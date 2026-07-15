Nói đến kim cương, Georgina cũng là một "tay chơi" thứ thiệt!

Có một điều khá thú vị về Georgina Rodríguez: Người ta thường nhắc đến cô với danh xưng "bạn gái Cristiano Ronaldo", nhưng nếu theo dõi hành trình thời trang của người đẹp Tây Ban Nha nhiều năm qua, sẽ thấy cô đã xây dựng được một "thương hiệu cá nhân" rất riêng. Không phải váy haute couture, cũng không phải túi Hermès, thứ xuất hiện nhiều nhất cùng Georgina chính là... kim cương.

Từ những lần dạo phố, lên chuyên cơ riêng, tham dự Liên hoan phim Cannes, Tuần lễ thời trang Paris cho đến các sự kiện của Netflix hay Met Gala, Georgina gần như chưa bao giờ xuất hiện mà thiếu những món trang sức cỡ lớn. Với cô, kim cương không đơn thuần là phụ kiện mà gần như đã trở thành "chữ ký" phong cách.

Chiếc nhẫn khiến cả thế giới phải phóng to từng bức ảnh

Tháng 8/2025, Cristiano Ronaldo chính thức cầu hôn Georgina sau gần một thập kỷ bên nhau. Chỉ với một bức ảnh trên Instagram kèm dòng chữ: "Yes, I do. In this and in all my lives" (Em đồng ý. Trong cuộc đời này và mọi cuộc đời sau), mạng xã hội gần như bùng nổ. Nhưng điều khiến mọi người bàn tán nhiều hơn cả lại là chiếc nhẫn trên tay cô.

Theo nhiều chuyên gia trang sức, viên kim cương trung tâm có kích thước ước tính khoảng 30–35 carat, đi kèm hai viên kim cương oval nhỏ hai bên, nâng tổng trọng lượng lên khoảng 37 carat. Giá trị của chiếc nhẫn được định giá từ 2 đến 5 triệu USD, tùy theo chất lượng viên đá và kỹ thuật chế tác.

Điều đáng nói là thiết kế của chiếc nhẫn lại khá tối giản. Không quá nhiều chi tiết cầu kỳ, phần lớn sự chú ý được dành trọn cho viên kim cương trung tâm. Chính sự tiết chế ấy lại khiến món trang sức trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Chiếc nhẫn nhanh chóng được xếp vào nhóm những nhẫn đính hôn đắt giá nhất thế giới của người nổi tiếng, sánh cùng những cái tên như Beyoncé, Lauren Sánchez, Mariah Carey hay Elizabeth Taylor.

Kim cương đối với Georgina chưa bao giờ chỉ có một chiếc

Nếu nghĩ Georgina chỉ nổi tiếng nhờ chiếc nhẫn đính hôn của Ronaldo thì có lẽ bạn đã đánh giá thấp "độ chịu chơi" của cô. Trên thảm đỏ Cannes, Tuần lễ thời trang Paris hay các sự kiện quốc tế, Georgina gần như luôn xuất hiện trong những bộ trang sức high jewellery đến từ Chopard, Cartier, Van Cleef & Arpels hay Pasquale Bruni. Đây đều là những nhà kim hoàn hàng đầu thế giới, nổi tiếng với các thiết kế dành cho giới siêu giàu và hoàng gia.

Một trong những lần gây choáng nhất là tại Liên hoan phim Cannes 2026. Georgina bước lên thảm đỏ với bộ trang sức Chopard gồm vòng cổ kim cương và ngọc lục bảo cỡ lớn, kết hợp đồng hồ phủ kín kim cương. Theo thông tin từ Chopard, riêng bộ trang sức này đã sở hữu hơn 300 carat đá quý, biến cô thành một trong những ngôi sao đeo nhiều đá quý nhất mùa Cannes năm đó.

Không ít chuyên gia thời trang nhận xét Georgina là người hiếm hoi có thể diện những món trang sức cực lớn mà không tạo cảm giác phô trương quá mức. Bí quyết nằm ở việc cô thường chọn váy đơn sắc, đường cắt tối giản để mọi ánh nhìn tập trung vào trang sức.

