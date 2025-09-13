Style ngoài đời của 3 nữ chính phim Gió ngang khoảng trời xanh: Phương Oanh không phải người mặc đẹp nhất?

Gió ngang khoảng trời xanh đang là phim truyền hình giờ vàng được chú ý nhất hiện tại. Có nhiều lý do giúp phim được quan tâm, một trong số đó chính là nhan sắc xinh đẹp, cùng độ nổi tiếng của bộ ba nữ chính: Phương Oanh (vai Mỹ Anh), Quỳnh Kool (vai Hoàng Lam) và Việt Hoa (vai Kim Ngân).

Trên phim, các diễn viên diện đồ theo hình tượng và tính cách của nhân vật. Tuy nhiên ngoài đời, họ lại xây dựng phong cách phù hợp nhất với cá tính của bản thân. Và bộ 3 nữ chính phim Gió ngang khoảng trời xanh, mỗi người một vẻ sẽ mang đến cho chị em nhiều ý tưởng mặc đẹp.

Phương Oanh

Ngắm nhìn phong cách đời thường của Phương Oanh, khán giả sẽ bị ấn tượng với sự nổi bật, long lanh. Nữ diễn viên thường ưa chuộng những item bắt mắt, chẳng hạn như váy liền, chân váy họa tiết hay trang phục công sở thiết kế điệu đà, yêu kiều. Bên cạnh đó, những outfit mà Phương Oanh diện thường có công dụng tôn dáng tối đa. Bởi lẽ, đây hầu hết đều là các thiết kế ôm dáng, từ đó giúp làm nổi bật những đường cong và nét nữ tính của người diện.

Bên cạnh các outfit yểu điệu, Phương Oanh còn gợi ý không ít công thức diện đồ trẻ trung, năng động, chẳng hạn như áo thun và quần ống suông hay áo tank top kết hợp với chân váy mini ngọt ngào.

Quỳnh Kool

Phong cách của Quỳnh Kool khá đa dạng, khán giả sẽ tìm thấy nhiều công thức diện đồ chuẩn xu hướng từ loạt hình street style của nữ diễn viên. Nếu như các combo áo trễ vai và quần jeans hay blazer dáng váy kết hợp với sơ mi trắng tạo nên những bộ cánh thời thượng, cá tính thì các set váy của Quỳnh Kool lại mang tới ấn tượng khác hẳn. Cụ thể, một số phiên bản váy như váy họa tiết hoa, váy bèo nhún phối màu rực rỡ không chỉ mang đến cho người diện sự nổi bật, mà còn tăng vẻ yêu kiều, nữ tính cho phong cách.

Khi diện các thiết kế váy siêu bắt mắt này, Quỳnh Kool thường tối giản hóa phụ kiện để đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể outfit. Quỳnh Kool gợi ý một số mẫu giày tôn dáng rất hiệu quả như giày cao gót mũi nhọn, sandal quai ngang để phối cùng váy.

Dù mỹ nhân nào của Gió ngang khoảng trời xanh cũng mặc đẹp ở ngoài đời nhưng khi làm một phép so sánh, chị em sẽ dễ nhận ra Quỳnh Kool vượt trội hơn hẳn các nữ diễn viên khác về độ cuốn hút.

Việt Hoa

Không đa dạng hóa phong cách như hai mỹ nhân trên, Việt Hoa xây dựng style theo hướng nữ tính, dịu dàng. Đây chính là lý do, những item như váy liền, áo blouse bèo nhún hay quần ống suông mềm mại phủ sóng style của Việt Hoa. Cô cũng ưu tiên các phiên bản mang màu sắc nhã nhặn làm chủ đạo, chẳng hạn như trắng, hồng phớt hay đen…

Việt Hoa không bao giờ xem nhẹ khoản hack dáng khi lên đồ. Cụ thể, nữ diễn viên thường ưu tiên váy và áo nhấn eo, quần ống gọn gàng hoặc đi giày cao gót mũi nhọn. Bằng cách lựa chọn các món thời trang mang tông màu tươi sáng, Việt Hoa không chỉ tạo nên phong cách dịu dàng mà còn có được sự trẻ trung, ngọt ngào.

Ảnh: Sưu tầm