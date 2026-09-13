Tin vui của Vương nữ Anne

Chỉ một ngày sau khi có mặt tại Nhà thờ Oslo để tiễn đưa Vua Harald, Vương nữ Anne đã trở lại Anh và tiếp tục lịch trình công vụ. Ngày 11/9, Công chúa Hoàng gia xuất hiện tại Đại học Lincoln, nơi bà được trao bằng Doctor of the University, honoris causa để ghi nhận những đóng góp lâu dài cho nông nghiệp và các cộng đồng nông thôn.

Buổi lễ diễn ra trong chuyến thăm cơ sở Riseholme của trường, nhân dịp Vương nữ Anne chính thức khánh thành một nhà kính địa nhiệt mới. Công trình trị giá 2,4 triệu bảng Anh được xây dựng nhằm phục vụ nghiên cứu về cây trồng và công nghệ nông nghiệp, sử dụng hệ thống sưởi từ nguồn địa nhiệt dưới lòng đất.

Không chỉ tham gia nghi thức khánh thành, Vương nữ Anne còn được giới thiệu những công nghệ đang được phát triển tại đây, trong đó có robot tự hành, công cụ hình ảnh và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động thu hoạch dâu tây. Các nhà nghiên cứu cũng giới thiệu công nghệ tạo mô hình 3D chi tiết của cây dâu, qua đó giúp quá trình nghiên cứu và lựa chọn giống mới hiệu quả hơn.

Một vinh dự gắn với lĩnh vực bà đã theo đuổi nhiều thập kỷ

Việc Đại học Lincoln trao bằng tiến sĩ danh dự cho Vương nữ Anne không đơn thuần là một nghi thức mang tính biểu tượng. Đây là sự ghi nhận dành cho một lĩnh vực đã xuất hiện xuyên suốt hành trình hoạt động công chúng của bà.

Vương nữ Anne từ lâu được biết đến với sự quan tâm đặc biệt dành cho nông nghiệp, thực phẩm và đời sống ở các vùng nông thôn. Bà thường xuyên tham dự các sự kiện liên quan đến ngành nông nghiệp, đồng thời bảo trợ cho nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.

Đại học Lincoln cũng nhấn mạnh rằng Lincolnshire là một trong những vùng sản xuất lương thực quan trọng của Anh, sở hữu cả đất đai, người trồng trọt, hệ thống sản xuất và chuỗi cung ứng lâu đời. Trong những năm gần đây, nông nghiệp tại đây còn được thúc đẩy bởi robot, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật và khoa học cây trồng.

Vì thế, sự xuất hiện của Vương nữ Anne tại cơ sở nghiên cứu mới không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ. Bà được đưa đến tận nơi để quan sát cách những công nghệ mới đang được ứng dụng vào một ngành vốn gắn chặt với truyền thống của vùng đất này.

Vừa dự tang lễ Vua Harald, hôm sau đã trở lại với công việc

Lịch trình của Vương nữ Anne trong những ngày này cũng cho thấy nhịp làm việc đặc trưng của bà. Ngày 10/9, bà có mặt tại Oslo cùng nhiều thành viên hoàng gia châu Âu để dự tang lễ cấp nhà nước của Vua Harald. Anne tham dự buổi lễ với tư cách cá nhân, bởi bà là mẹ đỡ đầu của Vua Haakon. Tại Oslo, bà cùng các thành viên hoàng gia dành sự tưởng niệm cho vị quân vương vừa qua đời sau nhiều năm trị vì.

Chỉ một ngày sau, bà đã trở lại Anh để thực hiện nhiệm vụ chính thức tại Lincolnshire. Đây cũng là lần thứ hai Vương nữ Anne tới Đại học Lincoln. Trước đó, vào năm 2012, bà từng đến trường để khánh thành trung tâm kỹ thuật của trường tại một cơ sở khác.

Ở tuổi 76, Vương nữ Anne vẫn duy trì lịch trình công vụ dày đặc và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến những lĩnh vực mà bà đã dành nhiều năm ủng hộ. Bằng tiến sĩ danh dự lần này vì thế không chỉ là một danh hiệu, mà còn giống như sự ghi nhận cho một phần rất rõ nét trong hành trình phụng sự công chúng của nữ thành viên Hoàng gia Anh.

*Theo TC