Đồng hồ của Georgina cũng... phủ kim cương

Không chỉ mê nhẫn, Georgina còn nổi tiếng với bộ sưu tập đồng hồ khiến nhiều tín đồ xa xỉ phải ghen tị.

Rolex Rainbow, Patek Philippe, Jacob & Co., Cartier, Hublot, Chopard, Audemars Piguet hay Richard Mille đều xuất hiện trên cổ tay cô trong nhiều dịp khác nhau. Điểm chung là đa số các mẫu đều được nạm kim cương toàn bộ mặt số hoặc dây đeo.

Giới sưu tầm đồng hồ đánh giá Georgina không đơn thuần đeo theo xu hướng. Cô khá am hiểu các dòng đồng hồ nữ cao cấp và thường lựa chọn những phiên bản giới hạn hoặc có giá trị sưu tầm cao. Điều này phần nào phản ánh gu thẩm mỹ của Georgina: cô yêu thích những món đồ vừa mang giá trị thời trang, vừa có giá trị chế tác và đầu tư.

Ít ai quên rằng trước khi bước vào cuộc sống hào nhoáng, Georgina từng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Chính tại đây, cô gặp Cristiano Ronaldo vào năm 2016. Sau gần 10 năm, cuộc sống của Georgina thay đổi hoàn toàn. Nhưng điều thú vị là cô chưa bao giờ cố che giấu xuất thân bình thường của mình. Trong bộ phim tài liệu I Am Georgina, cô nhiều lần chia sẻ niềm yêu thích với trang sức và thừa nhận mình có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn những viên đá quý.

"Tôi thích ngọc lục bảo, hồng ngọc và cả kim cương", Georgina từng nói khi chia sẻ về sở thích sưu tầm trang sức.

Có lẽ chính vì từng không sinh ra trong giới thượng lưu nên mỗi món trang sức với Georgina đều mang nhiều ý nghĩa hơn là một món phụ kiện đơn thuần.

Điều khiến Georgina khác nhiều WAGs khác

Giới WAGs không thiếu những người đeo kim cương. Victoria Beckham có hơn 15 chiếc nhẫn đính hôn. Lauren Sánchez vừa gây chú ý với chiếc nhẫn hàng triệu USD từ Jeff Bezos. Kim Kardashian hay Cardi B cũng thường xuyên xuất hiện với những viên kim cương ngoại cỡ.

Thế nhưng Georgina tạo nên dấu ấn riêng ở chỗ cô biến kim cương thành một phần của phong cách thường nhật. Người ta có thể bắt gặp cô đeo nhẫn kim cương khi đưa con đi chơi, lên máy bay riêng, mua sắm, dự sự kiện thể thao hay đơn giản là đăng ảnh trên Instagram.

Sự nhất quán ấy giúp hình ảnh Georgina gắn liền với vẻ đẹp sang trọng nhưng không quá xa cách. Cô không cố chứng minh mình giàu có, mà đơn giản coi trang sức như một phần của cá tính thời trang.

Có lẽ vì vậy, mỗi lần Georgina xuất hiện, công chúng không chỉ tò mò cô mặc gì, mà còn muốn biết hôm nay cô sẽ mang theo món trang sức nào.

Từ cô gái từng đứng sau quầy bán hàng của Gucci đến người phụ nữ sở hữu một trong những chiếc nhẫn đính hôn nổi tiếng nhất thế giới, Georgina Rodríguez đã đi một chặng đường rất dài. Và nếu có một biểu tượng gắn liền với hành trình ấy, đó chắc chắn là những viên kim cương. Chúng không chỉ phản chiếu ánh sáng của sự xa hoa, mà còn phản chiếu hành trình thay đổi cuộc đời của chính cô. Khi nói đến những "tay chơi" kim cương của làng giải trí quốc tế, Georgina giờ đây hoàn toàn xứng đáng được gọi tên bên cạnh những biểu tượng đình đám nhất.