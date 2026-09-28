Tối về muộn chẳng biết ăn gì, tôi mở tủ lạnh và nghĩ ra mâm cơm 4 món này, bất ngờ nhất lại là món rẻ nhất

Có những hôm đứng trước tủ lạnh mà chẳng biết nấu gì. Tôi không muốn chạy ra chợ mua cả túi nguyên liệu, nên kiểm tra lại những thứ còn sẵn rồi mới quyết định bổ sung vài món thật cần thiết. Cuối cùng, tôi làm được một mâm cơm gồm cá bạc má chiên nghệ, thịt viên sốt hành, canh mướp nấu lạc và giá đỗ trộn chua cay.

Điểm tôi thích ở mâm cơm này là các món không bị trùng vị. Cá thơm và đậm đà, thịt viên mềm béo, canh mướp thanh ngọt, còn giá đỗ giòn chua cay giúp bữa cơm không bị ngấy. Đặc biệt, món giá đỗ có chi phí rất thấp nhưng lại là món được cả nhà ăn hết đầu tiên.

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Cá bạc má chiên nghệ – vàng giòn, thơm và rất đưa cơm

Nguyên liệu: Cá bạc má, nghệ tươi hoặc bột nghệ, hành tím, nước mắm, tiêu và dầu ăn.

Cá bạc má làm sạch, bỏ mang và ruột, rửa với nước muối loãng rồi để ráo. Dùng dao khứa vài đường trên thân cá để gia vị dễ ngấm hơn. Ướp cá với một chút nước mắm, tiêu và nghệ khoảng 10-15 phút.

Làm nóng dầu trong chảo, cho cá vào chiên ở lửa vừa. Khi một mặt đã vàng giòn mới nhẹ nhàng lật mặt còn lại. Chiên đến khi cá chín đều, phần da vàng đẹp thì vớt ra giấy thấm dầu.

Nếu dùng nghệ tươi, có thể giã nghệ cùng hành tím rồi lấy phần nước để ướp cá. Cách này giúp cá có màu vàng tự nhiên và thơm hơn.

Mẹo: Cá cần để thật ráo trước khi chiên để dầu không bắn và phần da cá dễ giòn.

Thịt viên sốt hành – mềm thơm, phần sốt đậm đà

Nguyên liệu: Thịt heo xay, hành lá, hành tím, nước mắm, tiêu, đường và một chút dầu ăn.

Thịt xay trộn với hành tím băm, tiêu và một chút nước mắm. Vo thành những viên nhỏ, không nên vo quá chặt để thịt sau khi nấu vẫn mềm.

Cho một ít dầu vào chảo, áp chảo thịt viên đến khi các mặt hơi vàng. Thêm một chút nước, nước mắm và đường, đậy nắp đun nhỏ lửa cho thịt chín từ bên trong. Khi phần nước sốt bắt đầu sánh lại, cho hành lá thái nhỏ vào đảo nhanh rồi tắt bếp.

Thịt viên có lớp ngoài hơi xém, bên trong mềm, phần sốt mặn ngọt bám quanh từng viên thịt. Món này đặc biệt hợp với cơm nóng.

Canh mướp nấu lạc – thanh ngọt, béo nhẹ

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Nguyên liệu: Mướp hương, lạc rang hoặc lạc sống, hành tím và gia vị.

Mướp gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn. Lạc có thể giã hơi dập để khi nấu tạo vị bùi và giúp nước canh đậm đà hơn.

Phi thơm hành tím, cho lạc vào đảo sơ rồi thêm nước. Đun sôi khoảng vài phút để vị bùi của lạc hòa vào nước canh. Tiếp đó cho mướp vào, nêm một chút muối hoặc nước mắm.

Mướp chỉ cần nấu vừa chín tới, khi miếng mướp mềm nhưng chưa bị nhũn thì tắt bếp. Rắc thêm hành lá nếu có.

Mẹo: Không nên nấu mướp quá lâu vì mướp nhanh mềm và dễ làm nước canh bị đục.

Giá đỗ trộn chua cay – món rẻ nhất lại hết đầu tiên

Nguyên liệu: Giá đỗ, cà rốt, rau thơm, tỏi, ớt, nước mắm, đường và chanh hoặc giấm.

Giá đỗ nhặt sạch, rửa rồi chần nhanh trong nước sôi khoảng 20-30 giây. Vớt ra ngâm vào nước lạnh, sau đó để thật ráo. Cà rốt thái sợi mỏng, rau thơm cắt nhỏ.

Pha nước trộn với nước mắm, đường, nước cốt chanh hoặc giấm, thêm tỏi và ớt băm. Cho giá đỗ, cà rốt và rau thơm vào tô, rưới nước trộn rồi đảo nhẹ tay.

Món này nên trộn ngay trước khi ăn để giá vẫn giữ được độ giòn. Vị chua cay nhẹ giúp cân bằng với cá chiên và thịt viên, đồng thời tạo cảm giác bữa cơm nhẹ nhàng hơn.

Chỉ cần biết tận dụng tủ lạnh là có ngay mâm cơm mới

Điểm quan trọng của kiểu nấu này là không nhất thiết phải mua đủ nguyên liệu cho từng món. Cá, thịt và rau có thể là những thứ đã có sẵn; khi thiếu gì mới mua thêm. Các món cũng được sắp xếp để không mất nhiều công: trong lúc cá ướp có thể vo thịt viên, nấu canh; khi thịt viên đang om thì tranh thủ sơ chế giá và pha nước trộn.

Mâm cơm vì thế không có món nào quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ vị: cá bạc má thơm mùi nghệ, thịt viên sốt hành đậm đà, canh mướp bùi ngọt và giá đỗ chua cay giòn mát. Đôi khi món khiến cả nhà nhớ nhất trong một bữa cơm lại không phải món đắt tiền, mà là món giản dị được đặt đúng chỗ trên mâm cơm.