Không cần lẩu, ngày mát trời cứ làm mâm cơm này là cả nhà ngồi ăn mãi chưa muốn đứng lên

Những ngày trời mát, chẳng cần phải bày nồi lẩu cầu kỳ. Một mâm cơm nóng hổi với món mặn đậm đà, bát canh nghi ngút khói và chút rau củ giòn mát cũng đủ khiến cả nhà muốn ngồi lâu hơn bên bàn ăn.

Mâm cơm này gồm thịt ba chỉ kho tiêu xanh, đậu phụ sốt hành gừng, canh cải xanh nấu thịt băm và dưa chuột trộn chua ngọt. Các món có vị khác nhau nhưng khá hài hòa: thịt kho đậm đà, đậu phụ mềm thơm, canh nóng thanh nhẹ và dưa chuột giúp cân bằng vị béo.

Thịt ba chỉ kho tiêu xanh

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Nguyên liệu gồm 400g thịt ba chỉ, 1 nắm tiêu xanh, 2 củ hành tím, 2 tép tỏi, nước mắm, đường, nước màu, tiêu xay và một chút dầu ăn.

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn rồi chần nhanh qua nước sôi, để ráo. Ướp thịt với nước mắm, một chút đường, tiêu xay và hành tỏi băm khoảng 15 phút.

Phi thơm hành tỏi, cho thịt vào đảo đến khi săn và hơi xém cạnh. Thêm nước màu, một ít nước lọc rồi đun nhỏ lửa. Khi thịt bắt đầu mềm và nước kho sánh lại, cho tiêu xanh đập dập vào. Kho thêm vài phút để tiêu tiết mùi thơm nhưng vẫn giữ được vị cay nhẹ.

Món này nên kho đến khi nước chỉ còn sền sệt, bám quanh từng miếng thịt. Ăn cùng cơm nóng trong ngày mát trời rất hợp.

Đậu phụ sốt hành gừng

Chuẩn bị 3-4 bìa đậu phụ, hành lá, một nhánh gừng, 1 thìa nước mắm, một chút đường, tiêu và dầu ăn.

Đậu phụ cắt miếng vuông, áp chảo hoặc chiên sơ cho hai mặt vàng nhẹ. Gừng thái sợi, hành lá cắt nhỏ.

Cho một chút dầu vào chảo, phi thơm gừng rồi thêm nước mắm, đường và vài thìa nước lọc. Khi phần sốt sôi nhẹ, cho đậu phụ vào đảo thật nhẹ để sốt phủ đều. Cuối cùng rắc hành lá và tiêu rồi tắt bếp.

Đậu phụ mềm bên trong, bên ngoài hơi săn, thấm vị mặn ngọt và thơm mùi gừng. Món này cũng giúp mâm cơm có thêm một món mềm, nóng mà không quá nặng vị.

Canh cải xanh nấu thịt băm

Cải xanh rửa sạch, cắt khúc. Thịt băm ướp với một chút nước mắm và tiêu.

Phi hành tím, cho thịt vào xào sơ rồi thêm lượng nước vừa đủ. Khi nước sôi, cho cải xanh vào, nêm lại gia vị và nấu đến khi rau vừa chín thì tắt bếp.

Không nên nấu cải quá lâu vì rau sẽ mất độ xanh và mềm nhũn. Bát canh nóng có vị hơi cay nhẹ tự nhiên của cải xanh, rất hợp để ăn cùng thịt kho.

Ảnh minh họa

Dưa chuột trộn chua ngọt

Dưa chuột thái lát hoặc bổ miếng vừa ăn. Pha nước trộn từ một chút đường, nước mắm, nước cốt chanh, tỏi băm và ớt. Trộn dưa ngay trước khi ăn để giữ được độ giòn.

Món này tuy đơn giản nhưng gần như không thể thiếu trong mâm cơm có thịt kho. Vị chua ngọt, giòn mát giúp cân bằng phần thịt béo và làm bữa ăn đỡ ngấy.

Mâm cơm ngày mát trời đôi khi chẳng cần món gì cầu kỳ. Một nồi thịt kho thơm mùi tiêu xanh, đĩa đậu phụ nóng mềm, bát canh cải nghi ngút khói và chút dưa chuột giòn mát là đủ để mọi người tự nhiên ăn chậm lại. Có lẽ cái ngon của những ngày trời dịu không nằm ở việc mâm cơm có bao nhiêu món, mà ở cảm giác cả nhà đều muốn ngồi thêm một lúc bên mâm cơm nóng.