Ở làng giải trí Hàn Quốc, Jang Na Ra luôn được gọi vui là "ma cà rồng", cách nói nửa đùa nửa thật về nhan sắc gần như đứng ngoài quy luật thời gian. Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt bầu bĩnh, làn da căng mịn, ít nếp nhăn khiến nhiều người không khỏi tò mò: Bí quyết nằm ở đâu?

Ngoài chăm sóc da và lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống của cô cũng là một "vũ khí" quan trọng. Đáng chú ý, nữ diễn viên duy trì thói quen uống 2 loại nước quen thuộc: Nước ép việt quất và trà thảo mộc Ssanghwa, được ví như "kem chống nắng tự nhiên" và "liều thuốc bổ dưỡng từ bên trong".

"Kem chống nắng tự nhiên" đến từ ly nước ép việt quất được Jang Na Ra uống mỗi ngày

Không phải ngẫu nhiên mà nước ép việt quất được nhiều chuyên gia dinh dưỡng gọi là "siêu thực phẩm cho làn da". Loại quả nhỏ bé này chứa hàm lượng cao anthocyanin và polyphenol, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Theo các nghiên cứu đăng trên Tạp chí khoa học về dinh dưỡng, các hợp chất trong việt quất giúp trung hòa gốc tự do, yếu tố chính gây lão hóa da khi tiếp xúc với tia UV và ô nhiễm môi trường.

Không dừng lại ở đó, một số nghiên cứu trên tế bào da còn cho thấy chiết xuất việt quất có thể:

Giảm tổn thương DNA do tia UV

Ức chế phản ứng viêm

Hạn chế enzyme gây phá hủy collagen (MMP-1)

Nói một cách dễ hiểu, nếu kem chống nắng bảo vệ da từ bên ngoài thì việt quất lại góp phần tăng "hàng rào chống nắng từ bên trong". Khi cơ thể được bổ sung đủ chất chống oxy hóa, làn da sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn trước tác hại của ánh nắng, nguyên nhân hàng đầu gây nám, sạm và nếp nhăn.

Một điểm thú vị khác: Nghiên cứu trên người cho thấy, việc uống nước ép trái cây giàu chất chống oxy hóa có thể làm tăng mức chất chống oxy hóa trong da, từ đó cải thiện "sức đề kháng" của da trước môi trường.

Vì vậy, việc duy trì một ly nước ép việt quất mỗi ngày không chỉ giúp da sáng khỏe mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa, đúng chuẩn "chống nắng từ bên trong" mà nhiều phụ nữ hiện đại đang tìm kiếm.

Trà Ssanghwa dưỡng khí huyết, tốt cho sức khỏe đủ đường không thể thiếu trong chế độ hàng ngày của Jang Na Ra

Nếu nước ép việt quất thiên về "bảo vệ da" thì trà Ssanghwa lại đóng vai trò nuôi dưỡng cơ thể toàn diện, nền tảng để làn da đẹp bền vững.

Ssanghwa tea là một loại trà thảo mộc truyền thống của Hàn Quốc, được nấu từ nhiều vị dược liệu như đương quy, cam thảo, quế, táo tàu, gừng…

Theo các tài liệu về y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại, loại trà này mang lại nhiều lợi ích:

Tăng cường tuần hoàn máu: Đương quy và quế giúp cải thiện lưu thông máu, đưa dưỡng chất đến da tốt hơn.

Chống oxy hóa, tăng miễn dịch: Táo tàu, cam thảo giàu vitamin và hoạt chất chống viêm.

Giảm mệt mỏi, cân bằng nội tiết: Các thảo dược có tính "adaptogen" giúp cơ thể thích nghi với stress.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm: Gừng và cam thảo giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Có thể nói, làn da đẹp không chỉ đến từ mỹ phẩm, mà bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh. Khi tuần hoàn máu tốt hơn, nội tiết ổn định hơn, hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, làn da sẽ tự nhiên hồng hào, căng bóng và ít dấu hiệu lão hóa. Đó cũng là lý do nhiều phụ nữ Hàn Quốc xem trà thảo mộc như một phần không thể thiếu trong thói quen chăm sóc sắc đẹp.

Câu chuyện của Jang Na Ra cho thấy một điều rất rõ: Muốn trẻ lâu, hãy bắt đầu bằng việc ăn uống.

Một ly nước ép việt quất mỗi ngày giúp tăng cường "lá chắn chống nắng" từ bên trong. Một tách trà Ssanghwa lại âm thầm nuôi dưỡng cơ thể, cân bằng nội tiết, cải thiện tuần hoàn. 2 thói quen nhỏ nhưng bền bỉ, lại chính là nền tảng tạo nên làn da "không tuổi".

Với phụ nữ hiện đại, đặc biệt sau tuổi 30, khi quá trình lão hóa bắt đầu tăng tốc, việc bổ sung những thức uống giàu dinh dưỡng, chống oxy hóa không còn là xu hướng, mà là nhu cầu thiết yếu.

Chăm da, suy cho cùng, không phải là cuộc chạy đua với thời gian. Đó là hành trình chăm sóc cơ thể từ bên trong, để làn da tự nhiên phản chiếu sự khỏe mạnh, giống như cách mà Jang Na Ra đã làm suốt nhiều năm qua.

