểu tượng.

Có lẽ đó cũng là lý do ngọc trai vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong những nghi lễ buồn của hoàng gia: Chúng không cần quá nổi bật để được chú ý, nhưng đủ để kể một câu chuyện về nước mắt, ký ức và những người ở lại.

*Theo MarieClaire