Đừng bỏ qua dấu hiệu thiếu canxi ở trẻ nhỏ: 4 vấn đề gặp phải và cách bổ sung đúng

Canxi là dưỡng chất thiết yếu đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, được ví như “vật liệu xây dựng” của hệ xương. Không chỉ giúp xương và răng phát triển, canxi còn tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý quan trọng như dẫn truyền thần kinh, co cơ…

Từ khi chào đời đến tuổi dậy thì, trẻ phát triển rất nhanh nên nhu cầu canxi cũng tăng cao. Nếu thiếu hụt, không chỉ ảnh hưởng đến thể chất hiện tại mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn chưa nhận biết đúng các dấu hiệu thiếu canxi hoặc bổ sung sai cách.

Dấu hiệu thiếu canxi ở trẻ: Dễ bị bỏ qua

Thiếu canxi ở trẻ thường biểu hiện qua những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Về giấc ngủ, trẻ có thể khó ngủ, dễ giật mình, hay quấy khóc ban đêm. Dù nhiệt độ phòng phù hợp, trẻ vẫn ra nhiều mồ hôi, đặc biệt ở vùng đầu, thậm chí xuất hiện tình trạng rụng tóc hình vành khăn (rụng tóc sau gáy).

Về cảm xúc, trẻ dễ cáu gắt, quấy khóc, khó dỗ, thường xuyên bồn chồn, không yên.

Về phát triển thể chất, một số dấu hiệu đáng chú ý gồm: chậm mọc răng, răng mọc lệch, thóp trước lâu đóng, trẻ chậm biết đi hoặc có biểu hiện chân vòng kiềng (O) hay chân chữ X, cơ nhão, yếu.

Ngoài ra, trẻ thiếu canxi thường ăn kém, kém linh hoạt, giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng như cảm cúm, viêm phổi.

4 tác hại nghiêm trọng khi trẻ thiếu canxi

Thiếu canxi kéo dài có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sự phát triển của trẻ:

Ảnh hưởng đến xương:

Canxi không được lắng đọng đầy đủ khiến xương mềm, dễ dẫn đến còi xương với các biểu hiện như mềm sọ, ngực gà, biến dạng lồng ngực.

Rối loạn thần kinh – cơ:

Trẻ có thể bị co giật do hạ canxi, co cứng tay chân hoặc đau bụng do co thắt ruột.

Ảnh hưởng đến răng:

Men răng kém phát triển, răng yếu, dễ sâu và hư hỏng sớm.

Suy giảm miễn dịch và trí tuệ:

Thiếu canxi lâu dài có thể ảnh hưởng đến phát triển trí não, làm giảm khả năng miễn dịch, khiến trẻ dễ mắc bệnh.

Bổ sung canxi đúng cách: Không phải cứ nhiều là tốt

Các chuyên gia khuyến cáo, bổ sung canxi cần khoa học, tránh tâm lý “càng nhiều càng tốt”.

Ưu tiên bổ sung qua thực phẩm:

0–6 tháng tuổi: khoảng 300mg canxi/ngày (chủ yếu từ sữa mẹ hoặc sữa công thức)

7–12 tháng: khoảng 400mg/ngày

1–3 tuổi: khoảng 600mg/ngày

Từ 6 tháng tuổi, có thể bổ sung thêm thực phẩm giàu canxi như sữa chua, phô mai, đậu phụ, mè (vừng). Trẻ trên 1 tuổi có thể uống sữa tươi nguyên kem (không quá 500ml/ngày).

Ngoài ra, rau xanh đậm, hải sản cũng là nguồn canxi tốt. Với các loại rau chứa nhiều axit oxalic như rau bina, rau dền, nên chần qua nước sôi trước khi chế biến để tăng khả năng hấp thu.

Đừng quên vitamin D – “chìa khóa” hấp thu canxi

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả. Trẻ sơ sinh nên được bổ sung khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Đồng thời, nên cho trẻ tắm nắng hoặc vận động ngoài trời 1–2 giờ/ngày (tránh ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào mắt).

Sử dụng thuốc bổ sung khi cần thiết

Nếu chế độ ăn không đáp ứng đủ, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng chế phẩm bổ sung.

Canxi carbonate: hàm lượng cao, dùng sau ăn Canxi citrate: dễ hấp thu, phù hợp với trẻ có vấn đề tiêu hóa

Nên chia nhỏ liều trong ngày (3–4 lần), mỗi lần không quá 200mg để tăng hiệu quả hấp thu. Tránh uống cùng lúc với sữa hoặc thực phẩm giàu canxi khác, cũng như thực phẩm chứa nhiều axit oxalic.

Lưu ý: Thừa canxi cũng nguy hiểm

Bổ sung quá mức có thể gây cản trở hấp thu các vi chất khác như sắt, kẽm, thậm chí dẫn đến tăng canxi máu hoặc sỏi thận.

Cha mẹ nên theo dõi định kỳ sự phát triển của trẻ (3–6 tháng/lần), đặc biệt với trẻ sinh non, sinh đôi hoặc phát triển nhanh. Khi có dấu hiệu bất thường về xương, cần đưa trẻ đi khám sớm.

Kết luận

Thiếu canxi ở trẻ nhỏ không khó nhận biết nếu cha mẹ quan sát kỹ. Điều quan trọng là bổ sung đúng cách, cân bằng giữa dinh dưỡng, vận động và hướng dẫn chuyên môn để trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện.

Nguồn: Sohu