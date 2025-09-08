Han Ga In – mỹ nhân từng được mệnh danh "mặt mộc đẹp nhất Hàn Quốc" một lần nữa chứng minh đẳng cấp ngôi sao khi xuất hiện trong vlog mùa hè cùng nhóm học tiếng Trung của mình. Trong khung cảnh giản dị của một quán gà hầm sâm, điều khiến netizen xôn xao không phải là nhan sắc tự nhiên, mà là chiếc túi clutch của Balenciaga với thiết kế mô phỏng gói bim bim. Giá trị thật của món phụ kiện này được tiết lộ lên tới 1.890 USD (khoảng 50 triệu đồng), khiến nhiều người không khỏi "ngã ngửa".

Han Ga In: Ăn canh gà mùa hè, xách clutch tiền chục triệu

Trong vlog cá nhân được đăng tải vào giữa mùa hè, Han Ga In xuất hiện trong trang phục đơn giản, gần như không trang điểm, đi cùng nhóm bạn học tiếng Trung. Người đẹp chọn món ăn quen thuộc của người Hàn – canh gà hầm sâm vốn được coi là bí quyết "lấy nóng trị nóng" để bồi bổ trong ngày hè oi bức.

Tuy nhiên, spotlight nhanh chóng đổ dồn về chiếc clutch mà cô mang theo. Thoạt nhìn, nhiều người tưởng đó chỉ là một gói bim bim thông thường. Nhưng khi fan tinh ý soi kỹ, đây chính là Balenciaga Chips Clutch Wallet in Yellow, một trong những item gây sốt của thương hiệu thời trang xa xỉ nước Ý.

"Gói bim bim" Balenciaga gần 50 triệu đồng

Chiếc clutch này được làm từ da bê bóng (glossy calfskin), kích thước 15 x 26 x 5 cm, thiết kế in artwork gói chips ở cả mặt trước lẫn mặt sau, tạo cảm giác như đang cầm một snack thực thụ. Bên trong có 1 ngăn lớn, 1 ngăn phẳng, 3 khe đựng thẻ và 1 ngăn đựng tiền mặt vừa thời trang vừa tiện dụng.

Mức giá niêm yết là 1.890 USD (khoảng 50 triệu đồng). Do thiết kế đặc biệt, mỗi sản phẩm còn có sự khác biệt nhẹ về chi tiết, khiến item càng trở nên độc đáo.

Ngay khi vlog được chia sẻ, mạng xã hội đã "nổ tung" bình luận. Nhiều người không tin vào mắt mình khi thấy Han Ga In ung dung đặt gói "bim bim" bên cạnh bát canh gà nóng hổi.

Một số bình luận nổi bật:

- "Tưởng cô ấy tiện tay cầm snack đi ăn trưa, hóa ra cả gia tài"

- "Đúng là giới nhà giàu, đến túi cũng hóa bim bim"

- "Han Ga In luôn biết cách tạo điểm nhấn, vừa sang vừa hài hước"

Hình ảnh giản dị, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất ngôi sao của Han Ga In lại càng khiến chiếc clutch này thêm phần "đắt giá" trong mắt khán giả.

Sinh năm 1982, Han Ga In từng khiến cả Hàn Quốc rung động bởi vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt "mặt mộc không tì vết". Sau khi kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon, cô ít tham gia phim ảnh nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc bất biến theo thời gian.

Ở tuổi ngoài 40, Han Ga In thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí, vlog đời thường và các sự kiện thương hiệu. Mỗi lần như vậy, cô đều chứng minh gu thời trang tinh tế dù giản dị vẫn đủ khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Ở phiên bản nhỏ hơn, gói "bim bim" làm móc chìa khóa có giá 850 đô la (khoảng hơn 22 triệu đồng)

Có thể nói, hình ảnh Han Ga In thưởng thức món canh gà hầm sâm – món ăn mang đậm tính truyền thống của người Hàn bên cạnh chiếc clutch Balenciaga đắt đỏ là một sự kết hợp thú vị giữa giản dị và xa xỉ. Nó phản ánh đúng phong cách sống của nữ diễn viên: Tự nhiên, không phô trương nhưng vẫn ngập tràn khí chất "ngôi sao hạng A".

Han Ga In không chỉ khiến người hâm mộ ngưỡng mộ nhan sắc và phong thái, mà còn tạo nên những khoảnh khắc "viral" khi vô tình biến gói bim bim thành biểu tượng thời trang. Chiếc clutch gần 50 triệu đồng này không chỉ làm netizen sốc nặng mà còn minh chứng cho đẳng cấp thời trang độc đáo, vừa tinh nghịch vừa xa xỉ của "mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất xứ Hàn".