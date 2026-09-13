Hoàng gia Na Uy ngày 11/9 thông báo Công chúa Astrid, em gái cuối cùng còn sống của Vua Harald V đã qua đời ở tuổi 94. Theo thông báo chính thức, bà ra đi thanh thản trong ngày thứ Sáu.

Điều khiến thông tin này đặc biệt xúc động là chỉ hai ngày trước đó, Công chúa Astrid vẫn xuất hiện tại Oslo để dự tang lễ cấp nhà nước của người em trai. Khi ấy, bà ngồi xe lăn và được đưa thẳng vào Nhà thờ Oslo tham dự buổi lễ. Đây cũng là lần xuất hiện công khai cuối cùng của bà.

Công chúa Astrid sinh ngày 12/2/1932, là con gái thứ hai của Vua Olav V và Công chúa Märtha. Bà lớn lên cùng chị gái Ragnhild và em trai Harald trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Na Uy. Khi Thế chiến II nổ ra, gia đình hoàng gia phải rời Na Uy và trải qua nhiều năm sống ở nước ngoài trước khi trở về quê hương vào năm 1945.

Trở thành Đệ nhất phu nhân Na Uy khi mới 22 tuổi

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời Công chúa Astrid đến rất sớm. Sau khi mẹ bà qua đời năm 1954, Astrid khi đó mới 22 tuổi đã đảm nhận vai trò Đệ nhất phu nhân của Na Uy.

Trong 14 năm, từ 1954 đến 1968, bà đồng hành cùng cha mình, Vua Olav V, trong nhiều hoạt động chính thức và trở thành gương mặt đại diện quan trọng của Hoàng gia. Đến khi Thái tử Harald kết hôn với Sonja Haraldsen năm 1968, vai trò này mới được chuyển giao cho người chị dâu tương lai của bà.

Không chỉ thực hiện các nhiệm vụ nghi lễ, Công chúa Astrid còn đặc biệt quan tâm tới những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hoàng gia Na Uy mô tả bà là người tận tụy, trung thành, giàu lòng trắc ẩn và luôn hoàn thành trách nhiệm với sự hiện diện đầy đủ cho đến cuối đời.

Cuộc hôn nhân với người đàn ông ngoài hoàng tộc

Năm 1961, Công chúa Astrid kết hôn với Johan Martin Ferner, một vận động viên Olympic và doanh nhân người Na Uy. Sau hôn lễ, bà được gọi là Công chúa Astrid, phu nhân Ferner. Hai người có 5 người con và duy trì cuộc sống gia đình tương đối kín đáo. Johan Martin Ferner qua đời năm 2015, sau hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng Công chúa Astrid.

Bên cạnh những nhiệm vụ hoàng gia, Astrid còn có niềm yêu thích đặc biệt với thể thao, nghệ thuật thủ công và động vật. Bà từng theo học tại Oxford, học may vá và nấu ăn, đồng thời có thời gian học nghề tại một xưởng gốm. Bà cũng là người yêu chó và từng nhận nuôi những chú chó từ các trung tâm cứu hộ.

Lần xuất hiện cuối cùng lại là trong ngày tiễn biệt em trai

Những hình ảnh cuối cùng về Công chúa Astrid trước khi qua đời được ghi lại tại tang lễ Vua Harald V hôm 9/9. Ở tuổi 94 và sau một thời gian sức khỏe suy giảm, bà vẫn có mặt để tiễn người em trai đã cùng mình trải qua phần lớn cuộc đời. Hai ngày sau, Hoàng gia Na Uy thông báo bà qua đời.

Sự ra đi liên tiếp của Vua Harald và Công chúa Astrid khiến chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hoàng gia Na Uy mất đi hai thành viên thuộc thế hệ đã chứng kiến và góp phần tạo nên lịch sử hiện đại của đất nước.

Đối với gia đình, Astrid không chỉ là một công chúa. Trong lời tưởng niệm, các con gọi bà là một người mẹ luôn hiện diện với tình yêu thương, sự khôn ngoan, hơi ấm và khiếu hài hước; còn Vua Haakon VIII nhắc đến người cô như một nguồn hỗ trợ quan trọng đối với Vua Harald cũng như cả gia đình.

Hơn 70 năm sau ngày lần đầu bước vào vai trò công chúng ở tuổi 22, Công chúa Astrid đã khép lại hành trình của mình trong Hoàng gia Na Uy. Lần xuất hiện cuối cùng của bà, tại tang lễ người em trai, cũng vô tình trở thành hình ảnh khép lại một cuộc đời gần như trọn vẹn với hai chữ phụng sự.

*Theo townandcountry