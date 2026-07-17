Dolce & Gabbana đã chọn thị trấn cổ Taormina, Sicily làm sân khấu cho Tuần lễ Alta Moda 2026 - chuỗi sự kiện couture danh giá bậc nhất của nhà mốt Ý. Giữa khung cảnh di sản hơn 2.000 năm tuổi, những thiết kế thủ công cầu kỳ hòa quyện với nghệ thuật kim hoàn, tạo nên một bữa tiệc thị giác đúng tinh thần xa hoa của Dolce & Gabbana.

Trong số các khách mời, Jennifer Lopez gần như trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện.

Nữ ca sĩ diện chiếc váy thuộc bộ sưu tập Dolce & Gabbana Alta Moda 2025, được đính thủ công hàng nghìn hạt pha lê và đá rhinestone (đá kim cương giả) phản chiếu ánh sáng theo từng chuyển động. Tuy nhiên, thứ khiến giới mộ điệu dành nhiều lời khen hơn cả lại là bộ trang sức Haute Joaillerie đi kèm.

Jennifer Lopez lựa chọn một chiếc vòng cổ statement cỡ lớn kết hợp cùng đôi hoa tai đồng điệu, đều được chế tác từ tourmaline đỏ (red tourmaline), ruby và kim cương.

Thông thường, việc sử dụng đồng thời nhiều loại đá quý có sắc đỏ dễ tạo cảm giác nặng nề hoặc rối mắt. Thế nhưng trên Jennifer Lopez, tổng thể lại cân bằng đáng kinh ngạc. Những viên tourmaline đỏ với gam màu trầm được đặt xen kẽ ruby rực lửa, trong khi kim cương trắng đóng vai trò "khoảng nghỉ", giúp toàn bộ thiết kế trở nên sáng hơn mà không làm mất đi vẻ cổ điển.

Đây cũng là một trong những dấu ấn đặc trưng của Dolce & Gabbana Haute Joaillerie: Lấy cảm hứng từ nghệ thuật Baroque của Sicily, thương hiệu thường sử dụng đá quý màu sắc rực rỡ, kích thước lớn và bố cục đối xứng để tạo nên cảm giác vương giả nhưng vẫn đầy chất Ý.

Nhiều chuyên gia thời trang nhận xét Jennifer Lopez chính là người có thể mặc trọn tinh thần ấy. Cô không cố tiết chế vẻ hào nhoáng, ngược lại, càng nhiều đá quý, càng nhiều chi tiết thủ công, nữ ca sĩ càng tỏa sáng.

Nếu Jennifer Lopez đại diện cho vẻ đẹp quyền lực, thì những vị khách khác lại mang đến các cách tiếp cận tinh tế hơn với trang sức.

Vợ chồng nam diễn viên Theo James và Ruth Kearney cùng xuất hiện trong show Alta Sartoria dành cho nam. Cả hai đồng điệu với trang phục tông đen của Dolce & Gabbana, nhưng điểm nhấn nằm ở đôi hoa tai ngọc lục bảo của Ruth. Chỉ một sắc xanh emerald nổi bật cũng đủ tạo chiều sâu cho bộ trang phục tối màu, đồng thời kết hợp hài hòa với chiếc túi Sicily da bóng – một trong những biểu tượng lâu đời của nhà mốt.

Trong khi đó, cầu thủ người Na Uy Sander Berge và bạn gái Julie Karlsen cũng lựa chọn phong cách monochrome với gam màu đen từ đầu đến chân. Julie giữ tổng thể tối giản nhưng vẫn tạo điểm sáng nhờ chiếc túi Sicily bằng da bóng, cho thấy đôi khi chỉ cần một phụ kiện đúng chỗ cũng đủ nâng tầm cả bộ trang phục.

Điều thú vị ở Dolce & Gabbana là họ chưa bao giờ xem trang sức chỉ là phụ kiện hoàn thiện trang phục. Trong thế giới Alta Moda, mỗi chiếc vòng cổ, đôi hoa tai hay chiếc nhẫn đều được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật độc lập, kể câu chuyện về văn hóa Sicily, nghệ thuật Byzantine, thời kỳ Baroque hay những triều đại từng để lại dấu ấn trên hòn đảo phía Nam nước Ý.

Bởi vậy, khi Jennifer Lopez đeo bộ trang sức phủ kín tourmaline đỏ và ruby, hay Michele Morrone xuất hiện với những chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, đó không chỉ là màn khoe sự xa xỉ. Mỗi món trang sức đều là kết tinh của kỹ thuật chế tác thủ công, của lịch sử và tinh thần thẩm mỹ mà Dolce & Gabbana theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.

Giữa khung cảnh núi lửa Etna hùng vĩ và những công trình khảo cổ hàng nghìn năm tuổi ở Taormina, các thiết kế Haute Couture và Haute Joaillerie của Dolce & Gabbana dường như càng trở nên sống động. Đó không chỉ là một buổi trình diễn thời trang, mà còn là cuộc đối thoại giữa nghệ thuật chế tác Ý, văn hóa Địa Trung Hải và vẻ đẹp vượt thời gian của đá quý.