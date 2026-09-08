Tại sự kiện Bvlgari Kaleidos diễn ra ở Thượng Hải, Lưu Diệc Phi xuất hiện với hình ảnh đậm chất nữ thần. Bộ haute couture được kết hợp cùng trang sức High Jewelry của Bvlgari giúp tổng thể của nữ diễn viên vừa mềm mại, vừa có sự uy nghi đặc trưng của những thiết kế trang sức cao cấp.

Điểm khiến màn xuất hiện lần này đặc biệt được chú ý nằm ở những tuyệt phẩm ngọc lục bảo được Bvlgari lựa chọn giới thiệu tại Thượng Hải. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng của triển lãm, nơi các thiết kế lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau được đặt cạnh nhau.

Tuyệt phẩm ngọc lục bảo 59,10 carat gây chú ý

Một trong những thiết kế nổi bật là một mẫu vòng cổ High Jewelry "Emerald Sky" lấy sắc xanh ngọc làm điểm nhấn. Trung tâm của thiết kế là một viên ngọc bích dạng cabochon hình oval nặng 59,10 carat, tạo thành tâm điểm thị giác gần như ngay lập tức.

Thiết kế kết hợp viên ngọc xanh với bố cục hình học gợi liên tưởng đến nghệ thuật mosaic La Mã cổ đại, đồng thời điểm xuyết ruby. Sự kết hợp giữa màu xanh sâu của ngọc, sắc đỏ của ruby và những đường nét hình học khiến món trang sức mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa có tính kiến trúc.

Không chỉ đơn thuần phô diễn kích thước của viên đá quý, thiết kế còn cho thấy cách Bvlgari thường xử lý trang sức như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Viên ngọc xanh đóng vai trò trung tâm, trong khi các chi tiết bao quanh tạo nên cảm giác về một cấu trúc được sắp đặt có chủ ý, thay vì chỉ tập trung vào độ lấp lánh của đá quý.

Lưu Diệc Phi tiếp tục ghi điểm với hình ảnh sang trọng

Đặt những tuyệt phẩm trang sức này cạnh Lưu Diệc Phi, hiệu ứng thị giác càng trở nên nổi bật. Nữ diễn viên vốn thường được nhận xét phù hợp với những thiết kế mang tinh thần thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn có độ sang trọng cao. Lần này, sắc xanh của ngọc bích tạo điểm nhấn mạnh trên tổng thể trang phục, đồng thời làm nổi bật khí chất được nhiều khán giả yêu thích ở cô.

Cách phối trang sức cũng không cần quá nhiều chi tiết để tạo hiệu ứng. Một tuyệt phẩm High Jewelry với viên ngọc kích thước lớn đã đủ trở thành tâm điểm, trong khi trang phục haute couture đóng vai trò nền để tôn lên đường nét của món trang sức.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi trên thảm đỏ vì thế mang đến cảm giác khá khác với kiểu tạo hình thiên về sự cầu kỳ thường thấy ở các sự kiện thời trang. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một viên ngọc xanh đủ lớn cùng thiết kế trang sức được chế tác công phu cũng có thể tạo ra hiệu ứng “nữ hoàng”.

Đặc biệt, việc Bvlgari đưa những tuyệt phẩm ngọc lục bảo vào triển lãm tại Thượng Hải càng khiến màn xuất hiện của Lưu Diệc Phi có thêm điểm nhấn. Những viên ngọc mang sắc xanh sâu, ruby đỏ, onyx đen và kim cương được đặt trong những thiết kế có câu chuyện văn hóa rõ ràng, tạo nên sự giao thoa giữa di sản trang sức Italy và cảm hứng nghệ thuật phương Đông.

Với diện mạo lần này, Lưu Diệc Phi một lần nữa cho thấy khả năng “cân” những thiết kế trang sức có tính biểu tượng rất cao. Một bên là vẻ đẹp cổ điển, mềm mại của nữ diễn viên; một bên là sắc xanh quyền lực của những viên ngọc quý - sự kết hợp khiến cô được nhiều người ví như một “nữ hoàng” thực thụ trên thảm đỏ Bvlgari.