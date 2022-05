Không cần cherry, việt quất nhập khẩu đắt đỏ, ở Việt Nam có 1 loại quả rụng đầy gốc thay thế tốt, vừa sản xuất collagen vừa phòng chống ung thư

Khi nói đến những loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa bậc nhất, vừa tốt cho làn da vừa phòng tránh ung thư, bệnh mãn tính, hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến những loại quả mọng. Đó thường là quả dâu tây, việt quất, mâm xôi, cherry đủ loại...

Điều đáng nói đây đều là những loại quả nhập khẩu có giá đắt đỏ. Thế nên, không phải nhà ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua và ăn thỏa thích. Nhưng bạn có biết, Việt Nam có 1 loại quả tốt không kém, lại đang rụng đầy gốc? Đó chính là quả trứng cá.

Trong kí ức của nhiều người, quả trứng cá rụng đầy gốc cây vốn là món quà tuổi thơ. Hương vị thơm ngọt của nó khiến nhiều đứa trẻ thích thú. Còn lại, chín rụng cây, người ta vẫn quét vứt đi mà thôi. Người Việt trồng trứng cá vì cây dễ trồng, cho tán mát xanh, che nắng tốt. Tuyệt nhiên, không ai biết, loại quả này lại có những công dụng sánh ngang với những quả mọng thuộc hàng top thế giới.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), sách cổ ghi lại, quả trứng cá ăn được, có vị ngọt, thơm, mọng nước, chứa nhiều hạt nhỏ (0,5mm) có màu vàng giống trứng cá. Chúng giàu chất xơ, nước, tinh bột, protein, canxi, phốt pho, sắt và vitamin B, C...

Đặc biệt, loại quả này có trên 24 hợp chất flavonoid và phenolic, tương tự như trong trà xanh, vừa tăng sinh collagen vừa phòng chống ung thư cực tốt. Chưa kể, Đông y còn ghi nhận loại quả có công dụng hạ đường huyết, là món ăn vặt lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường.

1. Cải thiện não bộ, ngăn chặn chứng mất trí nhớ



Quả trứng cá chứa hàm lượng cao anthocyanins. Ăn đều sẽ giúp cải thiện chức năng não bộ, hỗ trợ bảo vệ não chống lại các rối loạn nhận thức. Đặc biệt còn có thể ngăn chặn chứng mất trí nhớ hay sa sút trí tuệ.

Do đó, loại quả này không chỉ tốt cho người già mà cả những người trẻ hoạt động trí não nhiều như dân văn phòng.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Theo Healthline, vitamin C là một chất chống oxy hóa hàng đầu giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể gây ra tổn thương ở cấp độ tế bào. Trong khi đó, một cốc nhỏ quả trứng cá có tới 1.700mg vitamin C. Và chị em phụ nữ ăn đều chắc chắn sẽ được tăng sinh collagen, da tóc khỏe đẹp cũng như cải thiện sức khỏe tổng thể.

Đặc biệt, vitamin C trong quả trứng cá cũng dễ hấp thụ hơn so với axit ascorbic tổng hợp được sử dụng trong nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất hàng loạt. Do đó, chị em muốn bổ sung vitamin C để làm đẹp da, cải thiện sức khỏe chắc chắn không nên bỏ qua loại quả này.

3. Tăng miễn dịch

Ăn quả trứng cá chính là một cách tuyệt vời để tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch của bạn. Hàm lượng vitamin C trong loại quả này cực kỳ dồi dào giúp hỗ trợ các chức năng tế bào hoạt động như bảo vệ chống lại các mầm bệnh bao gồm vi khuẩn, nấm, virus và ký sinh trùng.

4. Chị em có làn da tươi trẻ, tràn đầy collagen

Cơ thể sản xuất collagen giúp da đàn hồi và trẻ trung, cùng với elastin, một loại protein hình thành mô liên kết. Tuy nhiên, cả hai thứ này đều có tình trạng sản xuất giảm dần đi theo thời gian. Collagen và elastin giảm dần theo tuổi tác, đồng thời cũng có chất lượng kém hơn. Lúc này, việc bổ sung vitamin C để thúc đẩy cả hai tăng số lượng và chất lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Thật tuyệt vời khi một nắm nhỏ quả trứng cá cũng giúp ích cho quá trình sản xuất collagen và elastin với làn da của bạn.

Ăn quả trứng cá còn nạp cho cơ thể một lượng lớn chất làm se, được biết có thể hỗ trợ giảm mụn trứng cá.

Nghiên cứu tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) cho thấy những người có hàm lượng vitamin A cao giảm được 17% nguy cơ phát triển ung thư da. Trong khi quả trứng cá cũng có hàm lượng vitamin A dồi dào.

5. Củng cố chức năng của các cơ quan trong cơ thể

Quả trứng cá giàu vitamin A, rất cần cho chức năng sinh sản và đảm bảo thị lực. Vitamin A cũng giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt, cải thiện sức khỏe xương khớp.

- Trứng cá tuy rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thứ quả rẻ tiền chị em mê mẩn nhưng không phải vì thế mà bạn lạm dụng. Ăn quá nhiều trứng cá có thể gây phản tác dụng. Chị em có thể bị nóng trong người, dễ phát mụn nhọt.

- Trứng cá khi chín có mùi rất thơm, vị rất ngọt nhưng hay bị dòi bọ, nhất là vào mùa mưa.

- Trẻ nhỏ bị ho không nên ăn quả trứng cá vì tình trạng có thể tồi tệ hơn.

https://afamily.vn/khong-can-cherry-viet-quat-nhap-khau-dat-do-o-viet-nam-co-1-loai-qua-rung-day-goc-thay-the-tot-vua-san-xuat-collagen-vua-phong-chong-ung-thu-20220509114712606.chn