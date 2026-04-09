Cô gái O.S.W (19 tuổi) đến Việt Nam với tâm thế của một người trẻ vừa bước qua cột mốc trưởng thành - háo hức, tự do và đầy dự định phía trước. Nhưng không ai ngờ, hành trình ấy lại khép lại theo cách không ai mong muốn.

Một tai nạn bất ngờ đã khiến cô rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tổn thương quá nặng khiến cô được xác định chết não vào ngày 2/4 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ở khoảnh khắc đau đớn nhất, gia đình cô đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người lặng đi: Hiến tạng của con gái để cứu những người xa lạ. "Tôi tin Việt Nam là mảnh đất mà con gái chúng tôi đã dành trọn tình yêu thương, có thể đóng góp một chút gì đó cho Việt Nam sau khi con gái tôi đã dành thời gian cuối đời tại mảnh đất này... là một điều vô cùng ý nghĩa", bố của O.S.W nghẹn ngào chia sẻ.

3 người Việt hồi sinh kỳ diệu nhờ tạng hiến của thiếu nữ người Anh

Một cuộc đời khép lại, 3 cuộc đời khác được hồi sinh

Ngày 9/4, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thông tin, tạng hiến của O.S.W đã được cấy ghép cho 3 bệnh nhân mắc bệnh gan và thận. Lá gan của O.S.W được cấy ghép cho bệnh nhân N.V.G (53 tuổi) bị suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan nặng, từng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Hai quả thận mang lại cơ hội sống mới cho anh H.V.Đ (35 tuổi) và chị H.T.T.H (41 tuổi) - những bệnh nhân nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi phép màu.

Sau 5 ngày thực hiện ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bệnh nhân được nhận tạng hiến từ cô gái trẻ O.S.W (19 tuổi, người Anh) đều tiến triển tích cực, hồi phục kỳ diệu, sức khỏe dần ổn định. "Tôi đang cảm nhận những thay đổi tích cực trong cơ thể, tôi như được sinh ra một lần nữa. Xin cảm ơn tấm lòng nhân văn của gia đình người hiến", chị H - người được nhận một quả thận hiến của O.S.W xúc động chia sẻ.

"Xin cảm ơn tấm lòng nhân văn của gia đình người hiến"

Điều khiến câu chuyện này chạm đến nhiều người không chỉ là thành công của y học, mà là những lời nói giản dị nhưng nghẹn lại.

Không ai trong ba bệnh nhân từng biết cô gái ấy. Không chung ngôn ngữ, không cùng quốc tịch. Nhưng ở thời khắc sinh tử, họ được kết nối bằng một điều duy nhất: Sự sống.

"Không có từ nào diễn tả hết lòng biết ơn này", một người nhận tạng nói.

Một lời cảm ơn gửi tới một người chưa từng gặp. Một sự biết ơn dành cho một gia đình đã chọn cho đi trong tận cùng mất mát.